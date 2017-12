Nem sikerült visszahozni: Tatabánya-MOL-PICK Szeged 24-22

Tatabánya, Földi Imre sportcsarnok, 900 néző. Vezette: Herczeg Péter, Südi Péter.Székely – Harsányi 1/1, Grigoras 7, Juhász Á. 2, V. Vranjes, Ilyés 1, M. Vujovics 4/1. Csere:Iancu (kapus),Szöllősi, Bozsovics 3, Vrankovic 5, Sipos, Pásztor 1. Vezetőedző: Vladan Matics.Sego 1 – Sostaric 1, Gaber, T. Petrus 2, Bánhidi 1, Gorbok 1, Sigurmannsson 5/2. Csere: Sierra (kapus), Balogh 3, Skube, Zsitnyikov 3, Blazevic, Bodó 3, Zubai 1, Fekete B. 1.Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.3/2 ill. 2/2.16 perc ill. 12 perc.Sipos (57.)Vladan Matics: - Azért dolgozunk, hogy kiszolgáljunk egy ilyen közönséget. Nagy csata volt, de bírtuk a végéig. Köszönettel tartozunk az erőnléti edzőnknek. Nem számolgatunk a továbbiakban.Juan Carlos Pastor: - Arra figyeltünk a végén, hogy kevesebbel kapjunk ki, mint három gól. Tisztában vagyunk vele, hogy a támadásaink miatt kaptunk ki, sok labdát veszítettünk, amikből indított a Tatabánya. Támadásban vannak gondjaink, e miatt kaptunk ki az utóbbi időben. Denis Buntic nem tudott beilleszkedni, ilyen játékossal nem szeretünk dolgozni.Passzívig támadunk, nincs lövés a végén: nyer a Tatabánya, körben táncolnak a hazaiak, ez a második vereség a bajnokságban. Védekezésben csak felvillanások voltak, a Tatabánya vesztett pontok tekintetében beéri a MOL-PICK Szegedet.Szöllősi ziccerét Sierra lábbal hatástalanítja. Időt kér Juan Carlos Pastor, fél perc van a meccsből.Juhász talpról, középről lő egy nagy gólt a bal felsőbe, 24-21. Sigurmannsson hasonlóan válaszol, 24-22.Vrankovic nem találja el a kaput. Talán az utolsó szalmaszál, amibe bele lehet most kapaszkodni. Zsitnyikov bombája, 23-21.Sipos kap két percet Gaberrel szemben bemutatott megmozdulásáért, neki pedig ez volt a harmadik, így véget ér számára a meccs. Sigurmannsson elteszi a hetest Iancu mellett, 23-20.Bozsovics ütemtelenül, de nem tudja meglepni vele Sierrát. Zsitnyikovtól pontatlan a bejátszás, Vujovics viszont nem kegyelmez a szélről, 23-19.Vujovics lövését fogja Sierra, majd Balogh előtt van folyosó, 22-19.Zsitnyikov átlövését blokkolják, jöhetünk a sarokból. Bodó egy pokolian nagy gólt jegyez, 22-18.Vrankovic fűzi át magát, és a rövidbe helyez, 22-17.Balogh középről, két ember takarásából, 21-17. Sierra védéssel mutatkozik be, majd Sigurmannsson kanyarodhat fel, de elmegy a kapufa mellett a cundere.Passzívnál támad a Tatabánya, Vujovics visszateszi Bozsovicsnak, aki a bal felsőbe lő, 21-16.Zubai védekezik remekül Bozsoviccsal szemben. Labdaszerzés után Blazevic ívelhet az üres kapuba, de mellé megy!Bodó pattintott passzát dobja be Székely lábai között Bánhidi, 20-16 - ráadásul Sipost kiállítják.Zsitnyikov megy be középen, és lő a léc alá, 20-15.Bodó próbálja feladni kínaira, de megelőzik Baloghot. Ilyéssel szemben a hatoson belül védekezik Thiagus Petrus, jöhet Vujovics a heteshez: Sego feje fölött, 20-14, hat még nem volt közte. Nagy a baj, innentől nem lehet hibázni.Rossz a bejátszás, de Székely nem siet. Támadásban megakadt a PICK. Juhász bemutat egy lövőcselt, majd kilövi a bal alsót, visszaáll az ötgólos különbség. 19-14-nél kér időt Juan Carlos Pastor.Vrankovic visszahúzza jobbátlövőből, és be is tudja pattintani - sőt, Zsitnyikovot kiállítják róla, 18-14.Feketének kiszorítják a szélre, el tudja lőni, de a kapufát találja el.Vrankovic előtt a terület, ő pedig a léc alá lő, 17-14. Bodó leüti, de Ilyés megállítja.Bodónak készítik elő, ez a sáncról lejön, de pont Sostarichoz, aki visszahúzza a rövidbe a jobb szélről, 16-14.Bodó újabb nagy dugót helyez el, 15-13. Juhásztól labdát szerzünk, de belemenés miatt elveszik. Vujovics hiába lő Sego kapujába, már belül volt, de Zsitnyikovot kiállítják, és hetest lőhet a Tatabánya: Harsányi a jobb alsóba küldi, 16-13.Két perc Vrankovicnak, aki nem engedte el Gabert. Bánhidi kap egy maflást, ápolni kell.Bozsovics vezeti keresztbe a fal előtt, Gaber lemarad, Bozsovics bepattintja, 15-12.Bodó ugrik fel a szaggatottról, és a jobb alsóba bombáz, 14-11. Labdaszerzés után Fekete és Thiagus Petrus viheti ziccerig, előbbi a befejező, 14-12-nél időt kér a Tatabánya.Grigoras felmegy ismét, de ez is elakad Gaberben.Sigurmannsson lövi ki a hosszút a bal szélről, 14-10. Gaber megfogja Ilyést, majd Grigorast blokkolja Gaber.Sipos rántja le Zsitnyikovot, ki is megy két percre. Baloghtól rövid a bejátszás, ezzel Vujovics mehet ziccerig, és leteszi a jobb alsóba, 14-9.Grigoras test mellől visszahúzza, de az oldalhálót találja el.Zsitnyikov talpról, 13-9.Grigoras lövését blokkolja Thiagus Petrus, de marad a hazaiaknál. Megvan a labda, Balogh viszont mellépattintja. Vujovics robog, és bepattintja, 13-8.Bodó bombáját Székely tolja oldalra.Újabb szegedi eladott labda. Még a szünet előtt Vrankovic el tudja perdíteni Sego mellett, 12-8. Négy góllal vezet a Tatabánya a szünetben!Bozsovics bejátszását megszerezzük, de nincs belőle kontra. Kiegészülünk, de Balogh előtt nincs hely. Skubétól labdát szereznek, Pásztor végigmegy vele, 11-8.Balogh magas labdáját összeszedi Gaber, de vonalra lép.Sigurmanssonn kap két percet. Grigoras megy be nagy lendülettel, nem tudja megállítani Thiagus Petrus, majd kilövi a jobb felsőt, 10-8.- Lépéshiba után labdát szerzünk, Sego pedig bedobja az üresen maradt tatabányai kapuba, 9-8.- Sego most fogja Grigoras átlövését. Sostaric előtt Szöllősi nem húzza vissza a sarkát, ez hetes, viszont nincs két perc. Sigurmannsson Székellyel szemben, megmozgatja, majd bepattintja a lábai között, 9-7. Időt kér Vladan Matics.Bodó felmegy, de Székely még bele tud piszkálni.Fekete játssza be Gabernek, de Székely jól jön ki, és megfogja a ziccert. A kipattanó a Szegedé, majd Vujovic kap oda Feketének, két perc.Grigoras megint, az eddigi legnagyobb különbség, 9-6.Székely újabb védése, majd Baloghot küldik ki két percre, miután megrántja Bozsovicsot.Lehozzuk a kapust, de Vrankovic megszerzi, és az üresen maradt kapuba dobja, 7-6. Balogh szinte nullszögből, nem tudja eltenni. Ilyésnél belemenés, majd egy labdaszerzés után Ilyésszel szemben csak Sego, aki tehetetlen, 8-6. Időt kér Juan Carlos Pastor.Bozsovicsé az első tatabányai gól, amit nem Grigoras szerez, 6-6.- Páros kiállítás, Harsányi és Gaber megy ki. Balogh okosan játssza meg Zubait, aki elhajolva lő Székely mellett a kapuba, 5-6.- Grigoras ötödjére, még éppen a blokk fölött-mellett, 5-5.- Vujovic teljesen üresen marad beállóban, de a keresztlécre dobja. Székely mutat be egy bravúrt, még éppen visszaér Balogh lövésére.- Grigorasszal szemben védekezik remekül Gorbok, majd Ilyés ugrik fel tíz méterről, de nem talál kaput. Passzívnál tör be Zsitnyikov, akit Vranjes állít meg. Az orosz most lőhet, de Székely rajta van.- Sigurmannsson, Székely feje fölött lő a kapuba, 4-5.Vujovic kap két percet. Grigoras most talpról eredményes, a léc alá bombáz, 4-4.Gorbok megy be két ember között, majd Székely feje mellé lő, 3-3. Vranjes ziccerét fogja Sego, majd a lerohanás után Thiagus Petrus lő be egy ziccert, először vezetünk, 3-4.Juhász leosztja a sarokba Vujovicsnak, de Sego jól zárja a szöget.Szöllősit megelőzi Thiagus Petrus, aki a saját kilenceséről dobja az üresen maradt tatabányai kapuba, 3-2.Ilyéstől nem jó a bejátszás, de Bánhidit kiállítják két percre a Szöllősivel való párharca után.Baloghról lemarad Vranjes, de nem engedi, két perc. Skube eladja.Balogh a szaggatottról, takarásból, 2-1. Grigoras megy fel a kilencesről, és a kapufa segítségével dobja be, 3-1.Balogh fűzi át magát a védőn, végül Székely fölé tolja. Maradhat nálunk, de ezt is elveszik fault miatt. Belülvédekezés miatt hetest kap a Tatabánya: Vranjes a felső lécre pattintja.Sostaric kanyarodhat fel, de Székelyben elakad a labda. Grigoras lemásolja az előző akciót, 2-0.Grigorasé a meccs első gólja, aki előtt megnyílt a terület, és kilövi a bal alsót, 1-0.Támadófault Sigurmannssonnál, aki beállóba futott be, de ellene fújnak a játékvezetők.Grigoras mellélő a hosszú hazai támadás után.A hazaiak kezdték a meccset.- Köszönjtük olvasóinkat, hamarosan kezdődik az év utolsó előtti meccse a MOL-PICK Szeged számára. A Tatabánya egy hete alaposan megizzasztotta a Veszprémet, a szünetben még vezetett a Bányász. Ami a szegedi keretet illeti, a műtétje után lábadozó Källman mellett Buntic nem lesz ma ott a pályán.

Korábban írtuk:

Bodó Richárd (labdával) kemény védekezésre számíthat Tatabányán. Fotó: Kocsis Alíz

Napról napra hevesebben dobog minden MOL-PICK Szeged-szurkoló szíve. Jön az év utolsó nagy férfi kézilabda-rangadója. Ma 19.45- kor az évek óta mumusnak számító Grundfos Tatabánya otthonában szerepel a Tisza-parti együttes.Az elmúlt időszakban nem muzsikált valami fényesen a Pastor-alakulat, meglepő vereségek a BL-ben, még annál is meglepőbb döntetlenek a bajnokságban. A Dabas ellen végre nagy különbséggel nyert a PICK, ennek ellenére azért most minden kékszimpatizáns jobban izgul, mint eddig.

– Persze tudjuk, hogy a Dabast kötelező volt legyőzni – kezdte a beszélgetést az egykor a Tatabányát erősítő Bodó Richárd –, de ez a siker nagyon kellett a lelkünknek. Ezután közösen, együtt elment a csapat vacsorázni. Ez nagyon jól sikerült, rengeteget nevettünk, viccelődtünk. Ennek az estének közösségépítő ereje volt. Szeretnénk ezt majd többször megismételni, hogy a pályán kívül is együtt legyünk.A Tatabánya elleni meccsnek komoly tétje van. Persze még hosszú a bajnokság, sok meccs hátravan, de egy esetleges szegedi vereséggel komoly veszélybe kerülhet a bajnoki döntőbe jutás és a BL-indulás.– Kemény meccs lesz, nagyon kemény. Egész héten koncentráltan és jól edzettünk. Pastor mester mindenre felhívta, felhívja a figyelmet. Ha ezeket az utasításokat betartjuk, akkor nem lehet semmilyen problémánk. Jobbak vagyunk, és győzni utazunk az egykori csapatomhoz. Csakis MOL-PICK Szeged-győzelmet tudok elképzelni, ezért dolgozunk egész héten. Jó lesz, hogy népes szurkolótábor kísér majd el bennünket. Ők mindig erőt adnak nekünk, nagy szükségünk lesz rájuk a meccsen.Bodó Richárd Tatabányáról igazolt 2016 nyarán Szegedre. Vladan Matics csapatából lett válogatott, ismert játékos.– Mindig furcsa érzés a Tatabánya elleni játszani, de inkább tavaly volt különleges először ellenfélként pályára lépni. Sok barátom maradt a városban, a csapatban, de nem a meccs előtt találkozom velük, csak a lefújást követően lesz haverkodás, mert mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy fontos bajnoki vár ránk.A meccset az M4 Sport TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla.