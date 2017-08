Márton Anita kockáztatott, így lett ünnepelt sztár

Negyedórát beszéltünk Márton Anitával, de a végén elárulta: kétpercenként nyomta ki közben a többi hívást. Ezek a napok ugyanis róla, na és persze Baji Balázsról szólnak. Ők most az ünnepelt sztárok, és büszkén mondhatjuk, hogy egyikük szegedi. Az atlétikai világbajnokságon női súlylökésben ezüstérmet szerző Márton Anita pedig mérföldkövet ért el: ahogy grafikánkon is láthatják, minden nemzetközi eseményről (olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság, fedett pályás Eb, fedett pályás vb) van már érme.

Fényesebbé kell őket tenni, más cél nem is lehetne előttem

Közös siker. Márton Anita és Eperjesi László párosa fantasztikus. Fotó: MTI

– reagált mosolygós és élettel teli hangon, annak ellenére is, hogy három-négy órát aludt.

Éjszaka az ünneplés után is járt az agyam, például azon, mit rontottam el

– árulta el a klasszis, amire csak annyit lehet reagálni: tessék?

Nos, nem célom az altatás – mondta nevetve –, szóval szerettem volna korábban meglökni a 19 méter felettit. 19,30-at teljesítettem edzésen, nem akartam elhinni, hogy most nem megy. A negyedik és ötödik kísérlet után már mérges voltam magamra.

Aztán jött az utolsó lökés, ahogy az olimpián és több világversenyen is, ez döntött. Az utolsó lökések specialistája lett.

Akár így is lehet mondani, még Michelle Carternek erőssége a végére hagyni a legjobbját. Épp ezért nem voltam biztos az ezüstben, mert ő utánam következett.

Nem volt egyszerű dolga: 11 Celsius-fokos hidegben, esőben kellett kihoznia magából a maximumot, amikor egyetlen esélye maradt.

Kockáztatnom kellett. Tudtam, minden centit és energiát ki kell használnom a lökésre lépésnél, különben nem tudok előzni, és ezt még akkor is be kell vállalni, ha így jóval nagyobb az érvénytelen lökés esélye. Akkor már annyira esett az eső, hogy a golyó törlése után alig maradt időm átgondolni a mozgást és a technikát. Ha még kicsit gondolkodom, már lehet, túl vizes lesz a golyó, és kicsúszik a kezemből, mint a harmadik körben. Nem így lett, és most nagyon boldog és felszabadult vagyok. Nem jött össze ugyan a 20 méter, de ilyen időben csoda lett volna. Majd esetleg a Gyémánt Liga zürichi nagydöntőjében

– tekintett előre Eperjesi László tanítványa.Edzőjének is szívből gratulálunk, óriási munkát végeztek!