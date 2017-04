Megyeegy: Akadozott, de nyert a Tiszasziget

A makói Gémes Bence az SZVSE ellen szerzett duplájával már 19 gólnál jár a szezonban. Ezzel

jelenleg második a góllövőlistán a 21 találatnál járó algyői Hatvani József mögött.

Nyolc gól esett Kiskundorozsmán



Ifjúságiak, A csoport, 22. forduló: Kiskundorozsma–Sándorfalva 8–0, gólszerzők: Ottlik M. (4), Kalapács, Fábián, Balogh, Benkocs. Tiszasziget–Mindszent 1–1, gsz.: Csiszár, ill. Hős. Csongrád-Turbó–UTC 2–0, gsz.: Mácsai, Horváth K. Szentesi Kinizsi–FK 1899 Szeged 2–1, gsz.: Bartucz (2), ill. Harasztos. Kistelek–Ásotthalom 5–1, gsz.: Sutka (3), Antal, Szabó G., ill. Popovics. Üllés–Csengele 6–1, gsz.: Pekurár (3), Zádori (2), Lapu,

ill. Papp B. Az Algyő–Deszk meccs elmaradt.

A hétvégi program



23. forduló, péntek, 19: FK 1899 Szeged–Kistelek; szombat, 17: UTC–Foliaplast-Bordány, SZVSE–Kiskundorozsma, Ásotthalom–Makó, Algyő–Szentesi

Kinizsi; vasárnap, 17: Szőreg– Csongrád-Turbó, Sándorfalva–Tiszasziget. Szabadnapos: HFC II.

Tiszasziget, 150 néző.Virág András – gyengén (Dobó Z., Burzon).Weszelovszky 6,5 – Papp Á. 6,5, Réczi 6,5, Juhász Á. 6,5 (Cene –), Drágity 7, Bernát 7 (Szécsi 6,5), Deák D. 6,5, Papp P. 6,5, Kasza 7 (Mucsi –),Farkas F. 6,5, Kántor 7.Bernát Péter.Bali 5 – Ali 5 (Kormányos E. –), Kéri 4 (Sajtos 4), Tóth T. 5, Bosnyák 5,5, Pióker Ta. 4, Néma 5,5, Bányai 5,5, Mityók T. 4, Barna G. 5, Bartos 5.Pikó László.Drágity (11., 48., 79., a másodikat 11-esből), Bernát (41.),Kasza (51.), ill. Bartos (22.).: – Az első félidőben akadoztunk, a kapu előtt nem voltunk elég határozottak. A másodikban viszont rendbe raktuk magunkat, és megérdemelt győzelmet arattunk.– Gratulálok a hazai csapatnak.A hazaiak vezető góljára még Bartos révén volt válaszuk a vendégeknek, ám a szünet előtt a Tiszasziget rutinos játékos- edzője, Bernát Péter betalált, a második játékrészben pedig már nem maradt kérdés, melyik csapat nyeri meg a találkozót. A mérkőzésen a hazai támadó, Drágity Dusán kiválóan játszott, mesterhármast ért el.Makó, 200 néző.Sándor Gergő – jól (Zahorán, Vrbovszki).Garamvölgyi Cs. 0 –Rakonczai 6, Sirokmán 6, Széll 6, Gémes 7 (Solymosi –), Bánóczki 6, Tóth 6 (Palotás 5), Vajna 5, Hacker 6 (Bartucz –), Szil 5 (Horváth K. –),Varga 6 (Gilinger 5).Méhes Tibor.SZVSE: Molnár K. 6,5 – Sane 6, Tanács 6, Molnár Zs. 7, Csamangó 6,5 Németh 6, Kelemen 6 (Füleki 6),Nagypál 6, Mityók G. 6,5 (Nagy B. –), Csanádi 6, Teimel 6,5. Edző: Bodó Attila.Németh Z (6., öngól), Gémes (61., 68.).Tanács (77.).– A három gól mellett nagyon sok helyzetet kihagytunk, de stabil volt a játékunk. A győzelmünk megkérdőjelezhetetlen.– Gratulálok a Makónak.Kiskundorozsma, 80 néző.Vezette: Szeles Ádám –közepesen (Bartucz, Szalai Sz.).Udvari 7 – Rózsa Cs. 6, Mészáros A. 7, ifj. Ottlik S. 7, Molnár K. 7, Takács A. 8 (Rózsa Á. –),Szecskó 7, Marjanucz 7, Farkas Á. 6 (Makai 7), Géczi 6 (Kiss A. –), Szőke 8.id. Ottlik Sándor.Tóth S. 5 – Bilics 5, Lőrinc 5, Molnár D. 5, Tóth A. 5, Törköly 5 (Varga D. –), Szabó T. 5, Visnyei 5,Garamvölgyi D. 5 (Virág 5), Márki 5, Nagy E.Tóth János.– A döntetlen reális eredmény.– Igazságos öntetlen született a dorozsmai bajnokin.Szentes, 100 néző.Vörös Gábor – közepesen (Molnár A., Juhász).Kotvics-Varga 6 – Légrádi 5,5 (Polyák –), Kovács N. 5,5, Lekrinszki 6, Arató 5,5 (Prozlik –),Bagi 6, Kiss-Kása 5,5, Lázár 5(Németh A. –), Lőrincz 5,5, Pölös 5 (Páger 5), Paczali 6.Némethy László.Győri 6 – Imre 7, Rangos 5 (Zsilák T. ), Zsilák M. 7,5,Lajkó 6, Barta 6,5, Dóra J. 6 (Hodák –), Prontvai 8, Ares 7, Répási 6, Benkő 6 (Hegyesi –).Hüvös Gábor.Prontvai (31.).– Nem érdemeltünk vereséget. A játékosaim sokat tettek az egy pontért is, a helyzeteket azonban be kell rúgni, de legalább eljutottunk helyzetekig.– Értékes győzelmet értünk el, nagy szükségünk is volt rá. Gratulálok a csapatnak!Bordány, 150 néző.Kovács Attila – közepesen (Kádár N., Orosz).Szűcs M. 7 – Malatinszki 6 (Belaidi –), Szabó 6 (Veres 6), Retek 6, Sólya 6 (Fodor 6), Kothencz 6, Kovács 6, Nagy Torma 6, Takó 6 (Kozma –), Kis L. 6, Gajdacsi 6.Hódi Mihály.Szatmári 8 – Német 8, Dudás 8 (Gyuris –), Darida 8, Bartyik R. 9, Vaits 8 (Fekete –), Fábián 8 (Mohácsi–), Antal 8, Nagy 8, Brizik-Bodrogi 8, Varga 8 (Gyürki –).Vinnai István.Bartyik R. (13.), Fábián (81.).– Kiestünk a heti ritmusunkból a szabadnap miatt. Nagyon tompán focizgattunk, teljesen megérdemelt a vereségünk.– A mérkőzés összképe alapján úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Egyszervezett, jó csapatot győztünk le.Csongrád, 300 néző.Lászlai Róbert – kiválóan (Kőhalmi, Hideg).Hogyor 6 – Bodor 6, Bakos 5,5, Budai 6 (Koncz E. –), Mészáros 6, Bálint 6 (Fodor 7),Szabó M. 6 (Nagy A. 6), Huszka 6,5, Borda 6, Nagy Á. 7 (Maszlag 5,5), Rácz D. 7 (Juhász 6).Szűcs Róbert.Nagy G. 4 – Kondacs 3 (Keresztes –), Szántó D. 5, Gulyás 4, Pióker Ti. 5, Zsibrita 3, Valach 4 (Farkas –), Hevesi 5, Nagy 4, Balogh 4, Koncz P. 3.Pálfy Zoltán.Borda (7.), Nagy Á. (14.), Huszka (28.), Rácz D. (36., 62.), Fodor D. (51., 77.), ill. Pióker T. (78.), Szántó D. (87.).– Győzelmünket az ötvenedik születésnapját ünneplő Kiss István elnök úrnak ajánljuk.– Gratulálok a Csongrádnak!Kistelek, 200 néző.Soós István – jól (Virág, Fodor L.).Ábrahám 7 – Fodor 7, Koncz 7,5, Tóth K. 7, Antal Ri. 7, Bertók 6 (Oláh L. 7), Drogba 8,Dargó 8, Ungi 7, Sisák 7 (Kordás J. –), Bárkányi 8.Antal Róbert.Vasas 6 – Vastag 6, Hatvani 6, Németh 6 (Hauk –), Szabadi 6, Vékes 6 (Baji 6), Mészáros 6, Balogh Á. 6, Mihalkó M. 6, Grósz 6, Varga K. 6. (Szabó T. 6).Kószó László.Bárkányi (41.), ill. Vékes (43.).– A tavaszi hazai veretlenségünket megőriztük a megyei I. osztály egyik legjobb csapata ellen. Ez az egy pont azonban a tabellán nem sokat ér.– A mezőnyben uraltuk a játékot, a kapu előtt viszont rossz döntéseket hoztunk.1. Makó 21 17 1 3 61 – 13 522. Csongrád 20 16 2 2 62 – 18 503. Tiszasziget 20 13 2 5 49 – 24 414. Ásotthalom 20 12 5 3 46 – 18 415. Algyő 20 10 5 5 47 – 18 356. HFC II. 21 9 5 7 45 – 31 327. Bordány 20 9 3 8 35 – 35 308. FK 1899 Szeged 20 8 3 9 30 – 41 279. Szentesi Kinizsi 21 6 7 8 43 – 39 2510. Sándorfalva 21 6 5 10 40 – 39 2311. SZVSE 20 7 1 12 31 – 37 2212. Kiskundorozsma 21 4 6 11 25 – 37 1813. UTC 21 5 2 14 24 – 54 1714. Kistelek 21 4 5 12 27 – 47 1715. Szőreg 21 2 0 19 15 – 129 61. HFC 20 19 1 0 161 – 20 582. Algyő 20 16 1 3 90 – 31 493. Szentesi Kinizsi 21 15 3 3 72 – 24 484. FK 1899 Szeged 21 13 2 6 82 – 17 415. Csongrád 21 11 3 7 53 – 49 366. Kiskundorozsma 20 9 2 9 61 – 50 297. Csengele 22 9 1 12 41 – 44 288. Mindszent 21 8 4 9 50 – 68 289. UTC 20 8 2 10 49 – 37 2610. Tiszasziget 20 7 3 10 47 – 65 2411. Deszk 19 6 2 11 36 – 85 2012. Üllés 19 6 2 11 33 – 102 2013. Kistelek 20 4 1 15 23 – 87 1314. Sándorfalva 21 3 3 15 44 – 117 1215. Ásotthalom 21 2 4 15 27 – 73 10