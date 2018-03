Más arcát mutatta a Szegedi TE

Jegyzőkönyv: Férfi tekecsapat szuperliga, 17. forduló:

Alabárdos-Szegedi TE–BKV Előre 8:0 (3722:3296). A párok: Ernyesi N.–Sajermann G. 1:0 (4:0, 598:510), Kiss N.–Gönczi Á. 1:0 (4:0, 667:572), J. Csalics–Pete L. 1:0 (4:0, 615:517), Karsai L.–Kovács G. 1:0 (2:2, 661:586), Márton J.–Tóth Á. 1:0 (3:1, 578:553), Fehér B. (Ács T.)–Szarvas B. 1:0



Az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a hazaiak bizonyítani akarták, hogy a kaposi iksz csak kisiklás volt, nincs semmi különösebb baj a formával. És ezt igazolták is, hiszen az utóbbi időszak legjobb hazai összprodukcióját mutatták be.



A két, hetek óta húzóember, Kiss Norbert és Karsai László ezúttal is különcsatát vívott a meccs legjobbja címért, de Jovan Csalics teljesítményére sem lehetett panasz. A többiek pedig igyekeztek a saját legjobbjukat adni – ez többé-kevésbé sikerült is.



A szegedi alakulatból ezúttal kézsérülése miatt Szél Tibor pihent, illetve a régóta derékproblémákkal küzdő Fehér Béla is kapott játéklehetőséget és pihenőt is.



Az Alabárdos-Szeged tehát jó főpróbát tartott a következő bajnoki előtt, amelyet Répcelakon vív majd szombat délután. Ott a pontok és a siker mellett már a bajnoki cím (is) kérdés lesz.