Négy fa - ennyin múlt

Férfi tekecsapat szuperliga, 10. forduló:Szél T.–Rudolf B. 1:0 (3:1, 604:577), Ernyesi N.–Fehér Z. 0:1 (1:3, 581:637), Kiss N.–Boanta C. 1:0 (3:1, 611:602), Karsai L.–Járfás Sz. 1:0 (4:0, 665:584), J. Csalics– Nemes A. 1:0 (3:1, 652:634), Fehér B.–Kozma K. 0:1 (1:3, 573:647).A teke El Clásicója. Ami a futballban a Real–Barcelona, kézilabdában a MOL-PICK Szeged–Veszprém, az a tekében az Alabárdos-Szeged–Zalaegerszeg párharc. Nem csoda, ha sokan fenték rá a fogukat, így remek hangulat és a két tábor hangpárbaja kísérte végig a mérkőzést a szuperliga 10. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.A zalaiak elmúlt időszakbeli eredménysora önmagáért beszél, hiszen a szuperliga címvédőjeként októberben megnyerték a világkupát is.Négy fa – ennyi volt a különbség a két csapat között a meccs végén a hazaiak javára. Elképesztő izgalmakat hozott a hajrá, hiszen az első két sorban három szegedi nyert, és éppen hatvan fa előnyt hozott össze, ez azonban a meccs vége felé közeledve lassan elfogyott, sőt a zalaiak már át is vették a vezetést.Az utolsó sorban Fehér Béla hamar elvesztette az esélyét a sikerre, így a szerb Jovan Csalicsnak kellett hoznia a fát és a csapatpontot. Ellenfele, Nemes Attila elkövetett egy hatalmas hibát, ezt kihasználva Csalics három kilencessel elhúzott, és már csak az volt a kérdés, marad-e a szegedi előnyből? Ha nem, 4:4 a vége.– Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, az is volt. Az utóbbi évek legkoncentráltabb játékát sikerült nyújtanom. A csapat nevében köszönöm a szurkolók elképesztő biztatását, fontos sikert arattunk. Ha Fehér Béla és én is százszázalékos leszek, ez a hibátlan mérleg sok mindenre elég lehet tavasszal.