Nincs pánik Vásárhelyen

Hat fordulót követően győzelem nélkül áll az NB III Közép csoportjában a Hódmezővásárhelyi FC labdarúgócsapata. A gárdától elpártolt a szerencse, és nem hétköznapi sérüléshullám is sújtja az együttest – jelenleg közel egy kezdőcsapatot alkotó futballistára nem számíthat Szűcs Róbert vezetőedző. Az egyébként is fiatal vásárhelyi keretben így még több saját nevelésű játékos kaphat szerepet.



– Eddig kétszer kaptunk ki, van, aki többre számított az idény előtt, én azért kevesebbre. A Szentlőrinc ellen játszottunk először tudásunk alatt, de ez a korábbi sérülések és eltiltások következménye. Nem egyszerű a dolgom, szerdán is csak tizenketten tudtunk edzeni, ebben már a fiatalok is benne vannak. A nagyobb gond, hogy meghatározó játékosaink estek ki, a fiatalok most már elismerik, hogy valóban nagy a különbség az NB III és a megyeegy között, főképp fizikumban – fogalmazott a HFC edzője.



Hogy mi vezethet ki a bajból? Szűcs Róbert abban a vásárhelyi kötődésben és identitásban bízik, ami a nyáron visszatért a klubhoz azzal, hogy főképp helyi kötődésű labdarúgókra építik a csapatot.

– Bízom abban, hogy lesznek olyanok, akik nem csupán kopogtatnak az ajtón, hanem be is rúgják azt. A munkával nincs gond, a rutintalanság viszont még kiütközik a pályán. A támadójátékunkat kell fejleszteni, hosszabb távon pedig azt kell elérnünk, hogy a téli szünetig bennmaradó helyre kerüljünk. Nincs nagy gond, egy győzelemmel sokat lehet előrelépni – tette hozzá Szűcs, aki elmondta, Kozármislenyben sem lesz nyomás a csapaton, hiszen a vezetőség felől is él a bizalom feléjük.