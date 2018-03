Mesterhármassal járult hozzá a sikerhez: a forduló gólvadásza Rutai Balázs, a Tiszasziget játékosa

Még saját magának is tetszett az a gól, amelyet a Szőregnek elsőként rúgott a Tiszasziget támadója, Rutai Balázs.– Egy beadás után jobb lábbal felemeltem a labdát, majd háttal a kapunak ollóztam a hálóba – a strandfutball révén alkalmaztam ezt az ott gyakorolt mozdulatsort. A második és a harmadik találat szabadrúgásból esett: előbb a bal oldalról járt, és észrevéve, hogy a kapus kint áll, áttekertem fölötte a hosszúba. A másodiknál pedig a sorfal mellett lőttem el a labdát. Ahogy az egész idényben, úgy most is maradt bennem néhány gól – nyilatkozta a tiszaszigeti játékos.Rutai igen elfoglalt: a Tiszasziget mellett tagja a kínai nemzetközi tornán (április 3–9.) címvédőként részt vevő magyar strandlabdarúgó-válogatottnak, közben pedig készül a Junior Sport Szegeddel a futsal NB II-es osztályozóra, mivel megnyerték a harmadosztályú sorozatot.– Az idei első megmérettetés lesz a kínai, és a mezőnyben Csehország és a hazaiak mellett ott van az A ligás Azerbajdzsán is. A strandfutball-válogatottal és a futsalban a feljutás a cél, Tiszaszigeten pedig a dobogó, és ebben benne van akár az elsőség is – mondta Rutai Balázs.