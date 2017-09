Meg kellett izzadni a sikerért: Mol-Pick Szeged-Tatabánya 28-25

MOL-Pick Szeged - Grundfos Tatabánya KC 28-25 (13-13)

K&H férfi kézilabda liga, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Herczeg, Südi.

MOL-Pick Szeged: Sierra - Pedro 1, Gaber, T. Petrus 1, Blazevic, Källman 5, Skube 2/1. Csere: Balogh 4, Bodó 1, Bánhidi, Sigurmannsson 7/7, Buntic 1, Zsitnyikov, Gorbok 6, Fekete B. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Tatabánya: Székely - Pásztor Á., Vrankovic 6, Juhász Á. 5, Vranjes 3, Bozsovics 1, Vujovics 2. Csere: Iancu (kapus), Ilyés 1, Sipos, Grigoras 4, Szöllősi Sz., Harsányi 3/2, Dénes. Vezetőedző: Vladan Matics.

Hétméteres: 11/8, ill. 4/2.

Kiállítás: 8, ill. 18 perc.



NYILATKOZATOK:



Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged vezetőedzője: - Gratulálok a Tatabányának a nagyon jó meccshez. Nem jól kézilabdáztunk ma, védekezésben és támadásban is sokat hibáztunk. Eldönthettük volna hamarabb a meccset, amikor négy góllal vezettünk és Bozsovics piros lapot kapott. Lazán vettük ezt az előnyt és majdnem baj lett belőle. A végén játszottunk emberelőnyben, gólhelyzeteket tudtunk kialakítani, ez döntötte el a találkozót. Ezen a mérkőzésen csak a két pont a pozitív, nem tetszett ma a játékunk. Nagyot kell előre lépnünk, hogy nyerni tudjunk Nantes-ban. Sokat fogunk dolgozni, bízom a csapatban.



Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged játékosa: - Nehéz meccsre számítottunk, erre készültünk. Jól edzettünk, felkészültünk, de holtponton voltunk a meccsen, nagyon lassan játszottunk. Azokat a hibákat elkövettük, amikre felhívta a figyelmünket Juan Carlos Pastor. Mindenképpen győzni szeretnénk Nantes-ban, 120%-ot igyekszünk nyújtani majd.



Vladan Matics, a Grundfos Tatabánya vezetőedzője: - Gratulálok Pastornak és a Szegednek. Kemény meccs volt, a szünetig ledolgozta a MOL-Pick a hátrányát, így nulláról indultunk a második félidőben. Bozsovics piros lapja után kevesen maradtunk. Védekezéssel elégedett vagyok, azonban elfogytunk a meccs végére. Emberelőnyben nem tudtunk helyzetbe kerülni, jobban játszott a Szeged a végén.



Harsányi Gergely, a Grundfos Tatabánya játékosa: - A Szeged Európa egyik legjobb csapata. Csak akkor van esélyünk ellene, ha szigorúan betartjuk Matics mester intelmeit. Bizonyították a hazaiak, hogy klasszisok, hatvan percig betartották az utasításokat. Gratulálok a Szegednek a győzelemhez, magunknak pedig a jó játékhoz. Szerintem is az emberelőnyök megjátszása döntötte el a két pont sorsát. Sok pozitívum volt számunkra ezen a mérkőzésen. Szöllősi Balázsnak jobbulást kívánok, sok sikert a Szegednek a BL-ben.



VÉGE



60. perc: Gorbok lendületből, 28-25.



59. perc: Balogh veszi észre a rést, 27-24. Ilyés első lövése, 27-25.



58. perc: időt kér a Tatabánya. Grigos lövi át a falat, Sierra csak beleér, 26-24. Sipos löki fel Baloghot, két perc.



57. perc: rosszul tolódik a szegedi fal, Vrankovic marad üresen, 25-23. Vrankovic hamarabb jön vissza a kiállításából, újabb két percet kap, ami már a harmadik, így piros lap is jár mellé neki. Pedro tisztán a szélről, 26-23.



56. perc: kemény tatabányai védekezés, Vrankovicot kiállítják a játékvezetők. Skube gyönyörűen játssza magát ziccerbe, 25-22.



55. perc: Vranjes mellé beállóból.



54. perc: Källman labdát szerez, Balogh ziccerben, de Iancu véd.



53. perc: Bánhidinál látna szabálytalan zárást a sporik. Grigoras megy bele Petrusba. Källman elpattinja Iancu alatt a labdát, 24-22.



52. perc: Vranjes harcol Petrussal, 23-22.



51. perc: passzívan támad a Szeged. Gorbokot blokkolják, egy passz maradt. Skube lő, Iancu véd.



50. perc: Juhász passzív jelzésnél a rövidbe, 23-21.



49. perc: időt kér a vendégek edzője, Vladan Matics.



48. perc: Gorbok erőből, 22-20. Tarthatatlan az orosz átlövő, 23-20.



47. perc: Vranjes feszegeti a határait védekezésben, Pedro bánja... Vranjes lerohanásból, 21-20.



46. perc: Buntic kap kétperces kiállítást. Grigoras megy be szépen Petrus mellett, kapufa.



45. perc: Grigoras talpról, 21-19. Buntic lövését Iancu védi könnyedén.



44. perc: ami, szép az szép. Juhász, 21.18. Bánhidi megy bele Ilyésbe, Gorbok gyomrost kap.



43. perc: Buntic elegánsan váltja gólra a lerohanást, 21-17.



42. perc: Juhász, 20-17. Elveszik a labdát a Szegedtől a játékvezetők.



41. perc: Skube szerez labdát, Petrus végigviszi, Bozsovics odanyúl, piros lap, 20-16.



40. perc: Sierra újabb védése, rendezetlen fal ellen Källman, 19-16.



39. perc: Vujovic fut üresbe, ziccer, fejbe lövi Sierrát, de jól van a spanyol kapus. Bozsovics kiszorított helyzetből lő, Sierra kiüti. Kallman a szélről, Iancu véd.



38. perc: Vranjes két percet kap, Bánhidi hetest harcol ki. Sigurmannsson bepattintja, 18-16.



37. perc: Vrankovic tiszta ziccerben, Sierra véd nagyot! Elszórjuk a labdát. Vujovics a szélről, telibe lövi a hosszú kapufánál álló játékvezetőt.



36. perc: Juhász cunderezik Sierra mellett, mellé. Källman megmutatja hogyan kell eltekerni a labdát, 17-16.



35. perc: Vrankovic zár Juhásznak, aki nagy gólt lő, 15-16. Källman a szélről, 16-16.



34. perc: Pedro belül védekezik. Hetest, Harsányi, 14-15. Harsányi főszereplő most, két percet kap. Gorbok átlövésből, 15-15.



33. perc: Gorbok a szaggatotton kívülről, 14-14.



32. perc: Bánhidi elől elütik a labdát, Ilyés indítja Harsányit, 13-14. Källman lövését Székely a kapufára tolja.



31. perc: a Szeged kezdte a második félidőt. Gorbok ugrik fel, Sipos blokkolja. Buntic lövése is erre a sorsra jut.



FÉLIDŐ



30. perc: Grigoras is büntetőt harcol ki. Harsányi bedobja, 12-13. Pedro adja kínai figurára Gorboknak, 13-13. Hét másodperc a szünetig, időt kér a Tatabánya. Grigoras időn túli szabaddobása, blokkoljuk.



29. perc. Vrankovic harcol Bánhidivel, két perc. Gorbok harcol ki büntetőt, Székely kirúgja Skube lábak közötti próbálkozását.



28. perc: Szöllősi Szabolcs harcol ki hetest a Tatabányának, Pásztor lövi, Sierra ezt is kirúgja!



27. perc: Balogh a kezek között, 11-12. Harsányi kap két percet, újabb szegedi büntetőt. Most Skube lövi, jól, 12-12.



26. perc: Ilyés belekap a szélre szánt labdába, támadhat a Szeged.



25. perc: Balogh ziccerben, meglökik, hetes. Sigurmannsson a hetedik büntetőjét már kihagyja.



24. perc: Székely egyszer, Sierra kétszer véd. Gorbok két percet kap, a Tatabánya hétméterest. Sierra kivédi Vujovics hetesét!



23. perc: Vujovics csen labdát Balogh elől, az üres kapuba dobhatja, 10-12.



22. perc: időt kér a Szeged. Balogh lövése a blokkról pattan ki.



21. perc: Bánhidit állítják ki két percre. Bozsovics átlövését védi Sierra, Vujovics a kipattanót nagy szögből lőheti a szélről, 10-11.



20. perc: Juhász újból, 9-10. Bánhidi harcol ki hetest, Vranjes két percre kiáll. Sigurmannsson 10-10.



19. perc: Zsitnyikov kiharcolja, Sigurmannsson belövi a büntetőt, 9-9.



18. perc: Juhász, 8-9.



17. perc: Vrankovic már hatodszor eredményes, 7-8. Sigurmannsson negyedik hetesét is belövi, 8-8.



16. perc: Balogh lövését Székely védi. Vujovicsnak nem jó a passz a szélre. Balogh egyenlít, 7-7.



15. perc: Vrankovic kisodródva, 6-7.



14. perc: Vrankovic jól lő középről, 5-6. Källman válaszol azonnal a szélről, 6-6.



13. perc: Gaber zár szabálytalanul, Vranjes sikeresen rohan 4-5. Skube harcol ki hetest, Sigurmannsson értékesíti, 5-5.



12. perc: kiváló hangulatot teremtenek a csarnokban a szegedi szurkolók.



11. perc: szabálytalan zárás a Tatabányánál, mi jövünk. Bodó talpról lő, mellé. Bozsovics átlövését spárgázza ki Sierra.



10. perc: szabaddobással jöhet a Tatabánya.



9. perc: Vrankovic labdát szerez, 3-4. Balogh újabb hétméterest harcol ki, Sigurmannsson ezt is belövi, 4-4.



8. perc: labdát szerzünk, Bodónak rossz a passz, Vrankovic belövi, Sierra csak beleér, 3-3.



7. perc: Bodó a rövid alsóba, 3-2.



6. perc: Bozsovics fölé lő talpról.



5. perc: Vrankovic előtt nyílik szét a fal, 2-2.



4. perc: Balogh kiharcolja, Sigurmannsson belövi a büntetőt, 2-1.



3. perc: Bozsovics átlövésből, 1-1. Gaber és Sipos akaszkodik össze, páros kiállítás a végeredmény.



2. perc: Vranjes szabálytalan, hetes. Balogh kihagyja, a kipattanót nem, 1-0.



1. perc: a Tatabánya kezdte a meccset. Blazevic elüti a labdát Vranjes elől, Juhász szedi össze, ziccer, Sierra véd!



18.29: ismét szép számmal látogattak ki a csarnokba a szurkolók.



18.27: kezdődik a bemutatás, először a játékvezetőkkel, majd a tatabányiakkal. A Pick egykori két játékosa, Ilyés és Vranjes nagy tapsot kapott.



18.23: az elmúlt szezonban háromszor találkozott a Szeged a Tatabányával. A bajnokságban hazai pályán 26-23-ra, idegenben megismételt találkozón 24-23-re, míg a magyarkupa-elődöntőben 28-20-ra nyert a Tisza-parti együttes.



18.20: a Tatabány 15 nevet írt be a jegyzőkönyvbe. Matics mester Szöllősi Balázsra nem számíthat, a 24 éves irányító csapata keddi edzésén súlyos sérülést szenvedett, három helyen is eltört a bal sípcsontja.



18.15: ezúttal a két kimaradó a szegedi keretből Zubai Szabolcs és Mario Sostaric. Előbb hasfalhúzódás, utóbbi gyomorproblémák miatt.



18.10: üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. A játékosok már a pályán melegítenek.



Ma 18.30-kor (élő- ben: M4 Sport TV, delmagyar.hu) a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Grundfos Tatabányát fogadja a K&H férfi kézilabdaligában.



A vendégek az első meccsüket vívják az idei szezonban, a hazaiak már túl vannak két bajnokin. Az egykori Bányász, hazánk legpatinásabb kézilabda-egyesülete (1942-ben alapították) tartalékosan érkezik, kedden délelőtt az edzésen a tehetséges, válogatott irányító, Szöllősi Balázs sípcsonttörést szenvedett, így hosszú időre kidőlt a sorból.



Hazai oldalon Zubai Szabolcs hasfalhúzódással bajlódik, Mario Sostaric gyomorgondokkal küzdött, így az ő játéka is kérdéses. Igaz, a 16-os keretben két olyan fiatalnak szerepelnie kell, aki 1995. január 1-je után született, így valójában mindig lesz két kimaradó, hiszen Bánhidi Bence és Fekete Bálint éppen ezt a korosztályt képviseli, így ők a keretben lesznek mindenképpen.



A többiek szerencsére rendben, a héten gőzerővel készült a Tatabánya elleni rangadóra a Pastor-csapat.

A meccsre 1490 forintba kerül a belépő, a pénztár 16 órakor nyit a sportcsarnokban.



A delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik a meccsről (élőben: M4 Sport TV).