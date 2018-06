Negyedszázados lett a Squash Club: a szövetség is elismerte Pápai Miklós munkáját

– Ezt a lehetőséget az élet hozta, de egy álom lett belőle. A klub számomra egy sziget, ahol mindig jól érzem magam. Ebben ti is segítettetek, köszönöm nektek – fogalmazott szombat este Pápai Miklós , a szegedi Squash Club Szabadidőközpont tulajdonosa, amikor a klub 25. születésnapja alkalmából rendezett eseményen a nyitóbeszédét mondta. Nem ment neki könnyen: többször elérzékenyült a barátok, sporttársak, sportolók előtt. Az esemény alkalmából Képes Gábor, a Magyar Fallabda Szövetség főtitkára is ajándékot nyújtott át Pápainak.A Kenyérgyári úti létesítményt 1993-ban alapította Farkas József és fia, Farkas Gábor . Pápai 1998-ban vette meg az azóta is folyamatosan fejlődő szabadidőközpontot, amely a Tisza SE révén a fallabda, majd később a tollaslabda otthona lett. Innen indult az egyaránt hatszoros magyar bajnok, ezzel rekorder Szombati Andrea és Hajnal Helga, utóbbi még mindig a klub versenyzője. A női és férfi fallabdacsapat is többszörös bajnok és kupagyőztes, és amire Pápai a legbüszkébb, hogy szinte kizárólag saját nevelésű játékosokkal érték el a sikereket.De hogy csak a legutóbbi évet említsük: a nőknél Csókási Gabriella szerezte meg az ob-aranyat, Hajnal ezúttal harmadik lett, a férfiaknál pedig Sebők Benedek nyert bronzérmet klubtársa, Hoffmann Péter előtt. Tollaslabdában is felnőtt egy generáció, akik között Pápai Miklós fia, Balázs szállította a legnagyobb eredményt: a sportágban első magyarként kijutott az októberi, Buenos Aires-i ifjúsági olimpiára.Ezek a sikerek soha nem születtek volna meg, ha nincs a Squash Club Szabadidőközpont.