NB II: pikáns derbik lesznek

Honvéd vagy Videoton?



A mai, 32. forduló legnagyobb kérdése, hogy az éllovas Budapest Honvéd megnyeri-e története 14. bajnoki címét, vagy egy héttel később az utolsó fordulóban döntőnek beillő rangadót játszik majd az aranyéremért a második Videotonnal a labdarúgó OTP Bank Ligában. Ha a Honvéd nyer, a Vidi kikap, több győzelme révén bajnok

a piros-fekete együttes.

A program, OTP Bank Liga, 32. forduló, ma, 18 óra: Újpest–Haladás, Debrecen–Budapest Honvéd, MTK–

Diósgyőr, Mezőkövesd–Paks, Gyirmót FC–Vasas, 20.30: Videoton–Ferencváros.

A hétvégi 36. fordulóban eldőlhet a Cigánd (kiesés) és a Puskás Akadémia (bajnoki cím, feljutás) sorsa is. A másik NB I-es tagságot jelentő helyért még három csapat hajt, közülük a jelenleg második Kisvárda vasárnap 18 órától a Szeged 2011-GA vendége lesz Gyulán.– Elég változatos volt a hétközi összeállításunk, amelynek célja, hogy minél több fiatalt szerepeltessünk – mondta Klausz László, a Szeged 2011-GA vezetőedzője.– Emellett azonban rendkívül fontos a hátsó alakzat stabilitása, amelyben újra segíthet az eltiltását letöltő Mészáros és Germán. Pikáns meccs előtt állunk, és jó lenne, ha úgy felpörögnénk, mintha mi is a feljutásért játszanánk. Van törlesztenivalónk a Kisvárdával szemben.A SZEOL SC szintén vasárnap 18 órakor kezd a Siófok otthonában. Múlt héten a szegediek megszakították góltalansági sorozatukat, pontot is szereztek, most pedig a visszavágás ad motivációt, hiszen a szezon legsúlyosabb vereségét (0–5) pont a Siófok ellen szenvedték el.– Az edzéseken ez nem került szóba, de természetesen motiváló, és az is lelkesítő, hogy kiváló minőségű pályán futballozhatunk. Soros ellenfelünknél is volt edzőváltás, nincs is jó formában, nálunk viszont kifejezetten jól ment a játék edzésen, így bizakodók lehetünk – mondta Zoran Kuntics, a SZEOL SC trénere.