Mindkét fél elégedett volt

Mindszenti hetes

10. forduló: UTC–Ásotthalom 2–2, gólszerzők: Sipos, Deák, ill. Kriván, Császár. Algyő–Kiskundorozsma 3–1, gsz.: Balogh A., Török, Bús, ill. Balogh Zs. Szentesi Kinizsi– Fábiánsebestyén 2–1, gsz.: Péter, Smiák (11-esből), ill. Valach. Zsombó–HFC 1–4, gsz.: Mocsári D., ill. Bürgés, Kabai, Kerekes, Dudás (öngól). FK 1899 Szeged–Tiszasziget 6–1, gsz.: Varga Z., Kovács B., Szerdahelyi (2), Palócz (2), ill. Csikós. Csongrád–Deszk 3–2, gsz.: Surányi, Berkes, Szőrfi, ill. Pap, Lünstedt. Mindszent–Üllés 7–0, gsz.: Becsei (2), Hős (2), Magyar, Mihály (2).

A hétvégi program

11. forduló, szombat, 14.30: Tiszasziget–Zsombó, HFC II.–Szentes, Ásotthalom–SZVSE, Deszk–FK 1899 Szeged, Kiskundorozsma– Bordány, vasárnap, 13.30: Sándorfalva–Algyő, Szőreg–UTC.

Szabadnapos: Csongrád.

Labdarúgó megyei I. osztály, 10. forduló. Szőreg, 100 néző.Kócsó Tibor – közepesen (Bartucz, Böszörményi).Vigh S. 6 – Hevesi 5,5, Sarnyai 7, Ali 6,5, Bosnyák 7 (Horváth-Harmat 6), Harmat 6,5, Néma 7, Pióker Ti. 7,5, Vörös 7, Bartos 5,5 (Bányai 6), Pióker Ta. 7.Kiss Máté.Szűcs M. 6 – Zvekanov 6, Fodor B. 6, Gajdacsi 6, Dürgő 6, K. Tóth 6, Culafics 7, Bárkányi 6, Malatinszki 6, Kozma Z. 6 (Veres 6), Nagy Torma 6.Retek Flórián.Pióker Ta. (23.), Néma (33.), ill. Culafics (42., 93.).– A mérkőzés jelentős részében védekezni kényszerültünk. A játékunk nem, a küzdésünk viszont megfelelő volt. Összességében reális a döntetlen.– Jelen helyzetünkben az egy pont is értékesnek mondható egy lelkesen küzdő szőregi csapat ellen.A bordányi szépítés még a szünet előtt megérkezett, majd a hajrában, a 93. percben az egyenlítő találat is– a magyar nemzetiségű Culafics Stefan volt a vendégek megmentője, hiszen mindkét szerzett gól az ő nevéhez fűződik.Algyő, 120 néző.Brezovai Zoltán – gyengén (Bozóki, Halász).Tombácz 0 – Jernei 4, Szélpál 5, Pénzváltó 4, Daróczi 4, Bella 5,5, Gyurkovics 4 (Farkas –), Takács R. 5, Lajkó 5, Sebők 4 (Táncos –), Kovács 4 (Kalapács –).Takács Zoltán.Udvari 8 – Kiss A. 8, Molnár 8, Marjanucz 8,5, Cseh 8, Ottlik M. 0 (Horváth T. 8), Szőke 8,5 (Mészáros –), Takács 8, Illés 8, Szabó T. 8 (Tóth L. –), Géczi 8.Szabó Zsolt.Bella (35.), ill. Szőke (54.), Marjanucz (61.).: – A labdarúgás örök törvénye ma ismét beigazolódott. Vezetésünk után sorra hagytuk kia helyzeteket, míg ellenfelünk két lehetőségéből kettőt gólra váltott, és elvitte a három pontot.– Tovább folytatódik a jó sorozatunk. A jobb második félidővel sikerült újabb három pontot szerezni.Csongrád, 300 néző.Tóth Róbert – kiválóan (Berger, Apró).Oroszi 7 – Bodor 8, Bakos 7, Budai 8, Mészáros 7, Bartucz 7 (Bagi 8), Huszka 7, Fodor 8 (Nagy A. 8), Juhász 8, Rácz 8 (Kovács 7), Molnár 7 (Lévai 8).Borbás Zsolt.Kispéter 8 – Bürgés 5, Varnyú 7, Gallai 6, Szentmártoni 7, Révész 6 (Varga –), Kasza 6 (Rácz 6), Király 4, Adamov Sz. 6, Huszti 6, Győri 6.Lehota István.Rácz (43.), Juhász (80.), ill. Gallai (9.).: – Sportszerű ellenfelünk ellen sok helyzetet dolgoztunk ki, de csak kettőt sikerült értékesíteni. Megyünk tovább a megkezdett úton!– Hatalmas csatában a végén kapott góllal megérdemelt hazai siker született. Ha több szerencsénk van, egy pontot elvihettünk volna. Gratulálok mindkét csapatnak!Ásotthalom, 70 néző.Virág András Barnabás – közepesen (Burzon, Minda).Nagy G. 7 – Szántó 7, Gulyás J. 7, Péczely 7 (Békési –), Valach 5 (Csonka 7), Szilágyi 7, Keresztes 7, Sós 7, Laczkó Zs. 7, Balogh 7, Koncz P. 7.Pálfy Zoltán.Czirják – (Baji 7) – Vastag 6,5, Vojnics-Tunics 6 (Andróczki 6), Németh 7, Szabadi 6,5, Hauk 6 (Gyenge –), Major 6, Mészáros 7, Király 6,5, Grósz 6, Varga K. 6,5.Kószó László.Szilágyi (3.), ill. Mészáros Z. (41.), Németh P. (91.).– Lüktető, jó iramú meccsen a szerencsésebb csapat nyerte meg a meccset.– A korai kelés megzavarta csapatomat. A nagyon szoros mérkőzésen a második félidei jobb játékunkkal sikerült nyernünk az egységes hazai együttes, az UTC ellen.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 200 néző.Kiss Richárd – (Szalai, Kakuk).Mikuska 7 – Dóra J. 7 (Katona –), Zsilák 7, Csuka 7, Antal R. 7, Hegyesi 7 (Gyukics –), Prontvai 7, Heredea 7, Mannheim 7 (Zsilák –), Futaki 7 (Lengyel –).Boldizsár Bálint.Szabó G. 6 – Rádi 5,5, Mucsi 5,5 (Kasza –), Rutai 6, Réczi (Zámbori 6), Drágity 5,5 (Bernát –), Deák 5,5 (Juhász 7), Fődi 5,5, Papp 5,5, Farkas F. 5,5, Szarvas 5,5 (Cene –).Bernát Péter.Gólszerzők: Prontvai (29.), ill. Bernát (72.), Juhász (79.).– Sok helyzetet kidolgozott az ellenfél is, de sajnálom a játékosaimat, mert egy döntetlenre rászolgáltak. Ezzel a mentalitással jönnek majd a pontok!– Az elején megvoltak a helyzeteink, utána a váratlan gól megfogott bennünket. A második félidőben nagy erőket mozgósítottunk a fordításért.Szentes, 100 néző.: Soós István – közepesen (Szűcs, Mígh).Kotvics-Varga 5 – Németh A. 4 (Pölös –), Juhász Cs. 6, Polyák A. 5, Szeles 5, Debre-czeni 5 (Tóth L. –), Bagi 5, Páger 5 (Légrádi 5), Orovecz 5, Kovács N. 0 (Bertók 6), Lekrinszki 6. Edző: Némethy László.Lippai 5 – Virág 5, Lőrinc 5, Molnár D. 5, Tóth A. 5, Újházi 5, Varga V. 5, Visnyei 5, Török Gy. 5 (Varga D. 5), Márki 5, Nagy E. 5. Edző: Tóth János.Lekrinszki (45.), Bertók (82.).– Hoztuk a kötelező győzelmet a sándorfalvi vendégek ellen.– Ennél a teljesítménynél mindenkitől több kell a jövőben.Zsombó, 100 néző.Szeles Ádám – közepesen (Tihanyi, Samu).Tari 5 (Szalai –) – Csikós 4 (Vér –) , Bálint V. 5, Mocsári Gy. 4, Kószó 3, Zetkó 3 (Székely –), Törköly 4 (Huszka –), Gyuris 4 (Rárósi 4), Takács J. 5, Németh T. 4, Mihálffy Zs. 4.Daru Sándor.Kandó Zs. 7 – Jankelic 7, Gyüre 6,5 (Lévai –), Kovács L. 6,5 (Rau 6,5), Dér 6, Bartyik R. 7, Mohácsi 6 (Bábi –), Bódai 6,5, Siber 6, Komáromi 7 (Pálinkó 6,5), Darida 7.: Vinnai István, Bacsa Zsolt.Gólszerzők: Takács J. (57.), ill. Komáromi (37.), Jankelic (44.), Bódai (45.), Pálinkó (48.), Darida (62., 64.), Kandó Zs. (83., 11-esből).– A mérkőzés két legfontosabb tanulsága, hogy vélhetően nem ismerem a labdarúgás szabályait, és gyakorolnunk kell az emberhátrányos játékot kilencven percig.– Ami idáig nem jött ki a csapatból, az most gólokban megmutatkozott. Gratulálok a srácoknak a győzelemhez.1. Ásotthalom 9 7 1 1 21 – 14 222. Csongrád 10 6 4 0 26 – 7 223. Tiszasziget* 9 7 1 1 21 – 8 214. SZVSE 9 5 2 2 22 – 12 175. Algyő 10 5 2 3 17 – 10 176. F.-Bordány 9 5 1 3 22 – 15 167. HFC II. 9 4 2 3 28 – 18 148. UTC 9 4 1 4 13 – 13 139. Kiskundorozsma 9 3 3 3 14 – 18 1210. Szentesi Kinizsi 10 3 1 6 12 – 22 1011. Zsombó 10 2 3 5 15 – 33 912. Szőreg 9 2 1 6 13 – 19 713. Deszk 9 2 0 7 16 – 31 614. FK 1899 Szeged 10 1 3 6 10 – 20 615. Sándorfalva 9 1 1 71. Szentesi Kinizsi 10 9 0 1 41 – 9 272. Zsombó 10 8 0 2 34 – 13 243. HFC 9 7 2 0 49 – 7 234. Fábiánsebestyén 9 6 1 2 28 – 14 195. Tiszasziget 9 5 1 3 36 – 20 166. Algyő 10 5 1 4 33 – 25 167. FK 1899 Szeged 10 4 2 4 32 – 25 148. Kiskundorozsma 9 4 1 4 38 – 16 139. Mindszent 9 4 1 4 27 – 30 1310. Csongrád 10 3 1 6 16 – 21 1011. Kistelek 9 2 2 5 17 – 36 812. Üllés 9 2 0 7 22 – 44 613. Deszk 9 2 0 7 21 – 64 614. UTC 9 1 3 5 9 – 31 615. Ásotthalom 9 0 1 8 14 – 62 1