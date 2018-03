Megyeegy: visszakapaszkodtak a vendégek az FK 1899 Szeged-Zsombó meccsen

Ifjúságiak, A csoport

20. forduló: Csongrád-Kunság Aszfalt–Szentesi Kinizsi 2–6, gólszerzők: Megyeri, Kordás, ill. Smiák (3), Péter, Paczali, Turák. FK 1899 Szeged–Zsombó 5–0, gólszerzők: Urbán (3), Harasztos, Kovács B. Ásotthalom–Deszk 6–2, gólszerzők: Víg (3), Pónusz, Balogh Á., Romity, ill. Pap R., Lünstedt. Mindszent–HFC 2–6, gólszerzők: Mihály (2), ill. Marjai (2), Pap T. (2), Balázs, Balog K. Kistelek–Algyő 1–1, gólszerzők: Sutka, ill. Török M.

Az Üllés–Tiszasziget össze-csapást április 25-ére, szerdára, az UTC–Fábiánsebestyén találkozót május

1-jére, keddre halasztották. Szabadnapos: Kiskundorozsma.

A Hétvégi program

21. forduló, péntek, 15: HFC II.– UTC; szombat, 16: Kiskundorozsma–Zsombó, Szentesi Kinizsi–FK 1899 Szeged,Algyő–Csongrád, Tiszasziget– Bordány, Deszk–Szőreg, vasárnap, 16: Sándorfalva–SZVSE. Szabadnapos: Ásotthalom.

Kispályás eredmények

Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Tihanyi Gábor – kiválóan (Szeles, Samu).Kurucsai 7 – Heredea 5, Prontvai 5 (Szélpál –), Mucsi 6, Rádóczi 6, Csuka 6 (Hegyesi –), Szalai 6, Imre 7, Kovács B. 6 (Antal R. –), Lengyel 7 (Forgó –), Gyurkovics 6 (Rangos –).Boldizsár Bálint.Rozs 6 – Csikós 6, Megyeri 0 (Rescsik 7), Molnár B. 7, Mocsári Gy. 6, Kószó 6, Törköly 7, Gyuris 5, Németh D. 5 (Mocsári D. –), Mihálffy Zs. 6, Rárósi 5.: Daru Sándor.Kovács B. (18.), Gyurkovics (23.), ill. Mocsári Gy. (28.), Mihálffy Zs. (47.).– Csalódott vagyok, mivel számunkra csak a három pont lett volna elfogadható. Mind a védekezésben, mind a támadásban koncentráltabbnak és higgadtabbnak kell lennünk, hogy megszakadjon a nyeretlenségi szériánk.– Az első félidő első felében kimaradt több gólhelyzetünk, ami megbosszulta magát. A csapatom azonban felállt, és esélyünk a győzelemre is.Ám a Zsombó nem adta fel, még a szünet előtt szépített, a második játékrész elején pedig egyenlített is. Innentől hiába hajtott mindhárom pontért az FK, a vendégek megőrizték a döntetlent, így nem engedték előzni ellenfelüket a tabellán.Ásotthalom, 67 néző.Kócsó Tibor – jól (Gera, Bozóki).Baji 6 – Vastag 6, Németh P. 6, Szabadi 6, Major L. 7 (Vojnics Tunics –), Mészáros Z. 6, Farkas A. 6 (Hauk –), Király B. 6, Gyenes 6, Grósz 6, Varga K. 6.Kószó László.Nagy G. 8 – Adamov F. 9, Horváth-Harmat 7, Pióker Ti. 8, Szentmártoni 8, Pióker Ta. 7 (Gallai 7), Adamov Sz. 7 (Tóth A. –), Rózsa 6 (Varnyú 7), Huszti 8, Gémes 8, Győri 8.Lehota István.Major L. (8., 55.), Gyenes (31., 11-esből), ill. Pióker Ta. (16.), Pióker Ti. (74., 85.).– Három szabadrúgásból három gólt lőtt a Deszk, gratulálok nekik.– Ha valakinek kételye lenne az eredmény láttán, közlöm, nem szerencsével, hanem kitűnő játékkal értük el az ikszet. Le a kalappal a csapat előtt, minden játékosom igazi sportemberként viselkedett.Csongrád, 350 néző.Allaga Iván – jól (Rácz, Szabó).Verebélyi 6 – Bodor 6, Lőrincz 6, Takács 6, Mészáros 6, Juhász 6, Molnár 6 (Budai –), Bartucz 6 (Maszlag –), István 6, Borda 7 (Fodor 6), Kerepeczki 7 (Horváth –).Paksi Péter.Gömöri 4 – Vincze 4, Lázár 4 (Plenter –), Bagi 3 (Pölös 5), Páger 5, Kovács 5, Lekrinszki 5,5, Prozlik 5,5, Debreczeni 5 (Polyák –), Szeles 4, Juhász 5.Némethy László.István (19.), Borda (27.), Molnár (54.), ill. Lekrinszki (72.).– Egész héten remekül dolgoztak a srácok, ennek eredménye a mai győzelem. A Szentes végig harciasan küzdött, de a három pontot megérdemeltük.– A második félidei játékunkkal elégedettebb vagyok, de ez sem volt elég az egyenlítéshez.A Csongrád megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.Szőreg, 150 néző.Zahorán János – jól (Kovács K., Varga L.).Vígh S. 5,5 – Ali 6, Kertész 6,5, Papp B. 7, Hevesi 6,5, Dongó 6,5, Néma 6, Vörös 5,5, Sarnyai 5,5 (Hedvicsek –), Borsi 5,5–2=3,5, Bartos 5,5 (Szabó D. –).Bodó Attila.Szabó G. 0 – Rádi 6,5, Bálint T. 6 (Juhász Á. 7), Mucsi 6 (Fődi –), Rutai 6,5, Réczi 6,5 (Zámbori –), Deák D. 6 (Papp Á. –), Bálint D. 6, Farkas F. 6, Szarvas 6 (Drágity 7), Kántor 6,5.Bernát Péter.Rutai (25., 71., 80.), Drágity (60.).– A fordulás után visszajöhettünk volna a meccsbe, végül azonban kijött a két csapat közti tudásbeli és felkészülésbeli különbség.– A héten most voltunk először füvön, ez meg is látszott. Játszottunk egy színtelen-szagtalan mérkőzést, a lényeg a három pont.1. Csongrád 18 12 5 1 45 – 16 412. Tiszasziget* 17 13 1 3 44 – 14 363. Algyő 16 11 2 3 32 – 12 354. HFC II. 17 10 2 5 47 – 28 325. SZVSE 17 9 5 3 47 – 19 326. Ásotthalom 17 9 5 3 30 – 21 327. F.-Bordány 18 9 2 7 37 – 28 298. Kiskundorozsma 17 7 4 6 26 – 30 259. Szentesi Kinizsi 18 6 2 10 24 – 40 2010. Sándorfalva 16 5 1 10 29 – 30 1611. UTC 17 5 1 11 23 – 37 1612. Szőreg 18 5 1 12 29 – 49 1613. Zsombó 19 3 4 12 30 – 64 1314. FK 1899 Szeged 17 2 6 9 21 – 39 1215. Deszk 16 2 1 13 21 – 58 71. HFC 17 14 2 1 102 – 15 442. Szentesi Kinizsi 16 14 1 1 84 – 17 433. Zsombó 16 11 0 5 52 – 24 334. FK 1899 Szeged 17 9 2 6 74 – 37 295. Fábiánsebestyén 15 9 2 4 42 – 24 296. Algyő 17 8 2 7 50 – 48 267. Mindszent 17 7 3 7 50 – 57 248. Kiskundorozsma 16 7 2 7 57 – 28 239. Tiszasziget 15 7 1 7 50 – 40 2210. Csongrád 16 6 3 7 33 – 34 2111. Kistelek 17 5 4 8 44 – 60 1912. Üllés 15 4 0 11 28 – 82 1213. UTC 15 2 5 8 20 – 47 1114. Ásotthalom 17 2 1 14 32 – 125 715. Deszk 16 2 0 14 30 – 110 6A második fordulót rendezték a múlt héten a Szeged Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban. Az időjárási körülményeknek köszönhetően a hétfői Rádió 1-liga meccseit elhalasztották, a szerdai Saller-ligát viszont meg tudták tartani. Itt a Gumisziget, az Újváros, és a Kapufa magabiztosan győzött, az Etil Alakulat 0–2-ről fordított. További részletek elérhetők a szegedkispalyas.hu oldalon és az MLSZ adatbankjában.2. forduló: Domaszék–Gumi-sziget 2–10, ABCOM Ultrasparc– 6ASF-Mindjó 3–3, GangsterAllerdyce–Újváros-Babszem.hu 1–8, HQ Team–Kapufa 0–8, Etil Alakulat–Rettenthetetlenek 3–2.