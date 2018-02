Magabiztos győzelmet aratott a Alabárdos-Szegedi TE

Jegyzőkönyv

Alabárdos-Szegedi TE–Nyíregyháza 7:1 (3522:3172)

Férfi tekecsapat szuperliga, 15. forduló. A párok: Szél T.–Bíró Zs. 1:0 (4:0, 592:516), Ernyesi N.–Erőss A. 1:0 (3:1, 544:540), Márton J.–Hacker D. 0:1 (2:2, 564:566), Karsai L.–Mogyorósi P. 1:0 (4:0, 645:551), Kiss N.–Szlovenszki A. 1:0 (4:0, 626:502), Ács T.–Finta Z. 1:0 (3:1, 551:497).



Nem volt csúcsformában a hazai alakulat, de a BL-negyeddöntő sikere után nem is lehetett elvárni egy újabb parádés játékot. Az Alabárdos még így is hozta magabiztosan a győzelmet, amely viszont kötelezőnek számított.



Fehér Béla és Jovan Csalics ezúttal pihenőt kapott, miközben Karsai László volt a csapat húzóembere: 645 fás teljesítménye magasan a legjobb egyéni eredmény volt a mérkőzésen, megközelíteni is csak klubtársa, Kiss Norbert tudta. A szegediek így 15 forduló után 15 győzelemnél tartanak, és vezetik a szuperliga tabelláját.