Mészárosné Kovács Andrea vezette az U16-os válogatottat az Eb-n - Közel a legjobbat hozta ki

Dicsérte csapatát. Mészárosné Kovács Andrea szerint felszabadult, jó játékot nyújtottak az Eb-n. Fotó: fiba.com

Zöld csoportban a Szeged KE

– A klubnál zajló képzéssel foglalkozom a jövőben, próbálom a gyakorlatba is beépíteni azt, hogy minél alaposabb legyen a gyerekek képzése, és erre tudjunk alapozni – mondta a jövővel kapcsolatban Mészárosné Kovács Andrea, aki a Szeged KE felnőtt csapatának edzői posztját is betölti. A gárdától három válogatott játékos, Radócz Fanni, Vári Zita és Jáhni Zsófia is A-csoportos csapathoz távozott, Tóth Cecília pedig abbahagyta, a csapat pedig ennek következtében nem a leg- erősebb, hanem a Zöld csoportban kezdi meg a szezont a női amatőr bajnokságban.

A kaunasi Eb-n a lányok a csoportban a későbbi győztes olaszok elleni vereséggel indítottak, majd legyőzték a horvátokat és a lengyeleket, így jöhetett a litvánok elleni nyolcaddöntő, ahol csupán 37 pontot kapva jutottak a következő körbe. A negyeddöntőben a cseh csapat állította meg Mészárosné Kovács Andrea együttesét, majd az első helyosztón az oroszoktól kapott ki a csapat, így a lengyelek elleni meccs a hetedik helyről döntött. Ezt sikerült megnyerni, így elmondható: a szegedi szakember csapata a két későbbi érmes mellett csak az oroszoktól kapott ki az Eb-n.– Az már a felkészülési tornákon is látszott, hogy úgy csapat szinten, mint egyénileg roppant szélsőséges a társaság, és ez nemcsak két egymást követő mérkőzésre, hanem mérkőzésen belül egyes időszakokra is vonatkozott. Védekezésben sokkal stabilabbak, kiegyensúlyozottabbak voltunk, mint támadásban. Sokkal jobban lehetett sejteni, védekezésben kitől mire számíthatunk, mint támadásban, azaz a védekezés sokkal inkább volt tervezhető, mint a nagyon hullámzó, kiszámíthatatlan támadójáték – összegzett a Magyar Kosárlabda Szövetségnek adott értékelőjében Mészárosné Kovács Andrea, aki megjegyezte, felszabadult és jó játékot nyújtott csapata Litvániában.A szegedi szakember abban látott hiányosságot, hogy nem volt a válogatottnak egy olyan irányítója, aki vezérként előlépett volna, emellett minden meccsen alaposan meg kellett küzdeniük a győzelemért, így nem tudtak pihentetni.– Talán a horvátok elleni meccset leszámítva nem volt olyan könnyed győzelmünk, hogy már egy-másfél negyed alatt el tudtunk volna dönteni egy-egy mérkőzést. Éppen ezért nekünk nem volt módunk többet pihentetni a kulcsjátékosokat. Az oroszok elleni második félidőre, úgy érzem, a meghatározó játékosaink elkészültek erejükkel – mondta az U16-osok szövetségi edzője.