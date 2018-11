Kőkemény dán lecke előtt: holnap 16.50-kor a BL-ben Skjern Handbold-MOL-PICK Szeged

Tudta?



A dán bajnok Skjern Handbold ellen 175. Bajnokok Ligája meccsét játssza a Szeged.

A jelenlegi felsőházas mezőnyben csak hat csapat (Barcelona, Montpellier, Veszprém, Flensburg, Zágráb és Celje) játszott többször a legjobbak között.

A 2018-as dán aranyérmessel, a Skjern Handbollal még nem találkoztak.

Matej Gaber védekezésben és támadásban is a Szeged erőssége.

Karikatúra: Hudi Dániel

Várakozás



Dean Bombac, a MOL-PICK Szeged irányítója: – Komoly, nagy tempójú meccsre számítok. A Skjern a tipikus dán stílust testesíti meg. Arra tanítja kiskoruk óta őket, hogy nagy ritmusban játszanak. Mi azonban taktikailag magasabb szinten állunk, és ha ezt betartva játszunk, akkor meglesz a győzelem. Nagyon fontos találkozó vár ránk, ezzel mindannyian tisztában vagyunk, így edzünk, így készülünk.

Veszélyes ellenfél vár holnap 16.50-kor a VELUX EHF Bajnokok Ligájában a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatára. A dán bajnok Skjern Handbold igazán kiszámíthatatlan csapat. Bárkit képes megverni – ezt a BL-ben bizonyította már –, de bárkitől képes kikapni – ezt a dán bajnokságban mutatta meg, hiszen csak a 7. helyen áll.– Az első és legfontosabb feladat – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor vezetőedző –, hogy kijavítsuk azokat hibáinkat, amelyeket elkövettünk Párizsban. Nem szeretünk kikapni, ez benne volt a PSG ellen, de nem esik jól ez senkinek sem. Most is bebizonyosodott, hogy nem fér bele ennyi hiba, a Skjern ellen sem, mert iszonyatosan kellemetlen ellenfél a dán bajnok.Azt, hogy komoly kis csapat a vasárnapi rivális, jól bizonyítja, hogy az elmúlt BL-szezonban a legjobb 16 között a Veszprém együttesét búcsúztatták.– Nagyon jól támad a Skjern. Nem egyszerű feladat felkészülni ellenük. Brutális tempót tudnak diktálni. Több olyan játékosa van, aki a német Flensburgot erősítette, így hasonló stílusban játszanak, mint az említett csapat. Nehéz meccs lesz! Gyorsan játszanak, pillanatok alatt közepet kezdenek, így cserére nem sok esély van ellenük, maximum egyet, de talán még egyet sem tudunk váltani. Erre készülünk. Nagyon pontosnak kell lennünk támadásban, nem lehet labdavesztésünk, ezek fontosan lesznek a találkozón. Fontos összecsapás előtt állunk, biztos, hogy mindenkire komoly terhelés vár, de nyerni megyünk Dániába – zárta a beszélgetést Juan Carlos Pastor.A csapat ma reggel kelt útra. A Szeged–Budapest–Billund–Skjern útvonalon jut el Dániába. Kora délután érkeznek meg a nyolcezres kisvárosba. Este a meccshelyszínen tréningezik a keret. A delmagyar.hu útinapló formájában számol be a túráról, a vasárnapi összecsapásról pedig szöveges online tudósítással jelentkezik a helyszínről.