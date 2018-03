Kicsin múlott a Szedeák bravúrja Körmenden

Férfi kosárlabda NB I A csoport, Körmend.WRIGHT 24/9, Davis 12/3, Ferencz 9/9, Németh, Horti 4.: Fanning 5, Bán, CSORVÁSI 11, Hollins 8, Halász Á. 4.: Gasper Potocnik.: Boltics 3, Csirics 20/12, FORTUNE 20/6, Kovács Á. 5/3, SULOVICS 16.: Vágvölgyi 3/3, Wirth 3/3, Révész 2.: Andjelko Mandics.Az odahaza kiváló mérleggel bíró Körmend ellen lépett pályára idegenben a Naturtex-SZTE-Szedeák – azok után, hogy az előző két idegenbeli mérkőzésüket, a Paks és a Jászberény ellenében sikerült megnyerniük – írja a klub honlapja. Most is jól kezdtek, mert bár a meccs első kosarai a Körmendé voltak, de 6-5 után egy 9-0-s periódussal megléptek, és végül hét ponttal nyerték az első negyedet. A második negyedben aztán korrigált a Körmend, de főképp a remekül játszó Nenad Sulovicsnak köszönhetően – aki a szünetre már négy gólpasszt kiosztott és öt faultot is kiharcolt – tartották magunkat, és csak három pont volt a különbség a két csapat között.A fordulás után jöttek a triplák mindkét oldalon: Josh Fortune gyorsan bevágott kettőt, és Andrija Csirics is csatlakozott hozzá, így ismét átvették a szegediek a vezetést, a Körmend is pontosan célzott távolról – így újra a hazaiak voltak előnyben a harmadik tíz perc közepénél (42-38). Innen azonban megint sikerült robbantani, és nyolc ponttal végül megnyerték a negyedet, amivel ötpontos előnnyel várhatták az utolsó felvonást.A hajráig folyamatosan tartották a négy-hatpontos előnyt, ám 62-66 után egy 9-0-s futással, közte Ferencz Csaba triplájával sikerült fordítania a vasiaknak. A kosárcsendet Marko Boltics törte meg büntetőből, de alig több mint egy perccel a vége előtt négy ponttal vezetett a Körmend (71-67). Andrija Csirics trojkáját visszadobta Wright, aki a büntetőit sem rontotta el, így ötre növelte a hazai fórt – ezzel el is döntötte a meccset.A vendégek a legvégéig partiban voltak a bajnokság egyik élcsapatának otthonában, azonban végül szoros vereséggel jöhettek le a pályáról, de alaposan megizzasztották a Körmendet, és ismét nagyot küzdöttek. Legközelebb már hazai pályán lépnek pályára, szerdán a Kaposvár érkezik az újszegedi sportcsarnokba.Josh Fortune 20 pontja mellett 4-4 szerzett labdával és lepattanóval, valamint öt kiharcolt faulttal zárt. Andrija Csirics szintén húsz pontig jutott, volt még hat lepattanója, míg Nenad Sulovics 16 pontját három lepattanóval és szerzett labdával, valamint hat gólpasszal és kilenc kiharcolt faulttal egészítette ki. Marko Boltics végigjátszotta a meccset, három pontjához hat gólpasszt és hét lepattanót tett mellé, míg Kovács Ádám 5 pontig jutott. A cserék közül Wirth Ádám és Vágvölgyi Ákos is beszórt egy-egy triplát, míg Révész Ádám egy kosárral jelentkezett.