Pályán az utánpótlás: a válogatottságért álltak szőnyegre a fiatal birkózók

Asztalitenisz



A hétvégén rendezték meg az utánpótlás Budapest-bajnokságot, amelyen az ATSK Szeged fiatal versenyzői is részt vettek. Az U11-es fiúknál két szegedi, Kókai Ákos és Kasa Zsombor is bejutott a legjobb nyolc közé. Az U12-es lányok versenyében Hangai Flóra szintén a legjobb nyolc közé verekedte magát, míg

a legkiválóbb eredmény Szosznyák Emma nevéhez fűződik, aki ezüstérmes lett ebben a versenyszámban. Szosznyákot néhány napja meghívták a korosztályos utánpótlás-válogatott keretébe is, egy budapesti edzőtáborban vesz majd részt. Az U13-as lányoknál Szosznyák a legjobb 16-ig jutott, míg a fiúk között Tanács Bence tett ki magáért: a selejtezőből indulva a tizenegyedik helyen zárta a versenyt. A serdülő lányok versenyében Szosznyák és Pelyva Boglárka csoportelsőként feljutott a főtáblára, ott azonban már nem sikerült újabb mérkőzést nyerniük. Serdülő lány párosban a Kenessey Blanka, Sztanó Krisztina páros a negyeddöntőig jutott.



Birkózás

A Szegedi VSE birkózószakosztályának birkózói a válogatottságért álltak szőnyegre Budapesten, a kadett minősítő versenyen. A kadett korosztályban a még serdülő korú, 51 kilogrammos Kiss Benedek első, a 61 kilogrammos Major Nóra harmadik helyezést ért el. A junioroknál Kiss Károly a 61 kilogrammban a második helyen végzett. Felkészítők: Nagymihály Ferenc, Bárkányi Zoltán.



Cselgáncs

Győr adott otthont az ifjúsági cselgáncsozók válogatóversenyének, amelyen a Szegedi Judo SE sportolói kiválóan szerepeltek: Kovács Szabolcs edző tanítványai közül ketten első helyen végeztek, míg egyikük bronzérmet szerzett. Ezzel az eredménnyel a klubok között az előkelő harmadik helyet érték el a szegediek. A három dzsúdós közül Ménesi Beatrix (+70 kg) és Bóka Botond (55 kg) megnyerte a súlycsoportját, míg Tóth Botond

(73 kg) a harmadik helyen végzett.



A magyar válogatott részt vesz az olaszországi Follonicában február 10–11-én rendezendő nemzetközi viadalon, és a keretnek öt szegedi is tagja: a klubból Ménesi Beatrix, Ménesi Gergő, Bóka Botond, Tóth Botond és Szecsei Viktor is utazhat a nemzeti csapattal a versenyre.



A Szatymazi SE-ből is volt induló ezen a győri eseményen: Dorn Csanád (edző: Katona Pál) a +90 kilogrammos súlycsoportban végzett a második helyen, míg a Domaszéki JISE-ből Nagy Bence (edző: Szabó Miklós, 46 kg) szerzett egy ezüstérmet.



Jégkorong

U16, középszakasz, C csoport, 7. forduló: Ferencváros–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 4–2 (0–0, 1–0, 3–2), a szegedi gólszerzők: Vastag Márk, Csanády Ákos.

U14, III. csoport, 10. forduló: ESMTK- Justitia SC–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 0–20 (0–4, 0–11, 0–5),

a szegedi gólszerzők: Sári Krisztián (8), Wenner Miklós Barnabás (6), Ferró Norbert (2), Faragó Marcell (2), Perjési Szabolcs, Kocsis Gergely Koppány.



Kézilabda

KSZSE Szeged (10.)–Balmazújváros (1.) 25–42 (16–19)

Ifjúsági női II. osztály, Keleti csoport, 10. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Juhász, Szilágyi.



HLKC (4.)–Orosháza (7.) 21–22 (12–10)

Ifjúsági női II. osztály, Keleti csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 80 néző. Vezette: Járdi, Kazi.



Kosárlabda

Férfi U20-as bajnokság, A csoport, 17. forduló: Szolnoki Olaj–Naturtex-SZTE-Szedeák 69–71 (27–20, 17–7, 11–30, 14–14), a szegedi pontszerzők: Meleg 18/6, Goldring 15, Kerpel-Fronius G. 14, Mike 8/3, Bonifert B. 8/3, Mayer 5, Polányi 3.



Röplabda

Leány országos gyermekbajnokság, középszakasz, B4 csoport, 1. forduló. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Általános Iskola: Dunakanyar SE–Szegedi RSE II. 2:1, Nyíregyháza–Szegedi RSE II. 3:0, Szegedi RSE II.–BVSC-Zugló 0:3.



A Szegedi RSE II. kerete: Paksi Kitti, Baksa Panna, Puskás Lara, Lázár Lilla, Pető Réka, Kiss Zsófia, Magyar Leila, Lővinger Zsófia, Kiss Nóra, Simon Lili, edző: Dávid Tibor.



Leány országos gyermekbajnokság, középszakasz, B6 csoport, 1. forduló. Budapest, MTK-röplabdacsarnok: Szegedi RSE I.–Kaposvári Röplabda Akadémia KÉK 1:2, Delta RSE–Szegedi RSE I. 3:0, Szegedi RSE I.–MTK Budapest 1:2.



A Szegedi RSE I. kerete: Németh Hanna, Kiss Anna, Szalay Kata, Bálint Viktória, Béres Blanka, Nyers Noémi, Deák Blanka, Nagy Léna, Szatmári Júlia, Barna Sára, Kiss Boglárka, Rácz Lilla, edző: Hulmann Zsolt.