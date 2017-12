Nem szaladt anyucihoz: Urbán Flórián szerint itthon csak érdekek mentén lehet érvényesülni

Dedikál és tanácsol. 3 szót ajánl a fiatalok figyelmébe. Fotó: Kuklis István

– Persze. Ahogy Zalaegerszegen, úgy Szegeden is megtaláltak. Jót beszélgettünk, sztoriztunk.– Azért én nem így éltem meg. A Dunaújváros elleni, 1999. nyári első edzőmérkőzésen ötezer ember jött ki a Felső Tisza-parti stadionba. Az első hazai bajnokin 12, a másodikon 10 ezer szurkoló nézett minket. Óriási volt az érdeklődés, és ebből is kitűnik: biztos most is hatalmas igény lenne a jó futballra Szegeden. Akkor felvillant a remény, hiszen a szurkolók imádták a futballt, a játékosokat, kiváló barátságot kötöttem Márkus Tomival, Pálfi Lacival. Szerettem Szegeden lenni, jó szívvel gondolok rá, még ha ingatag lábakon is állt, és nem tudtuk befejezni, amit elkezdtünk.– Őszintén megmondom, nem tudom, és nem is jártam utána. Az ismerőseimnek, illetve azoknak, akik ismeretlenül írtak rám, nagyon tetszik. Egy kritikus szerint azért jó, mert egyrészt őszinte, másrészt olyan, mintha egymással szemben ülnénk és beszélgetnénk. Tiszteletben tartom mindenki véleményét, de pont nem érdekel, ki mit mond a könyvről vagy rólam.– Nem tudom, hogyan fogy, de nem is volt számszerű elvárás. Ha öten vagy húszan jönnek, mindenkinek aláírom. A kiadó szervezi a dedikálásokat, és nem biztos, hogy mindenhol jól meg volt hirdetve. Szívesen elmegyek bárhova, így január 7-én az újszegedi sportcsarnokban, majd utána Kisteleken is ott leszek. Ahol játszottam, azok a helyek azért elsőbbséget élveznek, ilyen Szeged, de Zalaegerszeg is.

– Senkivel nem beszéltem ebből a körből. Nem nekik írtam. Ez az én életrajzi könyvem arról, mit rontottam el, vagy mit csináltam jól, hogyan jutottam el A-ból B-be, onnan tovább, majd vissza A-ba. Amúgy is elég csúnyán ki vagyok rekesztve a szakmából.– Az őszinteségem miatt. Másrészt pedig a mai világban a politika belefolyik a futball világába, így a politikában érintett emberek között vannak klubtulajdonosok. Amikor nem a kormánypárt színeiben indultam az időközi választásokon, burkoltam a tudomásomra hozták, ha visszalépek, még lehetek NB I-es edző, ha nem, az viszont nem lesz jó a jövőm szempontjából. Ez be is tartják, hiszen a futballpályák környékére sem mehetek. Nem az érdem, hanem az érdek alapján lehet ebben az országban előrehaladni a labdarúgásban is. Keresem az érvényesülési lehetőségeket, de mivel nem találom, úgy érzem, a több százezer honfitársam példáját követve el kell hagynom az országot.– Egy kívánságom van az élettől: lehetőség a munkára normális körülmények között. Két év türelmet kérnék. De én nem vagyok politikusok seggnyalója, így erre kevés az esélyem itthon.– A világ azért kerek, mert nem lehet mindenki olyan, mint én, nem gondolkozhat mindenki úgy, mint én. De a környezetemben olyanok legyenek, mint amilyen én vagyok. Fél év, mire az öltözőt felmérve meglátom, kik alkotják a keretet, és kitakarítom az oda nem valókat, és fél év, mire olyanokat építek be, akik beleillenek a képbe. A második évben pedig már lehetne az eredményt számon kérni. Szeretem a harcosokat, de a tulajdonosok nem türelmesek. Nincs bajom a zselés fejűekkel, csak ne az én környezetemet rongálják.– Semmit. A könyvem alcímében a belgiumi 160 bajnoki meccsre utalok. Ha zselés fejű piperkőc vagyok, nemhogy ennyit, de egyet sem játszhattam volna, mert amikor az első nap mellbe rúgnak, azonnal hazajövök anyucihoz, mert bántanak. Három szót tanácsolnék minden fiatalnak, amelyet ha megért, és aszerint él, akkor sikeres sportember lehet belőle: ez az alázat, a fegyelem és a tisztelet szavak jelentése.