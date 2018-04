Meglepően szoros volt a mérkőzés - Győzelemmel kezdte a párharcot a Szeged

Nem vártunk izgalmakat ettől a mérkőzéstől vagy a párharc bármelyik összecsapásától, hiszen az alapszakaszban a Tisza-partiak 18–11- re és 14–8-ra győzték le az újpestieket. Ehhez képest az első felvonásban igazi adok- kapok derbit láttunk, és erről árulkodik a jegyzőkönyv is, hiszen egyetlen alkalommal volt kétgólos a különbség: a legvégén.



Hiába kiálthattuk ki jóval esélyesebbnek a Szegedet, sehogy sem tudott ellépni, sőt, a végjátékhoz közeledve többször is egyenlítenie kellett. Két és fél perc volt az utolsó dudaszóig, amikor a hazaiak végül érvényesítették a papírformát: ekkor a mezőny egyik legjobbja, Lengyel Anett szerzett vezetést, 30 másodpercre rá a hazaiak másik kiemelkedőt nyújtó játékosa, Bell döntötte el a találkozót.



Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második mérkőzését pénteken 18.45-kor rendezik, egy szegedi sikerrel el is dőlhet a hetedik hely sorsa.



Lehmann István: – Tudtuk, hogy ellenfelünk két negyeden át mindenkivel tartja a lépést, ez most hosszabban sikerült, amit csak magunknak köszönhetünk, hiszen sok helyzetet elpuskáztunk. Görcsösek is lettek a lányok a végére, próbáltam nyugtatni őket. Végül nem okos vagy rutinos játékkal nyertünk, inkább a szív diadala volt.



SZTE Taylor&Nash–UVSE II. 11–9 (3–2, 1–2, 3–3, 4–2)

Női vízilabda OB I, rájátszás a 7. helyért, 1. mérkőzés. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Marnitz, Pásztor.

SZTE Taylor&Nash: Hosking (9 védés) – Árkosy, LENGYEL A. 3, Kádár, BELL 3, Lengyel D. 1, Tóth P. 2. Csere: Laboncz, Tóth V., Botka, Mihály 2, Rácz, Pengő. Vezetőedző: Lehmann István.

UVSE II.: Kakas (6 védés) – Vida, Baksa 2, Faragó 2, Lantos, Pál, KOPPÁNY 3. Csere: Lehoczky 1, Forgács, Gálicz 1, Valentin, Hajdú, Kurucz. Vezetőedző: Áts Bertalan.

Gól – emberelőnyből: 8/2, ill. 7/2.

Kipontozódott: Pál.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az SZTE Taylor&Nash javára.