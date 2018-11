Lezárja a sorozatot a Szedeák: Kecskemét-Szedeák 9-9 (I. negyed)

Labdaszuggerálás. Sulovicsékra nehéz meccs vár. Fotó: Karnok Csaba

Tápén Tesiznek



Megtörtént a sorsolás a Délmagyarország és a Naturtex-SZTE-Szedeák közös akcióját követően. A pályázó általános iskolák közül a tápéi Bálint Sándor Tagiskola lett a szerencsés, így az intézmény fiataljai tölthetnek el egy közös testnevelésórát a Szedeák játékosaival.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 9. forduló. Kecskemét, Messzi István sportcsarnok. Vezeti: Győrffy, Praksch, Pozsonyi.Kecskemét: J. Green, Wittmann, Djeraszimovics, Dramicsanin, Karahodzics. Csere: Molnár M., Dimics, Mészáros. Vezetőedző: Forray Gábor.Szedeák: Boltics, Wirth, Davis, T. Green, Sulovics. Csere: Vezetőedző: Andjelko Mandics.Wirth dudaszós hármasa nyitja a meccset, 0-3, majd a hazaiak Greenje, Juan'Ya tör be, 2-3. Dramicsanin ejt, 4-3. Davistől rossz a közeli, de szerencsére Wittmann tempója is kiperdül. Most Tyrell Green megy végig, 4-5. A kanadai bedob két büntetőt is, 4-7. Szép védekezés Bolticstól Karahodziccsal szemben, meg is van a labda. Wirthtől nem jó a hármas a sarokból, Djeraszimovics viszont pontosabb kintről, 7-7. Sulovicsnak is megvannak az első pontjai, 7-9, majd a két kecskeméti csereember egyenlít, Dimics passza után Molnár Márton a befejező, 9-9. Zsinórban három szegedi faultot fújnak, ráadásul Bolticsnak ez a második, pedig az első negyed felénél járunk. Juan'Ya Green faultja után Wirth csak az egyiket dobja be a vonalról, 9-10. Dimics indul el, és ejti be, 11-10. Sulovics keresi a helyet, meg is találja, 11-12. Szerencsére Dramicsanin nem él a támadólepattanóval, de Tyrell Green hármasa rövid, majd Karahodzic ismét vezetéshez juttatja övéit. De csak eddig, Sulovics a földről szedi össze Boltics passzát, 13-14. Tyrell Greennek is a második személyije, Dramicsanin bedobja mindkét büntetőjét, 15-14. Davis! Egy hármas az amerikaitól, neki is van most már pontja, 15-17. Djeraszimovics könnyedén válaszolhat a körtéből, 17-17. Támadót fújnak Davisre, majd Juan'Ya Green előtt van tiszta dobóhelyzet, nem is rontja el, de szerencsére "csak" kettes, 19-17. Davis faulttal együtt fejezi be: de kihagyja a büntetőt, marad a 19-19. Davis floatere is lejön, Juan'Ya Green triplája sem jó. Harminc másodperc még a negyedből. Wirth eladja, Wittmann végigmehet vele, 21-19. Még egy gyors támadásra van idő, de Tyrell Green hármasát kiköpi a gyűrű. Ahogy az várható volt, igen szoros és küzdelmes meccs, egy negyed után két pont a különbség.- Köszöntjük olvasóinkat Kecskemétről, hamarosan kezd a Naturtex-SZTE-Szedeák a KTE vendégeként. Ami a szegedi keretet illeti, ahogyan az várható volt, Juhos Levente még ma sem léphet pályára, a többiek viszont ott vannak Andjelko Mandics keretében. Népes szegedi tábor is érkezett a Messzi István sportcsarnokba, köztük egy kisebb olasz delegáció, akik amikor tehetik, ellátogatnak a Szedeák meccseire - ma sem tettek másképp.Egészen könnyed utazás vár a Naturtex-SZTE-Szedeákra – ez persze így, ebben a formájában nem teljesen igaz, de tény, azok után, hogy a szegedi kosarasok az elmúlt hetekben megjárták Székesfehérvárt, Pécset és Körmendet, Kecskemét már felüdülésként hathat. Más kérdés, hogy a KTE otthonában sem vár könnyű mérkőzés Andjelko Mandics csapatára, és ezt nemcsak a két csapat utóbbi években vívott, rendre szoros meccsei miatt mondhatjuk, hanem azért is, mert Forray Gábor együttese egyike azoknak a csapatoknak, amelyek még nem kaptak ki hazai pályán.A Naturtexnél még nincs bevethető állapotban Juhos Levente, azaz a csapatkapitányra továbbra sem számíthatnak a klubnál. A mai meccset háromhetes szünet követi, legközelebb így december 15-én lép pályára a Szedeák, ám ekkor már az újszegedi sportcsarnokban játszanak a szegediek. A ma 17.30-kor kezdődő találkozóról a delmagyar.hu élő, szöveges online tudósítással jelentkezik.