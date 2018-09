Labdarúgó-válogatottunk holnap 18 órától Finnországban debütál - Teljes a magyar keret

Napi két edzéssel készül a magyar labdarúgó-válogatott Telkiben az új versenysorozat, a Nemzetek Ligája nyitómeccsére, amely egyben a szövetségi kapitány, Marco Rossi debütáló meccse is lesz szombaton Tamperében Finnország legjobbjai ellen. Görögország ellen három nappal később játszanak a magyarok, míg a C osztály második csoportjának negyedik résztvevőjével, Észtországgal majd október 15-én idegenben.



A magyar csapat immár teljes kerettel készül a finnek elleni mérkőzésre, szerda óta már Stieber Zoltán és Vinícius Paulo is a válogatottal tréningezik. Előbbi utazás miatt hiányzott a hét eleji edzésekről, utóbbi kisebb sérüléssel bajlódott, de már nem fáj a lába.



Nincs ekkora szerencséjük viszont a szombati és keddi ellenfeleinknek, a finneknek és a görögöknek kényszerű cserét kellett végrehajtaniuk a kihirdetett kerethez képest. Utóbbinál Glen Kamara helyett Thomas Lam került a keretbe, míg a görögöknél Michail Bakakisz megsérült, így játéka kérdéses Észtország és ellenünk is, így Michael Skibbe Dimitrios Kolovecioszt behívta a keretbe.