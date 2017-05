Öt világkupa-aranyémet nyertek a magyarok - galéria

Második lett Devecseriné Takács KIncső. Fotó: MKKSZ

az eddigi számokban a magyar hajók 5 arany-, 4 ezüst- és 2 bronzérmet nyertek, a délutáni programban már csak a két váltó, a C1 és a K1 előfutamai és döntői vannak hátra.női K4 500 m (Magyarország I.: Takács Tamara, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta és Magyarország II.: Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes, Szénási Zsófia)férfi K4 500 m (Magyarország: Noé Zsombor, Tóth Dávid, Németh Viktor, Mozgi Milán)Ebben a számban két magyar hajó volt nevezve, ám a Nádas Bence, Tótka Sándor, Kuli István, Bán Kristóf nem indult el, mert a szegedi Kuli István versenyzését betegség miatt az orvos nem javasolta. A másik hajó viszont jól zárkózott, és ötödik lett.női C2 500 m (Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső és Lakatos Zsanett, Molnár Csenge)Az ötödik magyar aranyérem a szegedi világkupán: Balla Virágnak ez a második, hiszen egyesben is nyert, míg Devecseriné Takács Kincsőnek a 200 méteres ezüstérem után sikerült nyernie. A szegedi Molnár Csenge és Lakatos Zsanett az ötödik helyen ért célba.férfi K1 500 m (Bárdfalvi Márk és Kopasz Bálint)Majdnem összejött az algyői Kopasz Bálint újabb érme, hiszen 500 méteren a féltávnál még vezetett, ám végül elfogyott az ereje, és ötödik helyen ért a célba. Bárdfalvi hetedik lett.női C1 200 m (Lakatos Zsanett és Devecseriné Takács Kincső)Egy újabb ezüstérem: Devecseriné Takács Kincső végzett a második helyen, míg Lakatos Zsanett a nyolcadik helyen zárt.

Hajdu Jonatán megbillent, de negyedik lett. Fotó: MKKSZ

női K1 200 m (Lucz Dóra)Megvan az első mai aranyérem: Lucz Dóra remekül versenyzett, és az utolsó csapásokkal hozta be a hajóját az első helyre. Így már négy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szereztünk.férfi C1 200 m (Hajdu Jonatán)Szoros verseny volt, első ránézésre Hajdu negyedik lett.

Az első magyar érmet ma ők nyerték. Fotó: MKKSZ

női C2 200 m (Bonyai Regina, Molnár Rebeka)200 méterekről lévén szó pörögnek az események: megint célba ért egy újabb futam, amelyben Bonyai és Molnár hatodik lett.női K2 200 m (Hagymási Réka, Szabó Ágnes és Kiss Blanka, Malcsiner Eszter)Érmes nyitás: az első A döntőben a Hagymási, Szabó Á. duónak sikerült a dobogó harmadik helyére felállni, közvetlenül utánuk ért be a másik magyar hajó.

Egy ezüstért járt a pacsi: Hufnágel és Ilyés duója. Fotó: MKKSZ

2. Vad Ninetta1. Birkás Balázs, 2. Horváth Bence9. Lucz Dóra, Nagy Flóra2. Sarudi Pál, Fekete Ádám, 4. Varga Dávid, Vasbányai HenrikA ma délelőtti programban összesen 12 A döntő szerepel. Íme a lista (zárójelben a magyar indulók)női K2 200 m (Hagymási Réka, Szabó Ágnes és Kiss Blanka, Malcsiner Eszter)női C2 200 m (Bonyai Regina, Molnár Rebeka)férfi C1 200 m (Hajdu Jonatán)női K1 200 m (Lucz Dóra)női C1 200 m (Lakatos Zsanett és Devecseriné Takács Kincső)férfi K1 200 mnői K2 500 mférfi K1 500 m (Bárdfalvi Márk és Kopasz Bálint)férfi C2 500 mnői C2 500 m (Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső és Lakatos Zsanett, Molnár Csenge)férfi K4 500 m (Magyarország I.: Nádas Bence, Tótka Sándor, Kuli István, Bán Kristóf és Magyarország II.: Noé Zsombor, Tóth Dávid, Németh Viktor, Mozgi Milán)női K4 500 m (Magyarország I.: Takács Tamara, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta és Magyarország II.: Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes, Szénási Zsófia)már csak egy magyar érdekeltségű szám van hátra a döntők programjából, ebben három versenyzőnk érdekelt.Az eddigi mérleg: három arany-, egy ezüst- és egy bronzérem. Holnap 10.30-tól jön további 12 A döntő, majd délután további két váltó.női KL3 200 m (Fehér Annamária)Fehér Annamária a hetedik helyen fejezte be a versenyt.férfi KL2 200 m (Rozbora András)A nap első parafutamában a magyar versenyző, Rozbora András kilencedik helyen ért a célba.férfi C2 1000 m (Korisánszky Dávid, Mike Róbert)Nagy csata volt az első helyért a lengyel és a kubai hajó között, végül előbbiek nyertek, míg a magyar hajó a nyolcadik helyen kenuzott a célba.férfi K2 500 m (Kammerer Zoltán, Bárdfalvi Márk)A rutinos, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és fiatal társa a hatodik helyen fejezte be a futamot, nyert a spanyol hajó.férfi K2 500 m (Tóth Dávid, Bán Kristóf és Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert)177 ezred - ennyivel kapott ki a francia hajótól a Hufnágel, Ilyés hajó, és lett második. Bán és Tóth hajója végül a hatodik helyen zárt.

Így örült az algyői Kopasz Bálint a sikernek. Fotó: MKKSZ

- Idén ez volt az első verseny, amire rápihentünk - kényszersűségből. Most három napot lazíthatok, mert beteg voltam. Apának ma van a születésnapja, neki ajánlom ezt a győzelmet.női C1 500 m (Devecseriné Takács Kincső és Balla Virág)Balla Virág ott folytatta, ahol Montemorban abbahagyta: megint győzött, így már három aranyérme van a magyar csapatnak. Devecseriné ötödikként fejezte benői K1 500 m (Takács Tamara és Vad Ninetta)Ismét egy érem, ezúttal bronz: Takács Tamara a győzelemért nagy csatát vívó orosz (Anjusina) és új-zélandi (Carrington) mögött lett harmadik, míg Vad Ninetta negyedikként zárt.- Nem készültünk külön erre a versenyre, a fő cél a világbajnokságra kijutás. De az edzéseket azért úgy terveztük, hogy ezen a hétvégén friss legyek. Eléggé ingott a hajó, a szél belefújt a lapátba, kellett nagyon fogni, ezért el is fáradt az alkarom. Ha a két válogatót megnyerem, kijutok a felnőtt világbajnokságra, és akkor ott lehet várni majd akár dobogós helyet is.most eredményhirdetések jönnek, ezekről majd nyilatkozatokkal érkezünkférfi C1 1000 m (Vasbányai Henrik és Kiss TamásEbbe a csatába most nem volt beleszólása a két magyarnak: a cseh Martin Fuksa végig vezetve nyert, Kiss Tamás ötödik, Vasbányai pedig szépen lassan lapátolva nyolcadik lett.férfi K1 1000 m (Kopasz Bálint)Már tegnap is érezni lehetett, hogy az algyői Kopasz Bálint elképesztő formában van, erre most rátett egy lapáttal: megnyert a számot! Pedig a mezőnyben ott volt a cseh Dostál, a portugál Pimenta, a spanyol Rodriguez, a dán Poulsen - mégis Kopasz győzött. Az Algyő SK fiatalja a táv feléig a második helyen utazott, majd féltávnál robbantott, fokozatosan ledolgozta Pimenta mögötti hátrányát. Az utolsó negyedben pedig elhúzott az üldözőktől, és egy hajóhosszal verte a mezőnyt.

Bodonyi az első magyar aranyérmes. Fotó: MKKSZ

női K1 10000 m (Bodonyi Dóra és Bordács Blanka)Bodonyi Dóra megnyerte ezt a futamot, míg Bordács Blanka az ötödik helyen zárt. Második lett az ausztrál Bull, harmadik pedig a német Gebhardt.

az eddigi B és C finálékban két magyar hajó is érdekelt volt.3. Németh Máté.8. Magyarország (Gacsal Ákos, Doba Richárd)A délelőtti A döntős program (zárójelben a magyar szereplők)női K1 10000 m (Bodonyi Dóra és Bordács Blanka)férfi K1 1000 m (Kopasz Bálint)férfi C1 1000 m (Vasbányai Henrik és Kiss Tamás)női K1 500 m (Takács Tamara és Vad Ninetta)női C1 500 m (Devecseriné Takács Kincső és Balla Virág)férfi K2 500 m (Tóth Dávid, Bán Kristóf és Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert)férfi K2 500 m (Kammerer Zoltán, Bárdfalvi Márk)férfi C2 1000 m (Korisánszky Dávid, Mike Róbert)férfi KL2 200 m (Rozbora András)női KL3 200 m (Fehér Annamária)férfi KL3 200 mférfi VL2 200 m (Horváth Zsolt, Suba Róbert és Suha Miklós)Alig fél méter – nagyjából ennyin múlt pénteken a szegedi világkupán az, hogy a magyar kajakos, kenus válogatott első érme arany-, és ne ezüstérem legyen. A DÉMÁSZ-Szeged parasportolója, Suba Róbert ugyanis a KL1 200 méteres számban ennyivel kapott ki a francia győztestől, Remy Boulle-tól.A gall nagyon bekezdett, ám az utolsó ötven méteren „bekötött". A szegedi hajója egyre közeledett hozzá, de az a pici hiányzott az elsőséghez, amelyről korábban beszéltünk. A francia egyébként ott volt Rióban: a DÉMÁSZ parakajakosa második lett, ő pedig ötödik.Team leader, csapatvezető – furcsa volt a DÉMÁSZ- Szeged olimpiai bajnoka, Vajda Attila nyakában látni ezt a feliratot a kártyáján, ám most ilyen minőségben, Tajvan versenyzőinek vezetői szerepében látogatott el a Maty-érre. Abban semmi sem változott, hogy a korábbiakhoz hasonlóan nyilatkozott, beszélgetett – csak a vízen nem láttuk kenuzni.Az Algyő SK olimpiai 10. helyezettje, Kopasz Bálint két olyan számban érdekelt a szegedi világkupán, amelyben rekordmezőnyök találkoznak. Tegnap előbb K1 1000 méteren (46 induló) mérette meg magát, és a remek előfutam után a középfutamot is elképesztő kajakozással nyerte – az utolsó száz méteren alaposan visszavett a tempóból –, majd késő délután K1 500 méteren (54 induló) startolt, és került a mai középfutamba. Nem panaszkodhat ellenfélre a DÉMÁSZ-Szeged kajakosa, Birkás Balázs sem, aki K1 200 méteren (50 induló) magabiztosan vette az első akadályt, az előfutamot.– A délutáni középfutamban erősebb volt a szél, mint reggel, zavart is – mondta Kopasz a K1 1000 méteres középfutam után. – A nagy hullámok között csapkodtam a lapátot a vízbe, nem volt túl jó. Remek a formám, az edzőm, édesanyám úgy állította be a heti tervet, hogy ezekre a napokra időzítette a csúcsformát.A szombati és a vasárnapi A döntőkben szép számmal találkozhatunk majd magyar egységekkel – aki kilátogat a Maty-érre, az a 40C jelű buszjáratot keresse, vagy autóval a Bajai út felől a pálya mentén parkolhat.

Kopasz Bálint ott folytatta, ahol reggel abbahagyta: elképesztő kajakozást mutatott be K1 1000 méteren, megnyerte a középfutamát úgy, hogy az utolsó 100 méteren már nem is lapátolt száz százalékosan.- A hátszél egy kicsit zavaró volt, de a formám jó, ezért is tudtam ilyen simán nyerni - mondta az A döntős Kopasz.A DÉMÁSZ-Szeged paraolimpiai másodikja, Suba Róbert (képünkön balról) szerezte a magyar kajakos, kenus válogatott első érmét a szegedi Maty-éren zajló világkupán. Suba Róbert a KL1 200 méteres számban nagy hátrányból hajrázott, de alig fél méterrel kikapott a francia győztestől, Remy Boulle-tól.

Az Algyő SK 19 éves fiatalja, Kopasz Bálint remekül teljesítette a K1 1000 méteres selejtezőt, hiszen a harmadik előfutamban magabiztosan nyert, megelőzve a belga Peterst és a szlovén Apolloniót, míg az olimpiai címvédő spanyol Walz hatodikként került a középfutamba, amelyek 13.42-kor kezdődnek.- Nagyjából 80 százalékot adtam ki magamból. Az volt a lényeg, hogy nyerjek a középfutamok miatt, ez teljesült, ennél tovább most még nem gondolkodom - nyilatkozta Kopasz.- A látottakkal elégedett vagyok, bizakodom - tette hozzá Demeter Irén, Kopasz edzője és édesanyja.