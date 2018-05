Megvan! Bajnok lett a MOL-PICK Szeged Veszprémben!

Veszprém: Alilovic - Gajic 4/2, Nagy L. 2, Nenadics 4, Sulic 1, Ilics 3, Manaszkov 4. Csere: Mikler (kapus), Schuch, Terzic, Dzsamali 3, Tönnesen 5, Blagotinsek 3, Vezetőedző: Ljubomir Vranjes.

A holnapi bajnoki döntő több MOL-PICK Szeged-játékosnak is az utolsó meccse lehet kék mezben. José Manuel Sierra, Szergej Gorbok, Thiagus Petrus, Ivan Srsen, Hegedüs Márk és Zubai Szabolcs a következő idénytől más csapatban folytatja a pályafutását.

Hazai oldalon is lesznek távozók, Mirko Alilovic kapus éppen a PICK-be igazol, Schuch Timuzsin, Renato Sulic és Cristian Ugalde is távozik nyáron a bakonyi alakulattól.

K&H férfi kézilabda liga, döntő, visszavágó, Veszprém Aréna, 5000 néző. Vezette: Herczeg, Südi.Sego - Sostaric 4, Thiagus Petrus 2, Gaber, Källman 3, Bánhidi 1, Skube 4. Csere: Balogh, Bodó 6, Sigurmannsson 2/2, Blazevic 1, Srsen 1, Gorbok, Zsitnyikov 1,Juan Carlos Pastor.10, ill. 10 perc.2/2, ill. 3/2.Este a Dóm téren buli. Érkezik a csapat!Hatalmas meccsen, nem mindennapi izgalmak közepette szerezte meg harmadik magyar bajnoki címét a Szeged.60. perc: Tönnesen, 29-26. Időt kérünk. 16 másodperc. Lepereg az idő, bajnok a Szeged!!!!59. perc: Tönnesen, 28-25. Bodó, 28-26.58. perc: Időt kér a Veszprém. Tönnesen, 27-25. Alilovic véd.57. perc: Zsitnyikov, 26-25.56. perc: Bodó, 26-24. Sego véd.55. perc: Mikler véd. Skube 2 perc, majd Schuch is 2 perc. Manaszkov a szélrő, Sostaric 2 perc. 26-23.54. perc: Ilics eladja.53. perc: Bodó kapufa.52. perc: Bodó, 24-23. Blagotinsek, 25-23. Gaber 2 perc.51. perc: Nenadics, 24-22.50. perc: Tönnesen, 23-21. Bodó, 23-22.49. perc: Sostaric telibe Miklert. Időt kér a Veszprém.48. perc: Sego tolja ki.47. perc: Eladja a Szeged, Bodó visszaszerzi. Bodó emelkedik, 22-21.46. perc: Eladja a Szeged, Nagy L., 22-20.45. perc: Nenadics mellé.44. perc: Bodó bevágja, 21-20.43. perc: Bodó ellépi, Gajics, 21-19.42. perc: Sego mit védett! Sulic beállóból, 20-19. Vezet a Veszprém, időt kér a Szeged.41. perc: Gorbok mellé.40. perc: Mikler majd Sego véd.39. perc: Ilics, 18-19. Elveszik a Szegedtől a labdát. Blagotinsek, 19-19.38. perc: Nenadics, 17-19. Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson kapufa.37. perc: Labdaszerzés, Thiagus Petrus, az üres kapuba, 16-19. Thaigus Petrus blokk, marad a labda a Veszprémnél.36. perc: SRSEN! Nagyon kellett, 16-18. Schuch 2 perc.35. perc: Nenadics vágja be, 16-17.34. perc: Bodó eladja.33. perc: Bodó telibe a kapufát. Sego hatalmasat véd.32. perc: Hazai hetes. Gajic, 15-17. Mikler véd, Nenadics mellé.31. perc. A Szeged kezdi a második félidőt. Sostaric kiszorított helyzetből, nem sikerül.30. perc: Thiagus Petrus és Nenadics 2-2 perc. Nem lesznek barátok. Labdaszerzés, Blazevic, majd Ilics, 14-17. Ez a félidő.29. perc: Bánhidi láb, Nenadics, 13-16. Skube mellé.28. perc: Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, 12-16. Sego ziccert véd.27. perc: Tönnesen a felső sarokba, 12-15.26. perc: Időt kér a Szeged. Sostaric kínaiból, 11-15.25. perc: Dzsamali újból talpról, 11-14.24. perc: Blagotinsek 2 perc. Bánhidi fordul, 10-14.23. perc: Skube egy remek csel után, 9-13. Dzsamali talpról, 10-13.22. perc: Bodó sokkal fölé, Nenadics mellé, Hercze spori hetest ad... Gajic, 9-12.21. perc: Sego véd, Manaszkov szedi össze, 8-12.20. perc: Eladja a Szeged, Sigurmannsson 2 perc. Jogos. Sostaric ziccer, 7-12.19. perc: Baloghot blokkolják, Gajic ziccer, 7-11.18. perc: Mikler véd. Blagotinesek beállóból, 6-11.17. perc: Skube, a pipába, 5-11. Újabb szabálytalan zárás, jöhet a Szeged.16. perc: Dzsamali, 5-10.15. perc: Skube remek csel, 4-10.14. perc: Sulic szabálytalan.13. perc: Manaszkov a szélről vágja be, 4-8. Sostaric beállóból, 4-9.12. perc: Labdaszerzés, Källman, 3-8.11. perc: Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, 3-7.10. perc: Nagy L., nagy gól, 3-6.9. perc: Skube talpról, 2-6.8. perc: Manaszkov beállóból, 2-5.7. perc: Källman ziccer, 1-4. Szegedi labdaszerzés, ziccer, Thiagus Petrus, 1-5. Időt kér a hazai csapat.6. perc: Szegedi labdaszerzés. Sego véd nagyot.5. perc: Sego véd remekül. Balogh lő, Alilovic véd.4. perc: Bodó vágja be az alsó sarokba, 1-3. Schuch előbb sárga, majd reklamálásért 2 perc.3. perc: Källman beállóból, 0-2. Ilics talpról, 1-2.2. perc: Sostaric, iszonyat nagy gól, 0-1.A Veszprém kezd. Sego véd, de marad a Veszprémnél a labda. Sulic, belemenés.Már bent a Szeged. Ment a pacsi rendesen.A Szeged megy előbb be az öltözőbe. Kékbe öltöznek a kékek!A vendégeknél az első meccsen szerepelt keret veszi fel a küzdelmet.Zeng a "PICK SZEGED!" - egyelőre a hazai B-közép még sehol.Mindkét csapat már melegít. Megérkezett a kék tábor, lassan megtelik a szegedi szektor. 250 MOL-PICK Szeged szurkoló buzdítja majd a kedvenceket.Marguc és Ugalde sincs beírva, így a három játékosból egy lesz majd beírva. Ezt Vranjes edző meccsközben is megteheti.Lékai melegít, a hazai irányító még az MK-döntőben szenvedett kéztörést. Egyelőre nincs a jegyzőkönyvbe írva, egy hely üresen áll.Üdvözlünk mindenkit a Veszprém Arénából. 15 órakor kezdődik a férfi kézilabda bajnoki döntő. Az első meccsen 32-28-ra nyert a Szeged, így 4 gólos az előnye.– Nem gondolunk arra – kezdte a beszélgetést Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged válogatott átlövője –, hogy négygólos előnyt szereztünk a visszavágóra. 0–0-ról indul a meccs, arra kell koncentrálnunk, hogy jól, taktikusan, precízen kézilabdázzunk. Ha megismételjük a Szegeden mutatott játékot, még az is lehet, hogy kevés lesz. Még több kell mindenkitől. Motivációt nem kell keresnünk, bajnokok szeretnénk lenni, ez a célunk.32–28-ra nyert a Pastor-alakulat az első meccsen. Végig vezetett a bajnoki döntő első meccsén a címvédő Telekom Veszprém ellen. Volt olyan időszak, amikor hattal is megléptek a kékek.– Jó lesz ismét azt látni – vette át a szót a remek formában lévő beállós, Bánhidi Bence –, hogy népes szegedi tábor áll majd mögöttünk. Egész héten a bajnoki döntőre koncentráltunk, frissek vagyunk, az első meccs után volt időnk pihenni, feltöltődni. Napról napra nagyobb mindenkiben az adrenalin, ami ilyenkor teljesen természetes. Csapatként tudunk jó eredményt elérni, ezt már bizonyítottuk többször.Minden szegedi játékos egészséges, és mind a huszonegy ma délután elutazik a csapattal. Összesen 16 kézilabdás nevezhető, két 1995. január 1-je után született játékost pedig nevezni kell, így Bánhidi Bence és Fekete Bálint neve biztos, hogy a jegyzőkönyvbe kerül. Nagy valószínűséggel az első meccsen szerepelt csapat veszi fel a küzdelmet.Veszprémi oldalon a nagy kérdés, hogy „összedrótozzák-e" a meccsre a debreceni mk-döntőben kéztörést szenvedett Lékai Mátét. Nagy kockázatot vállalna Vranjes edző, hiszen a játékos még nincs hadra fogható állapotban. Nilsson és Accambray nem tud játszani, a svéd és francia játékos továbbra is sérült.A meccset a Herczeg, Südi páros vezeti, a döntőt az M4 Sport TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be róla.