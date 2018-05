Lehetett volna fordítva is

Ifjúságiak, A csoport

27. forduló: HFC–Algyő 8–2, gsz.: Dukai (4), Balog, Kandó Zs., Rácz K., Jakus, ill. Szabó B., Molnár Sz.

Tiszasziget–Szentesi Kinizsi 0–6, gsz.: Smiák (2), Arató (2), Péter, Paczali. Ásotthalom–Csongrád 3–5, gsz.: Kriván (2), Kókai, ill. Megyeri (2), Szőrfi, Takács, Debreczeni. Deszk–Zsombó 1–16, gsz.: Király, ill. Mocsári (6), Rácz (3), Mihálffy (2), Tóth O. (2), Szalai, Gábor, Csikós. Mindszent–UTC 3–3, gsz.: Antal, Mihály, Korom, ill. Nyíri, Sipos, Bakos. Az Üllés–Kistelek meccs félbeszakadt, a Kiskundorozsma–Fábiánsebestyén elmaradt, mert a vendégek nem érkeztek meg.

A hétvégi program

28. forduló, péntek, 19: FK Szeged– Ásotthalom, szombat, 17: Algyő–Tiszasziget, Csongrád–Szőreg, Szentes–Deszk, UTC–Kiskundorozsma, vasárnap, 17: Sándorfalva–HFC II., Bordány–SZVSE. Szabadnapos: Zsombó.

Hódmezővásárhely, 150 néző.Béleczki László – kitűnően (Tóth Cs., Molnár A.).Szatmári 7 – Jankelic 8, Gyuris 7 (Győrfi –), Gyüre 8, Bábi 8, Bartyik R. 8, Bürgés 8, Darida 8, Mohácsi 8, Bódai 7,5, Perpauer 7,5 (Pálinkó –).Vinnai István, Bacsa Zsolt.Algyő: Siska 7 – Bozsóki 6 (Jernei –), Szélpál 6, Pénzváltó 7, Daróczi 6 (Tóth –), Takács 7, Bella 6, Sebők 6 (Kovács M. –), Csányi 7, Lajkó 6, Lovas 8 (Kiss –).Takács ZoltánDarida (35.), Bürgés (62.), ill. Lovas (45., 58.), Csányi (74.).– Jó iramú mérkőzésen kiváló játékvezetés mellett lehetett volna fordított is az eredmény. Gratulálok a csapatomnak a mutatott jó játékhoz.– Győzelmünk értékét tovább növeli, hogy egy jó csapat otthonában értük el. Elismerésem a játékosaimnak, hogy alkalmazkodni tudtak az ebben az időszakban nem igazán előnyös műfüves pálya adottságaihoz.A hazaiak ugyan megszerezték a vezetést, de a szünet előtt Lovas Tamás egy remek szabadrúgással egyenlített, majd ugyanő már az éllovast juttatta előnyhöz. Ezúttal a HFC II.-nek sikerült az egyenlítés, ám végül a vendégek Csányi Péter találatával mindhárom bajnoki pontot begyűjtötték.Bordány, 150 néző.Kócsó Tibor Zsolt – közepesen (Bozóki, TIhanyi).Szűcs M. 6(Kádár Németh –) – Sólya 6, Fodor B. 6 (Szabados –), Gajdacsi 7,5, Malatinszki 7,5, K. Tóth 6, Culafics 6 (Gyémánt –), Bárkányi 7,5, Retek 6, Német J. 6(Kis L. 6), Kozma 6 (Zvekanov –).Nagy G. 5 – Békési 5,Szántó D. 5 (Bagó –), Gulyás 5,Valach 5 (Deák Zs. 5), Szilágyi 5(Farkas A. –), Sós M., Pusztai,Balogh D., Laczkó (Zsibrita ), Koncz P.Gidai Sándor.Retek (38.), Gajdacsi (45. – 11-esből, 79., 83.).– Az eredmény nem tükrözi hűen a meccsen történteket. Egy pár játékosnak el kell gondolkodnia azon, mit szeretne a továbbiakban.– Gratulálok a Bordánynak a győzelemhez.Deszk, 100 néző.Bartucz Tamás – közepesen (Böszörményi, Szöllősi).Bata 8 – Bürgés 8, Adamov F. 8, Varnyú 8, Pióker Ti. (Király –), Németh, Pióker Ta., Bertalan (Mészáros 6), Huszti, Tóth (Révész –), Győri.Papp Endre.Rozs 5 – Bálint 4 (Vér –), Székely 3 (Szalai 4), Mocsári Gy. 6 , Kószó 5, Törköly 3, Gyuris 5, Mihálffy 3 (Megyeri 3), Mocsári D. 3, Rescsik 4, Rárósi 4.Daru Sándor.Adamov F. (25.), Pióker (26., 43. – utóbbi 11-esből), ill. Mocsári (51.).– Nagyon jól játszottak a fiúk, szinte végig kézben tartottuk a mérkőzést, csak egy ötperces rövidzárlatunk volt, és teljesen megérdemelten nyertünk.– Bocsánatot kérek a Deszkre minket elkísérő zsombói szurkolóktól, valamint egyesületünk elnökétől az első félidei gyalázatos játékért. Szégyellem magam, remélem, hogy a csapatom is hasonlóan érez.Kiskundorozsma, 100 néző.Lászlai Róbert – jól (Kőhalmi, Barta).Ábrahám 6 – Molnár K. 6, Mészáros A. 6, Marjanucz 6,Cseh 6, Benkocs 6,5 (Horváth T. 6), Szecskó 7, Ottlik M. 6,5, Balog B. 6,5, Szőke 7 (Balogh Zs. –), Takács A. 6.Szabó Zsolt.Lippai 5 – Hatvani I. 5, Molnár D. 5, Kálmán 5 (Dlusztus I. 5),Szil 5, Visnyei 5, Tóth A. 5, Török Gy. 5 (Szécsi 5), Márki 5, Virág 5, Nagy E. 5.Tóth János.Benkocs (41.),Szőke (53.), ill. Tóth A. (14.).– Számunkra csak fél óra után kezdődött el a mérkőzés, de még a szünet előtt egyenlítettünk. Utána egy klasszis villanás eldöntötte a három pont sorsát, amelyért a csapat megdolgozott.– A mezőnyben végig uraltuk a mérkőzést, de kevesebb gólt szereztünk.Tiszasziget, 100 néző. V: Bán Bence – jól (Csöngető, Szűcs I.).Weszelovszky 8 – Papp Á. 8, Bálint T. 8, Mucsi 8, Rutai 9 (Bernát 7), Juhász Á. 9 (Fődi 8), Drágity 8, Deák D. 8 (Zámbori 7), Bálint D. 7 (Papp P. 7), Farkas F. 8, Kántor 8 (Szarvas 7).Bernát Péter.Kotvics-Varga 3 – Vincze Z. 3, Légrádi 3, Lázár 3 (Pölös –), Páger 3 (Plenter –), Lekrinszki 3 (Polyák A. –), Bertók 3, Szabó L. 3, Debreczeni Kiss 3, Bordács 3, Szeles 3.Némethy László.Rutai (3., 10. – 11-esből, 39., 42.), Drágity (17.), Juhász Á. (30.), Fődi (88.).– Álomszerű volt a kezdés. Amit az elmúlt hetekben kértem a csapattól, azt a mai napon egyetlen félidőbe sűrítettük bele.– Az első félidei játékunkért én szégyellem magam mint edző, remélem, a játékosaim is ezt érzik. A szünet után kiegyenesedtünk, de nem sikerült a szépítés, pedig volt két helyzetünk is.Szőreg, 80 néző.Mucsi Zsolt– közepesen (Szalai Sz., Bereczki).Vígh S. 6,5 – Ali 6,5,Hevesi 7, Dongó 7, Keller 7,Faragó-Barát 6,5, Vörös 6,Csikós 7, Néma 7, Bodó 0 (Cságrány 6, Hedvicsek –),Bartos 6,5.Bodó Attila.Pluhár 6 – Végh 6, Bilics 5, Tanács R. 6, Baka 6, Puskás Cs. 6, Csamangó T. 6, Csanádi I. 6,Matyelka 5, Vitos G. 7(Nagy Z. –), Rózsa D. 5.Major László.Néma (4.),ill. Vitos (20., 70.).– Becsülettel küzdött a csapat, de ez most csak erre volt elég.– Gratulálok a csapatnak és Vitos Gergőnek a két góljához.Ásotthalom, 88 néző.Tihanyi Gábor – közepesen (Szeles, Samu).Czirják 5 – Vastag 5, Németh P. 5, Szabadi 5, Hauk 6, Major 5 (Baji 6–2=4), Mészáros Z. 5 (Vojnics-Tunics –), Balogh Á. 5 (Gyenes 5), Farkas A. 5, Király B. 5, Varga K. 5.Kószó László.Tóth L. 7 – Bodor 8, Takács J. 7, Kerepeczki 7 (Kovács S. 7), Juhász S. 7 (Bartucz –), Mészáros M. 8, István 9, Maszlag 7 (Bakos –), Budai 7 (Fodor B. 7), Lőrinc 7, Borda 7.Paksi Péter.Hauk (48.), ill. István (15., 25., 53.), Fodor B. (74.).Baji (61.).– Az első félidőben lényegesen jobban játszott a Csongrád, a másodikban viszont gyorsan gólt értünk el, de a kiállítással eldőlt a mérkőzés.– A tavaszi legjobb játékunkat nyújtottuk, a hozzáállás is tetszett. A születésnapos Kovácsnak gratulálok, a súlyos sérülést szenvedett Budainak pedig jobbulást kívánok.1. Algyő 25 18 3 4 52 – 20 572. Csongrád 25 16 6 3 65 – 24 543. Tiszasziget* 25 18 3 4 67 – 20 534. HFC II. 25 15 3 7 63 – 37 485. Ásotthalom 25 14 6 5 46 – 31 486. Bordány 25 14 3 8 51 – 35 457. SZVSE 24 12 7 5 61 – 26 438. Kiskundorozsma 25 9 7 9 39 – 44 349. Sándorfalva 24 9 2 13 42 – 45 2910. Szentesi Kinizsi 26 7 4 15 33 – 66 2511. Szőreg 25 6 5 14 43 – 64 2312. UTC 24 6 2 16 35 – 55 2013. FK 1899 Szeged 25 4 7 14 33 – 61 1914. Zsombó 26 3 6 17 39 – 87 1515. Deszk 25 3 2 20 28 – 82 111. HFC 25 20 4 1 146 – 27 642. Szentesi Kinizsi 25 20 2 3 131 – 28 623. FK 1899 Szeged 23 14 3 6 105 – 44 454. Zsombó 24 14 3 7 83 – 37 455. Kiskundorozsma 24 13 3 8 84 – 38 426. Csongrád 24 10 5 9 50 – 52 357. Mindszent 24 10 5 9 72 – 77 358. Algyő 24 10 3 11 64 – 81 339. Fábiánsebestyén 23 10 2 11 51 – 53 3210. Tiszasziget 24 10 1 13 78 – 78 3111. Kistelek 23 7 5 11 59 – 73 2612. UTC 23 5 6 12 43 – 80 2113. Ásotthalom 25 5 1 19 59 – 163 1614. Deszk 24 4 1 19 47 – 154 1315. Üllés 21 4 0 17 42 – 129 12