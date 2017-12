Második és harmadik vonal: óriási küzdelmek, megnyert rangadók

Nem állt össze a védekezés



Békés (8.)–Vásárhelyi Kosársuli (12.) 98–86 (25–22, 22–24, 24–20, 27–20)

Férfi kosárlabda NB I B, Piros csoport, 11. forduló. Békéscsaba, 110 néző. Vezette: Balogh, Sallai, Gergely.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 18, Bálint 7, Béres 13/6, Vas 2, Gajics 11. Csere: Kun, Varga 22/12, Rostás 2, Molnár 6, Horváth 5/3. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Ismét több mint kilencven pontot kaptunk, nem állt össze a védekezésünk, anélkül nehéz meccset nyernünk. Voltak jó egyéni teljesítmények támadásban, de az kevés. Gratulálok a Békésnek!



Foghíjasan



Vasas (3.)–Szeged KE (1.) 89–62 (16–13, 24–24, 23–9, 26–16)

Női kosárlabda amatőrbajnokság, Zöld csoport, 9. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Szilágyi, Kozma.

Szeged KE: Nagy L. 7/3, Vári 14, Kőházi 4, RADÓCZ 22, Jáhni 10. Csere: Tóth C. 3, Zsíros 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Foghíjas csapatunk hét emberrel kevés voltaz A csoportban szereplő ellenfelünk kezdő ötöséhez.



Építhetnek az első félidőre



ContiTech FKSE-Algyő (8.)–Balmazújváros (2.) 23–30 (12–13)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport. Algyő, 200 néző. Vezette: Kovács, Wenzel.

ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Vancsics 4/2, Simon 3, Dolezsál, Döme 1, JOHN 8, Velky 1. Csere: Miklós (kapus), Gazsó 1, Magyar, Valaczkai, Ambrus 2, Béleczki,

Teimel, Kocsis 3. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Egy jól sikerült első félidő után sajnálom a második játékrészben mutatott gyengébb játékunkat. Az első félidei teljesítményünkre építhetünk a jövőben.



Rangadót nyertek



PC-Trade Szeged KKSE (2.)–Szent István SE (4.) 29–24 (16–9)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Szeged, Etelka sor, 200 néző.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Berta 2, Bárány 2, Dajka 3, Mikó 1, Maláti 7, Miklós 3. Csere: Speth 1, Scheffer 4, Bató 5/2, Zsikó 1, Nagy, Takács, Egervári, Homoki. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Az elmúlt időszakban kiemelt szerepet kapott a csapat összecsiszolása, a kollektív játék javítása. Sokat készültünk a mérkőzésre, taktikailag és mentálisan, valamint a pozitív hangulat megtartása is fontos szempont volt. Ismételten erős, higgadt játékosokat látok a pályán, akik küzdenek egymásért és a sikerért. A legfontosabb az, ahogyan győztünk, a sok munka és energia, amit beleraktak a lányok, ezért dicséretet érdemelnek.



Óriásit küzdöttek



HLKC (10.)–Balmazújváros (9.) 25–22 (18–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

HLKC: Dömény-Veress – Török, Nagy 6, Szepesi 7, Herceg 6, Lovistyék 3, Kandó 2. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Horváth, Mihajlov 1, Becsei, Földesi, Bálint. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Remek első félidőt produkáltunk. A másodikban a védekezés és a kapusteljesítmény kimagasló maradt, ennek köszönhettük győzelmünket, de a góllövéssel problémáink akadtak. Óriásit küzdött a csapatom, büszke vagyok rájuk!



Messze szállt álmok



KSZSE (13.)–Hajdúnánás (7.) 22–28 (11–15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

KSZSE: Fodor – Kónya 5, Farkas 3, Dobó, Lukács 8/4, Csoknyai 1, Szűcs. Csere: Kothencz, Luczó (kapusok), Szeder, Karácsonyi 4, CZIFRA, Ambrús P. 1, Ambrús K., Mike, Szabó. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Kritikán aluli teljesítményt nyújtottunk, így álmaink messze szálltak.



„Sonka" emlékére



ContiTech Makói KC (10.)–Kiskőrös (8.) 31–27 (12–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 10. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

ContiTech Makói KC: BALÁN – SZILÁGYI 4, Papp 2, Kovács 4, Zsiga, ENDREI 6, Veréb 1. Csere: Farkas (kapus), SZABÓ 1, LESZKOVÁN 7, Dóczi, Petrás, Szécsi, Felföldi 3, PETHEŐ 3. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Ezt a győzelmet a magyar kézilabda valaha volt legjobb beállósa, Szabó „Sonka" László emlékének ajánljuk. Az ő sportemberi nagyságához méltó hozzáállással győztünk le egy kiváló ellenfelet.



Gyenge évzárás



FKSE-Algyő (1.)–Szarvas (2.) 18–36 (6–21)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 11. forduló. Algyő, 50 néző. Vezette: Marton, Szabó.

FKSE-Algyő: Koncz – Dudás 2/1, Fejes 9/1, Benák 2, Ágoston, Simon 2, Korom 2. Csere: Szabadkai, Bodor (kapusok), Igaz 1, Mircse, Balog, Sóbester, Székesi, Túri. Edző: Almási Dóra.

Almási Dóra: – Az utolsó két mérkőzésen két ellentétes arcát mutatta a csapatunk. A gyulai mérkőzés elemei közül ma semmi sem köszönt vissza. Sajnálom, hogy ilyen meccsel fejeztük be az évet.



Hazai siker



Makói KC–Felföldi István SE 36–30 (18–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 11. forduló. Makó, 150 néző. Vezette: Fehér, Répás.

Makói KC: Ocsenás, Cseh, Kádár, Debreczeni 4, Kozserán B. 5, Nagy 6, Antal 4, Molnár 3, Rózsa 4, Asztalos 5, Kozserán K., Dénes 4, Hadobás 1. Edző: Nagy János Miklós.



Hozták a kötelezőt



Szegedi RSE–Delta RSE 3:0 (20, 24, 17)

Női röplabda NB II, 11. forduló.

SZRSE: Fürdök N., Vass, Kaszás, Molnár, Baráth, Fürdök L. Csere: Sipka (libero), Hűse, Mátyus. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – A heti felkészülésben sajnos már éreztette hatását a közeledő vizsgaidőszak és a félév vége. Mindezek ellenére nagyot küzdöttek a lányok. Tudtuk, hogy az előző mérkőzéshez hasonlóan lelkes játékkal készülnek ellenünk az érdiek, a mi lányaink szerencsére meg tudták oldani a feladatot, tudtuk hozni a szinte kötelezően elvárt győzelmet. Gratulálok a csapatnak!



A legrövidebb túl hosszú



HVSC (10.)–UVSE (1.) 6–17 (1–4, 1–2, 2–4, 2–7)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Berki, Vörös.

HVSC: Ujházi (6 védés) – Lehmann 1, GUNDL 1, NÁDASDI Z., Nádasdi G., Tar 1, Tóháti. Csere: Szabó, Benkő,

Hajdú 1, Beleon 1, Vigh 1, Könyves, Katona. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Néha a legrövidebb pálya is túl hosszúnak bizonyul.



Fölényes győzelem



Floratom Szeged AC Probart II.–Karcag 15–3

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kószó A. 4, Lukács 4, Gazdag 3, Kancsár, Szemendri, a Kószó A.–Lukács és a Szemendri–Kancsár páros.

Lukács Levente: – Valamennyi asztalhoz lépő játékosunk egyéni győzelemmel is hozzá tudott járulni a fölényes csapatsikerhez.



Vereség Berettyóújfaluban



Berettyóújfalu II. (2.)–Szent Mihály (3.) 5–0 (2–0)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 9. forduló, Berettyóújfalu.

Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga Zs., Baksa, Czibere. Csere: Lovászi, Börcsök, Hódi, Fehér Zs., Sávai.

Játékos-edző: Hódi Zsuzsanna.

Gólszerzők: Erős (15.), Papp D. (17.), Tóth N. (31.), Donkó (33.), Pozsgai (36.).