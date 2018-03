Ötször vette be a szentesi kaput:a forduló gólvadásza Hatvani József, az SZVSE támadója

Amióta létezik A forduló gólvadásza rovatunk, Hatvani József szerepelt benne a legtöbbször. A jelenleg az SZVSE-ben játszó támadó a hétvégén sem aprózta el, ötször volt eredményes a Szentesen 6–1-re megnyert megyeegyes bajnokin.– A vártnál könnyebben nyertünk – kezdte a 27 éves támadó. – Az első gólt büntetőből szereztem, a másodiknál egy beadást kellett a hálóba lőnöm. A harmadiknál ballal passzoltam be a labdát, a negyedik is hasonló volt, majd ötödjére a félpályától vihettem egyedül, elhúztam a kapus mellett, és begurítottam.Nem csak a góljai miatt marad emlékezetes a találkozó.– Elképesztő hideg volt, szakadt az eső, fújt a szél, ilyen rossz körülmények között még nem játszottam. Mindenki szétfagyott a pályán, sok értelme nincs az ilyen meccseknek – fogalmazott.Hatvani mindössze 17 bajnoki után jár 29 gólnál, ami az egyéni rekordjának beállítása.– Algyőn már volt huszonkilenc gólos szezonom, de ahhoz harminckét bajnoki kellett, most hamarabb összejött. Gólkirályi címet még soha nem szereztem a megyeegyben, háromszor lettem második, szóval jó lenne most ezen változtatni – mondta. Egész jól áll: az előnye 11 találat a második helyen álló bordányi Gajdacsi Mátyás előtt.