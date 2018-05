Megint ikszelt a Szeged 2011-GA

Hatpontos meccs várt a Szeged 2011-Grosics Akadémiára a Mosonmagyaróvár ellen, és úgy tűnt, a nagy elán hamar eredményre is vezethet, hiszen az első negyed órában Szabó Péter akár két gólt is szerezhetett volna, de előbb Heinrich védett, majd Tóth Levente passzát az utolsó pillanatban lefülelték az érkező szegedi előtt. A főképp a védekezésre koncentráló Mosonmagyaróvár előtt a félidő derekán adódott a legkomolyabb lehetőség, de Eszlátyi emelése a háló tetején landolt. Az igen küzdelmes meccsen javarészt a kivárásra játszó MTE térfelén folyt a játék a második félidőben, de a korábbi szövetségi kapitány, Várhidi Péter együttesének védelme stabil lábakon állt, és alig engedett területet a Szegednek.



Az utolsó húsz percre azonban felpörgött a Mosonmagyaróvár, Zsirai egy keresztpasszt lőtt Alekszicsbe, majd Gergényi határozatlanságát majdnem kihasználta Darázs. Az utolsó pillanatokban Zádori még meg tudott csúsztatni egy labdát, de ez sem hozott gólt, így maradt a 0-0 és marad a három pont különbség a két csapat között. Ez volt zsinórban az ötödik döntetlenje a Szeged 2011-GA-nak.



Szeged 2011-Grosics Akadémia - Credobus Mosonmagyaróvár 0-0

NB II. 33. forduló. Gyula, Grosics Akadémia, 250 néző. Vezette: Veizer (Bornemissza, Garai).

Szeged 2011: Alekszics - Achim, Tóth G., Farkas M., Gergényi, Coroian, Nicorec, Szabó P. (Horváth A., 80.), Germán (Dinjar, 73.), Zsivanovics, Tóth L. (Zádori, 62.) Edző: Goran Kopunovics.

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Szépe, Szpirulisz, Katona, Zsirai, Vágó, Maly (Kapacina, 61.), Lőrinczy (Bartos, 68.), Eszlátyi, Kulcsár (Darázs, 75.). Edző: Várhidi Péter.

Sárga lap: Szabó P. (31.), Tóth G. (45.), Coroian (78.) ill. Kovács B. (56.), Vágó (83.)



Goran Kopunovics: - Tudtam, hogy nehéz meccs lesz. Egy ilyen csapatnak dupla, tripla annyi energiát kell belefektetnie, mert lentről jövünk fel. Pszichológiai kérdés, játékosaim hogy fogják bírni ezt a tempót és hajtást, most kiderül, ki milyen karakter. Ennek a klubnak az NB II-ben a helye, és ezt be is fogjuk bizonyítani.