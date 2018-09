Középpontban: Andjelko Mandics

– Négy hét telt el a csapat felkészüléséből, hogy értékelné az eddigi időszakot?

– Jó munkát végeztünk az elmúlt hetekben, erőnlétileg megfelelő állapotban vagyunk, ebben az időszakban pedig ez az egyik legfontosabb tényező. Sajnos most sem a teljes kerettel dolgozhattunk, Juhos és Vágvölgyi is hiányzott, de egy játékos életében a válogatott szereplés nagy lehetőség, ez így is van rendjén. Hat meccset játszottunk, amelyeken a fiatalok is lehetőséget kaptak, így kiderült, kikre lehet komolyan számítani a szezon folyamán.



– A héten is három meccs vár a csapatra, előbb Debrecenben, majd a Félegyházi Pékség-kupán lépnek pályára. Mit vár ettől a héttől?

– Kicsit koncentráltabb játékot szeretnék látni, de ez nagyban függhet attól is, milyen kerettel tudunk elutazni. Juhosra szinte biztos, hogy nem számíthatok. Ezeken a meccseken már az eredményt is előtérbe helyezzük, mert szükségünk van a megfelelő önbizalomra a bajnokság kezdetére, ezt pedig úgy tudjuk megszerezni, ha meccseket nyerünk.



– Nem sok helyen változott az együttes kerete: hogy látja, mennyire maradt egységes a csapata, megvan a kellő összhang?

– Ezen a téren rendben vagyunk. A legfontosabb, hogy mindenki egészséges maradjon. Ha teljes kerettel tudunk felállni, akkor úgy vélem, mindegyik csapattal partiban tudunk lenni. Elég volt tavaly a sérülésekből, bízom benne, hogy idén elkerülnek bennünket, és nem hátráltatják a munkánkat!