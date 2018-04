Rákosmente–Mórahalom 3–1 (2–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 24. forduló. Budapest, Rojik Sporttelep, 50 néző.

Vezette: Újhelyi Tamás – jól (Pipicz, Katona).

Rákosmente: Ordasi – Simita, Sárossy, Nyúl, Kerék (Maka, 46.), Dóczi, Tóth P., Vattai, Czermann, Forgács (Márki, 91.), Pendl. Edző: Helm András.

Mórahalom: Krnács 5 – Podonyi 3, Szücs 3,5, Banjac 3,5, Fodor Á. 3,5 – Zsivoczki-Pandel 5 (Várda 3, 43.), Zámbó 4 (Dobák N. –, 74.), Pócs T. 4 – Busa 3 (Hrabovszki 3, 61.), Zsoldos 4 – Bogáti 3. Edző: Vojnics-Zelics Szása.

Gólszerzők: Pendl (30., 38.), Maka (68.), ill. Zsivoczki-Pandel (17.).

Sárga lap: Kerék (22.), Nyúl (24.), Vattai (78.), ill. Banjac (74.), Várda (89.).



Egy szöglet után a második, kapusról lepattanó labdát rúgta be Zsivoczki-Pandel a hazaiak hálójába a 17. minutumban. Nem sokkal később Busa Bence tizenegyesből növelhette volna a mórahalmiak előnyét, de elhibázta azt.



A vendégek ezt követően szemmel láthatóan összeestek fejben, az addig jól játszó gólszerző is megsérült. Fél óra után egyenlítettek a hazaiak, majd fordítottak is. A homokháti hálóőr, Krnács büntetőt is fogott, azonban ez sem volt elég a Csongrád megyei pontszerzéshez, 3–1-gyel zárult a találkozó.



Vojnics-Zelics Szása: – Ideges és csalódott vagyok, mert többet vártam a csapattól, főleg a második félidőben. A Rákosmente a leggyengébb együttes a csoportban, de több játékosom teljesítménye alulmúlta önmagát, így nem tudtunk győzni. Otthon és idegenben teljesen más arcunkat mutatjuk, amíg ezt nem fésüljük össze, nem érdemeljük meg az NB III-as tagságot. Amíg matematikai esélyünk lesz, küzdeni fogunk a bennmaradásért.