Mol-Pick Szeged: csapatként van esély

Búcsúzók



A holnapi bajnoki döntő több MOL-PICK Szeged-játékosnak is az utolsó meccse lehet kék mezben. José Manuel Sierra, Szergej Gorbok, Thiagus Petrus, Ivan Srsen, Hegedüs Márk és Zubai Szabolcs a következő idénytől más csapatban folytatja a pályafutását.

Hazai oldalon is lesznek távozók, Mirko Alilovic kapus éppen a PICK-be igazol, Schuch Timuzsin, Renato Sulic és Cristian Ugalde is távozik nyáron a bakonyi alakulattól.

– Nem gondolunk arra – kezdte a beszélgetést Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged válogatott átlövője –, hogy négygólos előnyt szereztünk a visszavágóra. 0–0-ról indul a meccs, arra kell koncentrálnunk, hogy jól, taktikusan, precízen kézilabdázzunk. Ha megismételjük a Szegeden mutatott játékot, még az is lehet, hogy kevés lesz. Még több kell mindenkitől. Motivációt nem kell keresnünk, bajnokok szeretnénk lenni, ez a célunk.32–28-ra nyert a Pastor-alakulat az első meccsen. Végig vezetett a bajnoki döntő első meccsén a címvédő Telekom Veszprém ellen. Volt olyan időszak, amikor hattal is megléptek a kékek.– Jó lesz ismét azt látni – vette át a szót a remek formában lévő beállós, Bánhidi Bence –, hogy népes szegedi tábor áll majd mögöttünk. Egész héten a bajnoki döntőre koncentráltunk, frissek vagyunk, az első meccs után volt időnk pihenni, feltöltődni. Napról napra nagyobb mindenkiben az adrenalin, ami ilyenkor teljesen természetes. Csapatként tudunk jó eredményt elérni, ezt már bizonyítottuk többször.Minden szegedi játékos egészséges, és mind a huszonegy ma délután elutazik a csapattal. Összesen 16 kézilabdás nevezhető, két 1995. január 1-je után született játékost pedig nevezni kell, így Bánhidi Bence és Fekete Bálint neve biztos, hogy a jegyzőkönyvbe kerül. Nagy valószínűséggel az első meccsen szerepelt csapat veszi fel a küzdelmet.Veszprémi oldalon a nagy kérdés, hogy „összedrótozzák-e" a meccsre a debreceni mk-döntőben kéztörést szenvedett Lékai Mátét. Nagy kockázatot vállalna Vranjes edző, hiszen a játékos még nincs hadra fogható állapotban. Nilsson és Accambray nem tud játszani, a svéd és francia játékos továbbra is sérült.A meccset a Herczeg, Südi páros vezeti, a döntőt az M4 Sport TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be róla.