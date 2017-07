Munkába álltak az NB III-asok, egyedül a Makó pihen még

Van, amelyik csapat már elkezdte, akad, amelyik csak tegnap edzett először – a lényeg, hogy a Csongrád megyei NB III-as labdarúgó-együttesek újra mozgásba lendültek.



SZEOL SC

A SZEOL SC hétfőn kezdte el a felkészülést – bár az előző pénteken már találkozott a keret –, az NB II-ből újoncként kieső szegedi együttes az új vezetőedző, Siha Zsolt irányításával dolgozott a Felső Tisza-parti stadionban. Néhány próbajátékost is tesztel a tréner, illetve Kiss Roland, Papp Ádám, Bozóki Richárd, Rádó- czi Dávid és Skribek Áron is lehetőséget kapott, ők a kék-feketék utánpótláscsapatából érkeztek a felnőttekhez.

Az NB III-as keret körül még sok a kérdőjel, de az biztos, hogy a klub szeretné megtartani élő szerződéssel rendelkező játékosait (Gajág Gergő, Rácz László, Grünvald Attila, Forró Attila, Buzási Péter, Ondrejó Tamás, Beretka Péter, Nikola Makszimovics, Péter Antal, Lévai Norbert, Prokop Rostislav, Leindler Domonkos). Gál Szabolcs jelenleg Mosonmagyar- óváron van próbajátékon.



Hódmezővásárhelyi FC

Tegnap kezdte meg a felkészülést a Hódmezővásárhelyi FC, amely az előző bajnokságot az ötödik helyen zárta az NB III Közép csoportjában. Major László vezetőedző kerete alakulóban van, a ballábas Tóth Attila megpróbál külföldön boldogulni, így rá egyelőre nem számíthat a szakmai stáb.

A Hódmezővásárhelyi FC az első felkészülési mérkőzését szombaton 16 órától Mórahalmon a mától vasárnapig ott edzőtáborozó NB II-es Békéscsaba ellen játssza.

A Békés megyeiek több szállal is kötődnek Szegedhez, hiszen a pályaedzőjük Makra Zsolt, míg két védőjük Dlusztus András és Szélpál Norbert – mindhárman a csongrádi megyeszékhelyről származnak.



Mórahalom

Az NB III Közép csoportjában bravúrral benn maradó Mórahalom az előző hétvégét edzéssel töltötte. A Vojnics-Zelics Szása, Magyar György duó vezette csapat szombaton és vasárnap is mozgott, tegnap szintén.

A csapat egy rutinos játékossal erősített: a SZEOL-tól érkezett a technikás középpályás, Puskás Csaba, aki a Mórahalom keretéből már játszott együtt Makón Magyarral és Podonyival.