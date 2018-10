Magabiztos javítás a SZEOL-tól

SZEOL SC–Paksi FC II. 4–0 (2–0)

Labdarúgó NB III Közép csoport. Szeged, SZVSE-stadion, 250 néző. Vezette: Jakab Árpád – jól (Nyerges, Flinta).

SZEOL SC: Leindler 6 – Gajág 6, Rácz 7, Gál 6, Grünvald 7 – Ondrejó 6 (Pócs 6, 54.), Lévai 6 (Kozics 6, 66.) Kéri 7, Beretka 7, Buzási 6 – Péter 6 (Papp Á. –, 71.). Vezetőedző: Siha Zsolt.

Paks II.: Rácz G. – Berdó, Horváth B., Bognár (Györgye, 58.), Adamcsek (Nikházi, 58.), Nagy R., Kővári (Opavszky, 64.), Kiliti, Horváth P., Nagy Á., Süvöltös. Vezetőedző: Tököli Attila.

Gólszerzők: Beretka (13.), Grünvald (20.), Rácz L. (49.), Papp Á. (86.).

Sárga lap: Horváth P. (57.), Horváth B. (60.).

Kiállítva: Nagy Á. (44.), Rácz G. (87.), Hováth P. (90.).



Kéri harciassága után Péter szöktethette Beretkát, aki Rácz Gergő alatt gurította el a labdát, megszerezve ezzel a vezetést a SZEOL-nak az első negyedóra végén. Rögtön ezt követően Péter ziccert rontott, de nem késett sokat a második szegedi gól: egy szöglet után elsőre még védett Rácz, de a kipattanót Grünvald már belőtte.



A végig domináló SZEOL emberelőnybe is került, miután egy gyorsan elvégzett szabadrúgásra csapott le Kéri, akinek indításával Péter lépett ki, a támadót Nagy Ádám rántotta le a tizenhatos előtt, így tíz emberre fogyatkoztak a vendégek.



A szünet után gyorsan jött a harmadik szegedi gól, egy beívelésre Rácz László érkezett az ötös bal sarkánál, és passzolta a kapuba a labdát. Háromgólos különbség után kicsit visszavett a SZEOL, a paksiaknak egy távoli lövésen kívül komoly helyzetük nem akadt.



A csattanó a végére maradt: egy indítás után a fiatal Papp Ádám tolta el Rácz kapus mellett a labdát, majd megszerezte a szegediek negyedik találatát. A vendégek kapusa viszont többször meglökte Pappot, mondván, talppal tolta el a labdát, a heves reklamálás piros lapot ért, így mezőnyjátékos állt be a kapuba.



A SZEOL magabiztosan nyert, a Paks pedig végül nyolc emberrel fejezte be a meccset, mert Horváth Péter összeszedte második sárgáját.



Siha Zsolt: – Éreztünk némi görcsöt az utóbbi két bajnoki után. Tudunk ennél jobban futballozni, de ma jól használtuk ki a helyzeteinket, viszont volt negyedóránk, amikor kapkodtunk. Összességében azonban elégedett vagyok.