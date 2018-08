˝Meghaltak˝ a bronzéremért: Nagy Bianka és Molnár Csenge is kétszer állt fel a dobogóra a világbajnokságon

A két érmes a mesterükkel. Nagy Bianka (balról), Kása Péter edző és Molnár Csenge. Fotó: NKM Szeged

Az ifjúságiaknál Molnár Csenge C1 500, Nagy Bianka C1 200 méteren szerzett ezüstérmet, majd a két szegedi kenus lány párosban is nyert egy bronzot.– Jó lett volna egy első hely, de nem lehetek csalódott, mert kihoztam magamból a maximumot. Már itthon is jó időeredményeket produkáltam, produkáltunk, de ezt a vb-n felül tudtuk múlni. „Meghaltunk", de volt eredménye, és megkönnyebbültünk, mert párosban még nem volt érmes helyezésünk világbajnokságon. Ehhez az ötszáz méteres páros jó alkalmat adott. A felnőtt világbajnokságra mindenféle teher nélkül mehetünk, és a C2 200 méteres távon javíthatunk a helyezésünkön – nyilatkozta a klub Facebook-oldalán Nagy Bianka.– Nagyon örülök a két éremnek, egyesben nem számítottam rá. A döntőnek úgy vágtam neki, hogy a harmadiktól a hetedik helyig bárhol végezhetek, így lettem második. Amikor beborultam a vízbe, még nem tudtam, hányadik helyen zártam, csak akkor közölték a jó hírt, amikor kivittek a partra – fogalmazott Molnár Csenge , aki szintén ott lesz a felnőttek vb-jén.Rajtuk kívül Kocsis Ádám ifjúsági C1 1000 méteren negyedik, Nádas Bence az U23- as K4 500 méteres egység tagjaként ötödik, a Kocsis Ádámot és Zombori Dominokot foglalkoztató ifjúsági C4 500 méteres hajó ötödik, míg a Nagy, Molnár C2 200 méteres páros hatodik helyen zárt.