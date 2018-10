Ötkarikás élmények: szép eredményeket értek el az ifjúsági olimpia Csongrád megyei résztvevői

Örök emlékek. Pápai Balázs az olimpia jelképével...

12 arannyal, 7 ezüsttel és 5 bronzzal Oroszország, Kína és Japán mögött a negyedik helyet szerezte meg a magyar küldöttség a Buenos Aires-i ifjúsági olimpia nemzetek közötti éremtáblázatán – ez minden idők legeredményesebb magyar szereplése.Csongrád megyeiek ugyan éremmel nem vették ki részüket a fantasztikus szereplésből, de szép eredményeket értek el. A fiú strandkézilabda-válogatott tagjaiként a szegedi Marczika Barnabás és Melnichuk Viktor közel állt ahhoz, hogy dobogóért harcoljon. Hibátlan mérleggel lett csoportelső a nemzeti csapat, méghozzá úgy, hogy a világbajnoki címvédő, az olimpiát később megnyerő spanyol válogatottat hihetetlen izgalmak után legyőzte, ráadásul a mindent eldöntő gólt Melnichuk Viktor szerezte. A középdöntőben viszont nem jött ki a lépés egyik ellenféllel szemben sem, így nem jutottak a négy közé, végül ötödikek lettek a magyarok.– Most még fájó ez az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy később örömmel gondolok vissza rá – kezdte értékelését Marczika Barnabás, a MOL-PICK Szegedben és az FKSE-Algyőben kettős játékengedéllyel szereplő kapus.– A spanyolok elleni bravúr után magabiztosan állhattunk az első középdöntőhöz a portugálok ellen. Papíron jóval esélyesebbek voltunk, ehhez képest ellenfelünk végül ezüstérmes lett, minket pedig kicsit visszavetett az ellenük elszenvedett vereség. Ettől szép emlékeket szereztünk, a csapategységünk megmaradt, és kiélveztük az utolsó korosztályos tornánkat. Maradt időnk szurkolni a magyaroknak, élőben néztünk atlétikát, kosárlabdát és strandröplabdát, és persze körülnéztünk a városban is – árulta el a szegedi hálóőr.A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázója, Pápai Balázs vegyes csapatban a negyeddöntőig jutott.– Egyéniben három csoportmeccsem volt, és bár sikerült a formaidőzítés, a többiek erősebbek voltak. A vegyes csapatok között a csoportban két párharcot nyertünk meg, itt jellemző volt a sok fordulat – számolt be Pápai, aki szintén kiélvezte az olimpiai létet. – Sokat jártunk szurkolni a többieknek, Milák Kristóf és Késely Ajna egyik aranyérmét élőben láttam. Az angol Young és Hungary szavakból egyszerűen csak Youngarynak nevezett minket a hazai és a külföldi sajtó, ez összekovácsolta a csapatot, új barátokat szereztem. Annál is nagyobb élmény volt az olimpia, mint amit vártam.