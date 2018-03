Megint akkor, amikor kellett

Férfi tekecsapat szuperliga, 18. forduló:Kakuk L.–Szél T. 0:1 (1:3, 589:676), Horváth Z.–Kiss N. 0:1 (1:3, 614:633), Móricz Z.– Karsai L. 0:1 (1:3, 615:604), Zapletán Zs.–Ernyesi N. 1:0 (4:0, 697:595), Brancsek J.–Fehér B. 1:0 (2,5:1,5, 587:577), Vörös M.– J. Csalics 0:1 (2:2, 602:631).Hazai bajnoki siker a Zalaegerszeg (6:2) és a Répcelak (5:3) ellen, majd a Bajnokok Ligájában továbbjutás az előzetesen esélyesebbnek vélt német Bamberg ellen (5:3 és 4:4), végül idegenbeli siker a Répcelak (6:2) ellen.Akkor kell jól játszani, amikor a legnagyobb szükség van rá.Ez a fenti ellenfelek és eredmények alapján tökéletesen igaz az Alabárdos-Szegedi TE csapatára. Az említett hazai bajnoki rangadók és a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből továbbjutás egyaránt ezt bizonyította – ahogy a hétvégi szuperligás összecsapás is.A répcelaki létesítmény teljesen megtelt, és bizony a nézők között akadtak szegediek is. A hazai szurkolók a meccs első sora után szomorúak lehettek, hiszen nagy kedvencük, az egykori szegedi Kakuk Levente jelentős különbséggel kikapott Szél Tibortól, míg Kiss Norbert is magabiztosan hozta saját pontját. A 2:0-s és több mint 100 fás előnyt Karsai László sikere és Ernyesi Norbert veresége 3:1-re módosította, ám az utóbbit legyőző Zapletán Zsombor kis híján 700 fás eredménye miatt már a Répcelak volt jobb az összfában.Az utolsó sorban a rutinos szerb klasszis, Jovan Csalics hektikus meccsen hozta a csapatpontot, míg Fehér Béla kikapott. Az utolsó harminc dobásban egyre fogyott az Alabárdos előnye, ám végül maradt belőle több mint tíz fa.A sikerrel a Szeged maradt az élen, és bajnoki mérkőzést legközelebb április 7-én játszik a SalgÓzd ellen idegenben. Addig ezen a hétvégén a kelet- magyarországi területi bajnokság, majd március 31-én és április 1-jén a Bajnokok Ligája négyes döntője következik.– Répcelakon még sosem győz- tem le egykori csapattársamat, Kakuk Leventét, így ez a siker még inkább felértékelődik. Az első, elvesztett szett után egy kicsit változtattam a játékomon, és a következő 90 dobásban már egészen jól ment.Ezzel a győzelemmel továbbra is versenyben vagyunk a bajnoki címért, ezért is volt lényeges nyernünk. A csapat kiválóan küzdött, a végén pedig izgulnunk is kellett egy kicsit, de szerencsére maradt még a megszerzett előnyünkből. Nem lepődtem meg az együttes játékán, a szerb társam, Jovan Csalics például kifejezetten kedveli az ilyen kiélezett helyzeteket.