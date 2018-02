Kis Máté továbbra is veretlen a profi ökölvívók között

Már most példakép

A Szeged BC-hez leigazolt Kis Mátéról igen jó véleménnyel van a klub vezetőedzője, Gál László.

– Máté nagyon jó állapotban van, a magyar bajnoki öv megszerzése jót tett neki. Az előző meccs után leráztuk róla a ringrozsdát, azaz egy picit pihent, hogy kiéhezzen a következő mérkőzésre. Olyan iramot diktált a bosnyák ellen, mint egy hurrikán: elszívta előle a levegőt, és felőrölte. Azért terveztük hatmenetesre ezt a találkozót, mert felhozó meccs volt, de készen áll arra, hogy akár tíz vagy tizenkét meneten keresztül is tudja ezt a teljesítményt nyújtani. A maximalizmusa, a motiváltsága révén egyaránt nagy dolgokra lehet még képes. Már példakép a klubban, ilyen fiatalon ez hatalmas dolog

Még mindig veretlen a profik között a Szeged BC ökölvívója, Kis Máté . Legutóbbi fellépése a budakalászi sportcsarnokban a Felix Promotion által megrendezett gála volt, amelyen a bosnyák Ermin Avdic (25) ellen nem bokszolta végig a hat menetet: technikai kiütéssel nyert. A két, a sportágban fiatalnak számító sportoló közül Kisnek ez volt a 15. profi mérkőzése, amelyek közül a négy döntetlen mellett 11. alkalommal nyert, míg Avdic 11 sikere mellett az ötödik vereségét szenvedte el.– Az első menetben puhatolóztam, felmértem az ellenfelet, aztán a második menetben felvettem a ritmust, és már a saját stílusommal folyamatosan indítottam a támadásokat, így védekezésre kényszerítettem. A bosnyák váltogatta az alapállását, ám ezt hamar kiismertem – mondta Kis Máté.A meccsnek a negyedik menet után lett vége: a szegedi öklöző várta az ötödik játékrész kezdetét, Avdic viszont már nem tért vissza a saját sarkába. – Úgy készültem, mint egy címmérkőzésre, és pont jó volt felhozó mérkőzésnek. Egyre jobban érzem magam a ringben, egyre rutinosabb vagyok, és az erőmet is egyre jobban be tudom osztani. A saját stílusom most elég volt a sikerhez, és hozzátenném, jó ellenfél volt a bosnyák. Erről a statisztikája is árulkodik, hiszen az eddigi négy vereségét egyaránt címmeccsen szenvedte el – nyilatkozta Kis.Gál László és Merész Ferenc tanítványára idén még fellépés várhat.– Előbb májusban meg kell védenem a magyar bajnoki győzelmemet, majd az év végén következhet a nemzetközi címmérkőzés. Hogy kivel és milyen övért, azt még nem tudjuk. Örülök, hogy sok ismerős, barát, rokon, közel negyven szurkolóm látta a helyszínen a mérkőzésemet, de nem vittük túlzásba az ünneplést, hiszen várt a munka, a rendőrségi szolgálat – jegyezte meg végül Kis Máté.