Kijött a forma és a gyorsaság Kopasz Bálintnál a szegedi kajak-kenus rangsorolón

Eredmények



Felnőtt rangsoroló, parakenu- tájékoztató, Szeged, Maty-ér, a Csongrád megyei versenyzők A döntős eredményei. 1000 m, férfiak, K1: 1. Kopasz Bálint (Algyő), C1: 5. Bodonyi András (DÉMÁSZ-Szeged), C2: 5. Koleszár Zoltán (Paks), Posztós Patrik (Szeged). Nők, K1: 8. Horváth Alexandra (Szeged). 500 m, férfiak, K1: 1. Kopasz, 6. Nádas Bence (Szeged), 8. Kuli István (Szeged). K2: 3. Tótka Sándor (UTE), Nádas. C2: 6. Koleszár, Posztós. Nők, K1: 7. Horváth, C1: 4. Nagy Bianka, 5. Miskolczy Fruzsina (mindkettő Szeged). 200 m, férfiak, K1: 3. Birkás Balázs (Szeged). Nők, C1: 5. Miskolczy. Parakenu, 200 m, férfiak, K1 (A): 1. Suba Róbert (Szeged), V1 (A): 1. Suba.

Már biztos világkupa-indulóként állt rajthoz a hétvégi kajakos, kenus felnőtt rangsoroló versenyen az Algyő tehetsége, a riói olimpiát megjárt Kopasz Bálint (19). Ráadásul nemcsak abban a számban (K1 1000 méter) mérettette meg magát, amelyben ötkarikás 10. lett, hanem K1 500 méteren is.Az előbbi a presztízs, utóbbi pedig a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség döntése miatt volt fontos, ugyanis az 1000 helyett az 500 méter a preferált táv a férfi négyesek számára is – Kopasz célja bekerülni egy kvartettbe is.– Nem szívesen indultam volna úgy a világkupán, ha ezt a versenyt nem nyerem meg – mondta Kopasz az ezres elsősége után, majd repesztett egy olyan ötszáz métert, amelynek a végén, az utolsó ötvenen már nem is kellett lapátolnia.– Jól lettek összeállítva az edzések, és szerencsére most is kijött a forma, a gyorsaság. De ez nem azt jelenti, hogy specifikusan az ötszázra készülök, marad az ezer egyes fő számnak.A rangsoroló másik Csongrád megyei érmese a DÉMÁSZ-Szeged villámkezű kajakosa, Birkás Balázs (21) volt, aki K1 200 méteren óriási csatában lett harmadik úgy, hogy az első (Horváth Bence – Győr) és közte 35 századmásodperc volt a különbség...– Nagy meccs volt – mondta Birkás –, ez a különbség ott a vízen nem látható, nem is tudtam hirtelen, mi a végeredmény. Jobb alapokkal indultam, mint tavaly, több potenciált látok az évben, hiszen jobban meg tudom szorongatni Horváthot.Jól sikerült a verseny, de reálisan nekem az utánpótlás Európa- és világbajnoki szereplés lehet a célom. Az 500 méteres egyesben, amelyben sajnos nem jutottam a B döntőbe sem, brutálisan megerősödött a mezőny, ráadásul erre külön nem készültem. Várom a következő versenyt!A parakenusok tájékoztatón vettek részt, és a DÉMÁSZ- Szeged paralimpiai másodikja, Suba Róbert két számban indult, mindkettőben nyert is.