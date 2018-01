Már csak egyet kell aludni: kedd este Hódmezővásárhelyen játszik a válogatott

Győztek is meg nem is – ezzel a címmel számoltunk be a magyar férfi vízilabda-válogatott legutóbbi Csongrád megyei szerepléséről. Ez 2016 májusában Szentesen történt, ahol 13–10-re ugyan nyert nemzeti csapatunk a nagyon erős görögök ellen, de a párharcot összesítésben a hellének nyerték, így ők jutottak a világliga szuperdöntőjébe.



Most is nagy a tét, még akkor is, ha ezúttal csoportküzdelmek során dől el a továbbjutás sorsa, és még csak a harmadik körben vagyunk. Az első játéknapon szabadnapos volt Magyarország, a másodikban pedig sima, 13–6-os győzelmet aratott a hollandok felett.



Mivel egyértelmű, hogy a magyarok és a spanyolok között dől el a szuperdöntőt érő első hely sorsa, gyakorlatilag ez is egy mindent eldöntő párharc első felvonásának tekinthető.



Ez lesz tehát a világliga szezonbeli első rangadója számunkra, így különösen jóleső érzés, hogy Hódmezővásárhelyen rendezik. Még jobb lesz nézni úgy a meccset, hogy egy szegedi nevelésű vízilabdázó is a válogatottunkat erősíti, Török Béla ugyanis ismét ott van a keretben, ahogy a ContiTech Szeged korábbi pólósa, Manhercz Krisztián is.



A hazai keretben egyébként pont utóbbi tehetség csapata, a Ferencváros, illetve a Szolnok van fölényben, e két klub összesen 9 játékost ad a 13 fős keretbe. Érdemes lesz majd figyelni Vámos Mártonra, akit a minden lehetséges címet bezsebelő Szolnok klasszisaként a 2017-es év legjobb magyar férfi vízilabdázójának választottak.



Vadovics Viktort is árgus szemekkel figyeljük, hiszen újoncról van szó, akivel ráadásul hosszú idő után három balkezese lesz csapatunknak – erre világversenyen legutóbb a 2008-as olimpián volt példa –, ez pedig Märcz Tamás szövetségi kapitány számára fontos taktikai lehetőségekkel szolgál.



A Metalcom Szentesi VK két játékosa számára különösen érdekes lesz követni ezt a mérkőzést, hiszen nemrég Nagy Márton és Pellei Frank a kvázi „B keretben", vagyis a jövőben a felnőttkeretben számításba vehetők között gyakorolhatott a válogatott szakmai stábja irányításával.



Számukra főként tanulságos lehet a derbi, mindenki más számára pedig élvezetes és izgalmas, hiszen óriási csatára van kilátás, nem is meglepő, hogy gyorsan elkelt minden jegy.



A találkozó előtt lesz egy nemes megemlékezés is: 18.30-tól a Gyarmati Dezső Sportuszoda háromszoros olimpiai bajnok névadójának születése 90. évfordulója alkalmából emlékfalat és domborművet avatnak a létesítményben.