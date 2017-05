Pályán az utánpótlás

Birkózás

Cselgáncs

Több mint százhatvan birkózó részvételével Zalaegerszegen rendezték meg a diák II-es kötöttfogású országos bajnokságot.A szentesi dr. Papp László BSE-ből Cseh Balázs (képünkön jobbra) pár hete már megnyerte a diákolimpiát, így nagy reményekkel indult neki a versenynek. Magabiztosan nyerte mind a négy küzdelmét, bára döntőben hátrányból kellett fordítania.A győzelmeit mind két vállra fektetéssel nyerte. Edzők: Donka Attila, Mazula Erik.A Szatymazi SE cselgáncsozói több versenyen is elindultak a közelmúltban.Eredményeik, 15. Branko M. Dragic serdülő nemzetközi verseny, Magyarkanizsa (Szerbia), arany: Sipos Dorina (57 kg); bronz: Godó Áron (55 kg), Zádori Bálint (66 kg). Junior diákolimpia, Budapest, arany: Balogh Sára (–70 kg); ezüst: Lénárt Benedek (+100 kg), Guba Levente (–66 kg); bronz: Kormányos Dániel (–81 kg), Travány Kata (–63 kg). Szentkirályi nemzetközi kupa, Kecskemét, arany: Sipos Dorina (–57 kg, serdülők), Farkas Ramóna (–44 kg, serdülők), Makoviczka Máté (+66 kg, diák A), Farkas Ramóna (–45 kg, diák A), Nagy Fruzsina (–44 kg, diák B), Nagy Dániel (–50 kg, diák B), Rafael Ábrahám (–36 kg, diák C), Balázs Jázmin (–45 kg, diák C); ezüst: Zádori Bálint (–66 kg, serdülők), Tetlák Abigél (–44 kg, serdülők), Kőhegyi Fanni (–44 kg, diák B), Kónya Ádám (–29 kg, diák B), Pölös Milán (–32 kg, diák B), Farsang Fanni (–36 kg, diák C); bronz: Árva Krisztián (–40 kg, serdülők), Bancsov Alex (–54 kg, diák A), Szűcs Milán (–38 kg, diák A), Szekeres Katalin (–40 kg, diák B), Zádori Panna (–30 kg, diák B), Túri Alex (+60 kg, diák B), Takó Valentin (45 kg, diák B), Csabai Zsombor (–38 kg, diák B), Sisák Dániel (–27 kg, diák C), Butterer Nóra (–40 kg, diák C). Csapatverseny: 1. Szatymazi SE. Nemzetközi Judo kupa, Kikinda (Szerbia), arany: Sipos Dorina (serdülő, –52 kg), Erős Richárd (serdülő, –55 kg); ezüst: Zádori Bálint (serdülő, –66 kg); bronz: Zádori Panna (diák B, –32 kg), Butterer Nóra (diák C, –38 kg). Edzők: Szabó Csaba és Katona Pál, segítők: Veszelovszki Kevin, Guba Levente, Berczeli Ákos.

Kajak-kenu

Kosárlabda

A Vidux-Szeged I. az ország harmadik legjobb szupermini leány röplabdacsapata lett.

Fotó: Szegedi RSE

Nagyszerűen szerepeltek a DÉMÁSZ-Szeged ifjú kenusai és kajakosai a Győrben rendezett maratoni ob-n: összesen 21 érmet nyertek. A klub tehetségei nyolc aranyat, öt ezüstöt és nyolc bronzot gyűjtöttek be.A DÉMÁSZ-Szeged VE eredményei, arany: Paragi Bence, Szabó Tétény (C2, serdülő U16, 15 km), Papp László (C1, kölyök U14, 10 km), Csanki Imre, Megyesi Botond (PC2, kölyök U13, 10 km), Gyányi Levente (C1, kölyök U13, 10 km), Molnár Csenge (C1, serdülő U15–U16, 10 km), Tubak Zétény, Szarka Krisztián (PC2 gyermek U11–U12, 5 km), Bakos Ágnes, Vörös Szonja (MK, gyermek U11, 5 km), Csorba Zsófia (C1, kölyök U13–U14, 5 km), ezüst: Nagy Bianka (C1, ifjúsági U17–U18, 14 km), Molnár Dániel, Molnár Máté (PC2, kölyök U13, 10 km), Segura-Baranyai Dániel, Bodóczki Milán (C2, kölyök U14, 10 km), Kiss Ágnes, Molnár Csepke (PC2, gyermek U11–U12, 5 km), Kálmán Brenda (C1, kölyök U13–U14, 5 km), bronz: Vugernicsek Tamás (C1, kölyök U14, 10 km), Molnár Csanád (C1, kölyök U13, 10 km), Karnok Marcell (K1, ifjúsági U17–U18, 22 km, síkvízi döntő II.), Miskolczy Fruzsina (C1, felnőtt, 18 km), Csanki Márk (C1, serdülő U15, 15 km), Városi Zsolt, Varga Nelli, Paragi Petra, Gyányi Milán (TC4, gyermek U11–U12, 5 km), Puljer Panna, Szalma Rádha (MK2, gyermek U12, 5 km), Szabó Annabella (C1, kölyök U13–U14, 5 km).A Vásárhelyi Kosársuli 2006-os válogatott csapata, a Cápák veretlenül zárta az országos kengurubajnokság regionális küzdelmeit. Pavlovics Vuk és Kelemen Balázs tanítványai 14 meccsből 14-et nyertek Jász-Nagykun-Szolnok–Békés– Csongrád megye 39 csapatának hat hónapos bajnokságában, ezzel bejutottak az ország legjobb 16 csapatának debreceni dzsemborijára. Az elmúlt hétvégén Szolnokon rendezték meg a regionális bajnokok tornáját, amelyen a kelet-magyarországi harmadik helyet szerezték meg. Két héttel ezelőtt pedig a megyeválogatottak is megmérkőztek Szolnokon, ahol Csongrád megye ezüstérmes lett. A megyeválogatott a Vásárhelyi Bikák, a Szedeák Sasok, illetve a Szedeák Sakálok legjobb játékosaiból állt össze.

Röplabda

Triatlon

Úszás

Vízilabda

Eredmények, megyeválogatottak tornája, csoportmérkőzések: BAZ megye– Csongrád megye 29–44, Csongrád megye–Fejér megye 70–17, döntő: Bács-Kiskun megye–Csongrád megye 45–42. Szolnok, regionális bajnokok tornája: Vásárhelyi Cápák–Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás 47–76, bronzmeccs: Miskolci EAFC Basket Bulls–Vásárhelyi Cápák 62–68.Hazai pályán, a Hódtói Sportcsarnokban játszhat a Vásárhelyi Kosársuli U14-es csapata, a Vásárhelyi Rakéták a serdülő- bajnokság nyolcas döntőjében csütörtöktől. Mócsai Milán fiai veretlenül jutottak a négynapos fináléba. A Rakéták az A jelű négyesben kezdik meg a küzdelmeket. A döntőt vasárnap 15 órától rendezik.A vásárhelyiek programja, A csoport, csütörtök, 13: Vásárhelyi Rakéták–Szombathelyi SI KA „A", péntek, 9: Zsíros Akadémia Kőbánya–Vásárhelyi Rakéták, 19: Vásárhelyi Rakéták–MAFC „A".Az országos minikupa szupermini korosztályának döntőjét Budapesten rendezték, amelyre 68 leány- és 10 fiúcsapat nevezett. A fiúknál a Szegedi RSE (Fitor Patrik, Pintér Gergely, Lázár Balázs, Takács Dániel, Tápai Bendegúz, Kovács Zoltán és Varga Tamás edzők) a Szolnok II. és a kisújszállási Kossuth csapatával mérkőzött a csoportban, ahol két sikerrel a legjobb hat közé jutottak. A keresztjátékban az Eger II.-vel csaptak össze: 2:0-s győzelemmel kerültek be a legjobb három közé, ahol körmérkőzésekkel dőltek el a dobogós helyek.A Szolnok I. és a Pestszentlőrinc I. ellen is szoros csatában maradtak alul a szegediek, ezzel bronzérmet szereztek. A lányoknál a Vidux-Szeged I. (Nagy-Hegyesi Réka, Makai Emma, Deák Angelina Georgina, Gigacz Maja, Herceg Viktória, Dávid Tibor és Váradi Zoltán edzők) a Gödöllő I. és a Vasas II. csapatát is 2:0-ra győzte le, majd a keresztjátékban az MTK felett is 2:0-s sikert aratott, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. Itt két 1:1-es meccset játszott, az UTE I. ellen pontegyenlőség mellett vereséggel, a Szolnok I. ellen jobb pontaránnyal, győzelemmel léptek tovább, majd a harmadik mérkőzésükön a Kert-város I.-et 2:0-ra győzték le.Az összesített eredmények alapján a szegediek rosszabb pontarányuknak köszönhetően végeztek csoportjuk második helyén. A döntőbe jutásért a későbbi győztes KRA ellen szenvedtek vereséget. A bronzmérkőzésen ismét az UTE I. következett, és ismét 1:1 lett a mérkőzés eredménye az idő lejárta miatt, azonban a kiváló első szettjének köszönhetően a Szegedé lett a jobb pontarány, így a Vidux I. az ország harmadik legjobb szupermini csapata lett. Az alapkategóriában a Vidux-Szeged II. (Magos-Dóra Villő, Nagy-Hegyesi Luca, Mészáros Petra, Mihály Annamária Lili, Eszik Sára, Magos-Dóra Annamária edző) a 14. helyet szerezte meg.Második lett a csongrádi Idegenforgalmi SE serdülő lánycsapata a tiszaújvárosi klubcsapat országos bajnokságon. Néhány héttel ezelőtt Balatonbogláron versenyeztek a lányok, ott a duatlon országos bajnokságon is ezüstöt nyertek. Ugyanitt a legkisebbek, az újonc 1-es korosztályban első helyezést értek el. A csapat tagjai, serdülő lányok: Kovács Fruzsina, Tábori Lilla, Kasza Blanka, újonc lányok: Hajdú Hanna, Fajkusz Nóra, Simonovits Kincső, edzők: Gyovainé Kósa Erika, Gyovai Balázs.Hódmezővásárhely ad otthont a LXXXIX. ifjúsági országos bajnokságnak mától szombatig a Gyarmati Dezső Sportuszodában. A nyitónapon, azaz ma Almási István, a város polgármestere, Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség elnöke és Sós Csaba, a Magyar Úszó Szövetség szövetségi kapitánya is köszönti a megjelenteket. Az eseményen részt vesz Késely Ajna magyar válogatott úszó, junior-Európa-bajnok és Süli Ákos középiskolás világbajnok. A bajnokság ünnepélyes megnyitója 16.30-kor kezdődik.BENU első osztályú ifjúsági bajnokság,A csoport, 23. forduló, Szolnok.A szegedi gólszerzők: Holka 3, Takács 2, Rácz-Fodor 2, Szepes, Börcsök, Mikházi, Vidovics, Bodnár.BENU első osztályú serdülőbajnokság,A csoport, 23. forduló, Szolnok.A szegedi gólszerzők: Börcsök 4,Mekkel 3, Tóth, Zatykó, Bodnár, Cristian.BENU első osztályú gyermekbajnokság,A csoport, 23. forduló, Szolnok.A szegedi gólszerzők: Antal 4,Kőrffy 2, Lakatos.