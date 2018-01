Önbizalmat szerezett a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata

Honvéd–Hungerit-Szentesi VK 6–21 (2–6, 4–5, 0–3, 0–7)

Női vízilabda OB I, 11. forduló. Budapest, Kőér utcai uszoda, 50 néző. Vezette: Kun, Kovács B.

Honvéd: Gyöngyösi (9 védés) – Török, PERESZTEGI 3, Rajkort, BORS 1, Bálint 1, O-Nagy. Csere: Borsi, Pap, Rajna, Nagy, Szűcs 1, Czakó, Bognár. Vezetőedző: Matusch Márk.

Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki (3 védés) – HEVESI 3, Sebők, Brávik 1, GUANNAN 4, Kudella, DIAS 6. Csere: Wenxin (3 védés, kapus), Petőváry 2, Dömsödi 1, Rybanska 3, Korom 1. Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól – emberelőnyből: 8/2, ill. 2/2.

Ötméteresből: 1/1, ill. 3/1.

Kipontozódott: Rybanska.



Bár az első félidőben meglehetősen sokszor betaláltak a hazaiak, a vendégsiker nem forgott veszélyben, pláne a második játékrészbeli remek játékot követően. A harmadik és negyedik negyedben nem kaptak gólt a szentesiek, míg tízet lőttek.



Külön öröm volt a vendégek számára, hogy kiváló teljesítménnyel mutatkozott be a csapatban a serdülőkorú kínai kapus, Wenxin Dong, a frissen igazolt Petőváry Luca kétszer is eredményes volt, valamint Dömsödi Dalma meglőtte első OB I-es gólját.



Nincs sok idejük a pihenésre a Csongrád megyeieknek, mivel holnap már hazai pályán fogadják a harmadik helyen álló BVSC-t. A találkozót 18 órától élőben közvetíti az M4 Sport Tv, az uszodába a belépés ingyenes.



Vidumanszky László: – Sokgólos győzelmet akartunk aratni, hogy önbizalommal telve fogadhassuk holnap a BVSC-t. A második félidőben koncentráltabbak voltunk, összeállt a védekezésünk, így egyetlen gólt sem kaptunk ebben a periódusban. Örülök, hogy Wenxin Dong és Petőváry Luca is sikeresen mutatkozott be az új csapatban.