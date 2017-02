Klausz László bízik a fiatalokban

Tudta?



A német transfermarkt.de mértékadó portál adatai alapján a Szeged 2011 piaci összértéke 1,6 millió euró. A törökországi ellenfelek keretei alapján a román Gaz Metan Medias 7,65, a román Pandurii 3,93, míg a kazah Irtis Pavlodar 5,35 millió eurót ér – az azeri FC Sabailről nem találtunk ilyen jellegű adatot. Csak összehasonlításként: a SZEOL SC összértéke 675 ezer euró.

Négy mérkőzést játszott és egyiken sem nyert Törökországban alabdarúgócsapata. Aelleni első hazai edzőmeccsen viszont győzött (3–0), ámvezetőedző mégis azokkal a meccsekkel, az azokon mutatott játékkal, hozzáállással volt elégedett, amelyeket Belekben látott, tapasztalt.– Az edzőtáborból hazatérve egyik pillanatról a másikra műfüvön találtuk magunkat, így nem várhattam el ugyanazt a játékot, mint amit Belekben láttam – mondta az egykori 27-szeres válogatott támadó, Klausz. – Ég és föld a két lehetőség közötti különbség, ennek ellenére nem volt rossz a futball a Szolnok ellen, és a hirtelen talajváltás ellenére sem sérült meg senki. Az a kép élt még bennem a csapatról, amely a török napok alatt alakult ki, ám a Szolnok elleni első félidő biztonsága után a másodikban hektikusan futballoztunk. A legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban, éppen ezért nem szabad feláldozni a biztonságos védekezést az eredményességért.0–2 a kazah, 0–0 a román, 1–2 az azeriés 0–1 a románellen. Nívós riválisok jutottak a Szeged 2011 együttesének Belekben.– Kérdezte is tőlem a meccsszervező, miért ezekkel a komoly játékerőt képviselő csapatokkal játszunk? Azt mondtam, azért, mert csak így lehet fejlődni – vélte a szakember. – Én is így szerettem játszani, mert jobban felpörögtem. Az idei tábor már gördülékenyebb és tervezhetőbb volt, így mindenki ugyanazt a terhelést kapta meg. Most egy szinten van 22-23 játékos, és ugyan a jövő héten még lesz egy mérés, de az eredményekben nem várok jelentős eltéréseket. Jól dolgoztunk, de majd a bajnokik mutatják meg, mennyire jól.A klubhoz a téli szezonban egy játékos (a kapus) érkezett, az átigazolási időszak jövő kedden jár le.– Nem szeretem a próbajátékosokat – jegyezte meg Klausz. – Nem ad hiteles képet a futballistáról. Nekünk kész labdarúgók kellenek, volt is néhány jelölt, de inkább a saját nevelésűekhez nyúlok, akiknek ismerem az erősségét és a gyengéit is.visszatérésére még várni kell,pedig a hosszú távú munka hiányzik.viszont szerződést kapott, miután a beleki négy meccsen meggyőzött. Ha nem is fix kezdőként, de számolhatok vele is.