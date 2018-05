Pályán az utánpótlás: a legnagyobb nemzetközi görkorcsolya versenyen szerepeltek a tornádósok

Gyorsasági görkorcsolya



Az idén 40. alkalommal rendezték meg a németországi Gross Gerauban a világ legnagyobb és legelismertebb nemzetközi gyorsasági görkorcsolyaversenyét, amely a 2018-as Európa-kupa-sorozat második állomása volt. 33 országból közel ezer sportoló indult, köztük a szegedi Tornádó Team versenyzői. Szinte mindenkinek sikerült az A döntőbe kvalifikálnia magát a hosszú távokon. Erdős Dávidnak ez csak azért hiúsult meg, mert bukott a selejtezőben, így a C döntőben folytathatta, amelyet 15 pontot elhozva megnyert, így a következő távon már a B döntőben vághatott neki a távnak. Itt is sikerült a pontszerzés, ám az A döntőbe nem tudott feljutni. Kopilovic Eleonóra nagyszerűen sprintelt 300 méteren, és ha 500-on nem kellett volna az eleső versenyzőket kerülgetnie, ott is remek idő születhetett volna. Gardi Dominika a felnőttek között komoly neveket előzött meg 500 méteren, és idejével kvalifikálta magát a legjobb 16 közé. Az 5000 méteres eliminációban Gardi okos helyezkedéssel tartotta a lépést a legjobbakkal, ám kolumbiai versenytársa meglehetősen agresszív sprintje következtében esett, így a 16. helyen végzett. Hunyadi Panni az 5000 méteres pontversenyben teljesített maradandót, a kilencedik helyezése nagyszerű eredmény. Iványi Tamás 500 méterén egyéni csúcsot ért el. Bíró Hanna bátran versenyzett a nagyok között, és a pontversenyben elért 19. helyének örülhetett a legjobban. A csapat legeredményesebb versenyzője Sajgó Anna volt, aki jó idővel rögtön a legjobbak között találta magát az 500 méteren. Minden távon nyújtott remek helyezéseinek köszönhetően összetettben kilencedik lett a hetvenfős mezőnyben.

A versenyzők edzője Kéri Ferenc.



Tájfutás



A Szegedi Bokorugró TSE Ópusztaszeren rendezte meg a megyei tájfutó-diákolimpiát. Az országos döntő Veszprémben lesz a hétvégén.



A győztesek, II. korcsoport: Dobó Gréta (Domaszék, Bálint Sándor Ált. Isk.), Takó Gyula Örs (Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc Ált. Isk.), III. korcsoport: Révész Zsófia (Szeged, Bonifert Domonkos Ált. Isk.), Felföldi Tamás (Szeged, Waldorf Ált. Isk.), IV. korcsoport: Berkecz Dóra (Szeged, Alsóvárosi Ált. Isk.), Barta Máté (Szeged, Tabán Ált. Isk.), V. korcsoport: Zagyva Rebeka Mária (SZTE Gyakorló Gimn.), Kravz Mór Kirill

(Szeged, Déri Miksa Szakgimn.), VI. korcsoport: Vajda Luca (Szeged, Waldorf Gimn.),

Rácz Zoltán (Szeged, Waldorf Gimn.).



További eredmények, Rimóczi Károly- emlékverseny, N21B: 1. Koszta Kincső (SZVSE), F50B: 1. Szenc Attila (SZVSE), F21B: 1. Kéki András (Szegedi Bokorugró TSE), F40B: 1. Csankovszki Tibor (Szegedi Bokorugró TSE), F65B: 1. Vitéz László (Szegedi Bokorugró TSE), N40B: 1. Sava- nya Gyöngyi (Szegedi Bokorugró TSE), N65: 1. Lovász Márta (Szegedi Bokorugró TSE), N50B: 1. Hideg Istvánné (HTC), nyílt kategória: 1. Horváth Mihály.



Úszás



A Haász SZUE korosztályos sportolói is érmekkel tértek haza a békéscsabai medencés hosszútávúszó-bajnokságról. Vas Luca 10 kilométeren ezüst-, 1500 méteren aranyérmes lett, Szilvási Gréta a leghosszabb táv eredményhirdetésénél állhatott a dobogó alsó fokára. A szegedi klub a fiúknál is büszkélkedhet bajnoki címmel: 1500 méteren az U16–17-es korosztályban Fábián Milán lett első.



Eredmények, 10 ezer m, leány, U18–19: 2. Vas Luca, 3. Szilvási Gréta, 1500 m, fiú, U16–17: 1. Fábián Milán, U14–15: 34. Ruzsa Bence, leány, U18–19: 1. Vas Luca, U14–15: 5. Fábián Bettina, 16. Balla Rebeka, 3000 m, fiú, U12–13: 28. Gruber Milán, 33. Paksi Zsombor, 35. Szaszkó Szilárd, 45. Kószó Martin, leány, U12–13: 8. Pádár Nikoletta, 5000 m, fiú, U16–17: 4. Fábián Milán, U14–15: 22. Ruzsa Bence, leány, U14–15: 5. Fábián Bettina, 12. Balla Rebeka.



Hódmezővásárhelyen rendezték meg a VI. Gyarmati-kupát, amelyen 28 egyesületből a Hód Úszó SE a nyolcadik helyet szerezte meg. Csókay Miklós csoportjából tizennégyen vettek részt a kupán, ők három ezüstöt (Tót Emma: 50 és 100 méter pillangó, Pászti Alex: 200 méter pillangó) és négy bronzot (Hollós Fruzsina: 100

és 200 méter mell, Tót Emma: 50 méter mell, Tésik Zsófia: 200 méter hát) nyertek. A béka- és a delfincsoportban a legeredményesebben Mérai Janka (2011) szerepelt, aki öt érmet szerzett. 100 méter gyorson és mellen, valamint 50 háton második, 50 méter gyorson és mellen harmadik lett. Aranyat nyert Nagy Olivér (2011) 50 méter gyorson, 100 méteren harmadik lett. Dobogós helyet ért el még Szabó Marcell (2010), aki 100 háton csapott harmadikként a célba. Pontszerzők voltak még a csapatból Lénárt Imre Bálint (100 m gyors: 6., 100 m mell: 6., 50 m gyors: 5.) és Hamvas Réka (50 m mell: 7.). Ádándi-Kiss Gyula csoportjából is sokan szereztek jó eredményeket. Ugrai Panna 50 méter mellen első lett, 100-on második, 200 vegyesen harmadik. Horváth Ákosnak 200 háton nem sikerült megúsznia a szintidejét. Kovács Zétény 50 méter pillangón javított, 100 gyorson is, 100 háton elmaradt a várttól. Szabó Bence 100 gyorson szintén nem tudott javítani.