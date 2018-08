Lengyel túrán a MOL-PICK: Kalisz mellett a Plock vár Bánhidiékre

Bérletvásárlás



A 2018–2019-es idény bérleteit munkanapokon 8-tól 16 óráig, augusztus 28–29-én 8-tól 18 óráig a MOL-PICK Szeged klubirodájában (6720 Szeged, Deák F. u. 28–30., 7-es csengő) vásárolhatják meg a szurkolók. Az elmúlt szezonban megvett bérlethelyeket a klub augusztus 29-éig tartja fenn. Bérletvásárlásra mérkőzések előtt az újszegedi sportcsarnokban már nem lesz lehetőség.

Joan Canellas és a többi szegedi játékos holnap és pénteken Lengyelországban lép pályára.

Fotó: Karnok Csaba

További két mérkőzéssel folytatódik a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának felkészülése, viszont immár nem a népes hazai publikum előtt az újszegedi sportcsarnokban, hanem a lengyelországi Kaliszban.Fontos két győzelmet aratott itthon a MOL-PICK, mivel kétezer, illetve ezerhétszáz néző előtt a Budakalász ellen 36–27- re, a Dabas ellen 38–22-re nyert. Azonban nem az eredmény, hanem a mutatott játék volt a fontosabb, illetve az új játékosok megtapasztalhatták, hogy tét nélküli összecsapáson is milyen sokan kíváncsiak a bajnokcsapatra.A játékosok és a szakmai stáb ma reggel indul Bécsbe busszal, majd onnan repülővel mennek tovább Varsóba, a célállomás pedig a fővárostól kétszáz kilométerre fekvő, százezer fős Kalisz városa lesz. Második mérkőzését követően szombat hajnalban indul haza a Pastor-legénység, amely vasárnapra pihenőt kap.Teljes kerettel utazik a MOL- PICK, így immár ott lesz a fedélzeten az eddigi két edzőmeccset kisebb sérülés miatt kihagyó Matej Gaber és Nik Henigman, de a Dabas ellen lecserélt Jonas Källman is teljes mértékben részt vett az elmúlt edzéseken.Holnap 18 órától a házigazda Kalisszal mérkőzik meg Juan Carlos Pastor vezetőedző együttese. Az Energa MTS Kaliszt a lengyel bajnokság negyeddöntőjében a 2009 óta mindössze egyszer nem aranyérmes PGE Vive Kielce ejtette ki legutóbb.Több szempontból pikáns találkozó vár a MOL-PICK Szeged játékosaira pénteken 15 órától. A lengyel bajnoki ezüstérmes Wisla Plock lesz az ellenfél, amelynek trénere a nyáron kinevezett, exveszprémi Javier Sabaté. Mellette Renato Sulic is ismerős a szegedi híveknek, aki 2009 után most cserélte le a Veszprém mezét a Plockéra. A szegediek közül ketten szerepeltek egykoron ennél a csapatnál. Marin Sego 2012 és 2014 között őrizte az együttes kapuját, míg Dmitrij Zsitnyikov éppen innen érkezett Szegedre 2017 nyarán.A MOL-PICK Szeged lengyelországi túrájáról a delmagyar.hu szöveges élő tudósítás formájában számol majd be.