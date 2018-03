Pályán az utánpótlás: diákolimpiát nyert a Táltos iskola, remekeltek a tollaslabdázók

Diákolimpiát nyert a Szegedi Táltos Általános Iskola csapata. Fotó: CSMD

Karcagon rendezték meg az országos asztalitenisz-diákolimpia döntőjét, ahol több kategóriában is szép eredményt értek el a Csongrád megyei sportolók.A legkiemelkedőbb teljesítményt a Szegedi Táltos Általános Iskola csapata nyújtotta, akik megnyerték az alsó tagozatos csapatversenyt Kókai Ákos, Kókai Szabolcs, Sárai Pál összeállításban. A nem igazolt alsós lányok között Erdélyi Blanka (Béke Utcai Általános Iskola, Szeged) a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Kókai Ákos éppen lemaradt az éremről az igazolt alsós fiúk versenyében, de így is minden dicséret megilleti, hiszen a bronzmérkőzést minimális két pont különbséggel bukta el.Még több pontszerző hely is jutott a megyei versenyzőknek, hiszen az 5–8. helyen végzett Kiss Levente (Arany János Általános Iskola, Fábiánsebestyén), Kenessey Blanka (Karolina Általános Iskola, Szeged), Kasza Anett (Arany János Általános Iskola, Fábiánsebestyén), Kiss Rebeka (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) és az Arany János Általános Iskola csapata (Gyenes Virág, Nagy Emma, Benedek Lilla).Nyolcadik alkalommal rendezte meg a szegedi Tornádó Team a Homokhát-kupa fedett pályás gyorsasági görkorcsolyaversenyt, amelyen száz görkoris állt rajthoz a röszkei sportcsarnokban. Röszke, Domaszék, Tompa, Sándorfalva, Szeged, Kistelek, valamint a KDE és a Tornádó Team sportolói álltak rajthoz. A kicsik ügyességi és gyorsasági feladatokban mutathatták meg, mit tanultak. A győztesek a különböző kategóriákban: Bagi Natália, Bálint Zsófia, Ördög Alexa, Kövesdi Abigél, Miklós Linda, Sipos Janka, Mádi Szabolcs, Stefánovics Noel, Berger Dorina, Palencsár Miléna. A már igazolt versenyzők is bemutatták tehetségüket, ügyességi, gyorsasági, hosszútávú, valamint csapatüldözéses versenyszámokban álltak rajthoz.A győztesek névsora: Matúz Emese, Sepp Máté, Matúz Levente, Szvorenyi Szofi (KDE), Kis Hanna, Paragi Dorka, Nagy Kristóf Hétkerék, Kovács Kámea, Tarján Ádám, Lőcsei Levente (Tornádó Team).U16, rájátszás, C csoport, 1. mérkőzés: UTE–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 2–3 (0–3, 0–0, 2–0), a szegedi gólszerzők: Kozák Ákos, Pallós Bertalan, Sári Krisztián.U20, NB I A csoport, 18. forduló (elhalasztott mérkőzés): Naturtex- SZTE-Szedeák (3.)–Kecskemét (9.) 96–76 (18–27, 25–16, 26–17, 27–16), a szegedi pontszerzők: Révész 20, Goldring 17/9, Kerpel-Fronius 14/3, Bonifert B. 10, Meleg K. 8, Polányi 8/6, Szatmári 6, Mayer 6, Varga Á. 4, Gardi 3/3.NB I B, Piros csoport, 20. forduló: OSE Lions (11.)–Vásárhelyi Kosársuli (4.) 87–90 (21–20, 16–28, 20–13, 30–29), a vásárhelyi pontszerzők: Kun 23/15, Béres 21/3, Tóth Baranyi 17, Domján 7/3, Bálint 7, Szepesi 7, Horvát M. 6, Börcsök 2.A pécsi Multi Alarm SE csarnokában megrendezett junior magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság idén kvalifikációs versenyként szolgált a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiára. 30 ország 150 versenyzője mérte össze tudását. A 22 magyar indulóból háromnak van még esélye eljutni Argentínába, és ők szépen teljesítettek: Sándorházi Vivien győzött, Madarász Réka második, míg a szegedi Goodwill Pharma Tisza Tollas SE versenyzője, Pápai Balázs harmadik lett. A 18 éves Pápai negyedik kiemeltként kezdte a küzdelmeket. Első mérkőzésén a francia Zieglert múlta felül, majd a svájci Orteunál is jobbnak bizonyult a második körben. A harmadik párharcából szoros csatában, de továbbjutott a cseh Janostík ellen a negyeddöntőbe, ahol a francia Ouazzen ellen nyert. A legjobb négy között az első helyen kiemelt, szintén francia Popovval találkozott, aki legyőzte, így a harmadik helyen zárt a tornán. Ez 1400 pontot ér a világranglistán.28. alkalommal rendezték meg Szegváron a hagyományos Forray-tornaversenyt, amelyen azok az I., II., III. és IV. korcsoportos „B" kategóriás tornászok indultak, akiket iskolájuk vagy egyesületük nevezett be.Fiúk, I. korcsoport, csapat: 1. Szeged, Arany Torna DSE (Papp Sámuel, Angyal Dominik, Erdei Alex, Sütő Donát, Szabó Benedek, Eperjesi Marcell, Rácz Zoltán, edző: Bélteki Pál, Körmendi Zoltán és Horváth Alex), 2. Szeged, Béke Utcai Általános Iskola (Ancsányi Áron, Dárdai Iván, Horváth Zalán, Bányai Bazsó, Tulkán Csanád, edző: Kisházi József). Egyéni, talaj: 1. Erdei Alex, 2. Szabó Benedek, 3. Eperjesi Marcell. Ugrás: 1. Erdei Alex, 2. Eperjesi Marcell, Bányai Bazsó. Egyéni összetett: 1. Erdei Alex, 2. Eperjesi Marcell, 3. Bányai Bazsó. II. kcs., csapat: 1. Szeged, Arany A (Rozinka Ábel, Páli Ferenc, Csala Botond, Körmendi Norman, edző: Bélteki Pál, Körmendi Zoltán és Horváth Alex), 2. Szeged, Arany B (Páli Levente, Márton Edvin, Gellén Zsombor, Ladányi Dávid, Kotroczó Dávid, edző: Bélteki Pál, Körmendi Zoltán és Horváth Alex). Egyéni, talaj: 1. Körmendi Norman, 2. Ladányi Dávid, 3. Páli Ferenc. Gyűrű: 1. Körmendi Norman, 2. Páli Ferenc, 3. Csala Botond. Ugrás: 1. Ladányi Dávid, Körmendi Norman, 2. Páli Levente, Tulkán Dávid (Béke u.), 3. Márton Edvin, Páli Ferenc. Egyéni összetett: 1. Körmendi Norman, 2. Ladányi Dávid, 3. Páli Ferenc. III–IV. kcs., csapat: 1. Szeged, Arany (Szászi Zétény, Nagy Dániel, Kálai Gábor, Nagy Dominik, Benkó Balázs, Berényi Kristóf, edző: Bélteki Pál és Horváth Alex), 2. Szegvár, Forray (Szabó Kevin, Gila Ferenc, Hegedűs Dániel, Jánosi Krisztián, Ajtai Róbert, edző: Vass Tibor), 3. Szeged Arany DSE (Kocsis Olivér, Sós Mózes, Csala Botond, edző: Bélteki Pál és Horváth Alex).Egyéni, talaj: 1. Kálai Gábor, 2. Benkó Balázs, 3. Nagy Dominik és Berényi Kristóf. Gyűrű: 1. Benkó Balázs, 2. Nagy Dominik, Csala Botond és Berényi Kristóf, 3. Nagy Dániel. Ugrás: 1. Benkó Balázs, 2. Nagy Dominik és Kálai Gábor, 3. Ajtai Róbert. Egyéni összetett: 1. Benkó Balázs, 2. Kálai Gábor, 3. Nagy Dominik. Lányok, I. kcs., csapat, aranyérmesek: Szeged, Arany A (Tóth Blanka, Hévizi Brigitta, Szabó Vanessza, T. Király Borka, Székely Szonja, Pető Ajsa, Besesek Virág, edző: Béltekiné Kántor Tünde), Kiskunfélegyháza, Szentes, Koszta (Lantos Nóra, Kocsis Réka, Koncz Szimonetta, Szabó Jázmin, Mácsai Kincső, Lángi Adrienn, Lantos Léna), ezüstérmesek: Szegvár, Forray (Magyar Kitti, Nadicsán Anna, Szenczi Enikő, Gajda Réka, Hajdú Kitti, Börcsök Fanni), Szeged, Arany Torna DSE (Végh Míra, Sosterics Gréta, Székely Szonja, Nagy Izabella, Korom Rebeka, Szurmai Enikő, Árvai Dorka, edző: Béltekiné Kántor Tünde), bronzérmesek: Szegvár, Forray (Apró Panka, László Blanka, Pécsi Hanna, Bozó Kata, Horvát Krisztina, László Csenge), Szeged, Béke u. (Papdi Boglárka, Kisházi Szilvia Darinka). Egyéni, ugrás: 1. Csuka Gréta, 2. T. Király Borka, 3. Székely Szonja. Talaj: 1. Csuka Gréta, Mácsai Kincső, 2. T. Király Borka, Székely Szonja, Elek Kira, Dinnyés Nelli, 3. Szabó Vanessza, Koncz Szimonetta. Egyéni összetett: 1. Csuka Gréta, 2. T. Király Borka, Székely Szonja, 3. Szabó Vanessza. II. kcs., csapat, aranyérmesek: Arany A (Somogyi Lilla, Dömsödi Tekla, Budai Krisztina, Zsók Lili, Apáti Alexandra, Kerekes Regina, edző: Béltekiné Kántor Tünde), Kiskunfélegyháza, ezüstérmesek: Szentes, Koszta (Mácsai Juliána, Kovács Lenkei Helga, Labát Vivien, Herczeg Borbála, Mácsai Kincső, Horpácsi Dóra), Szegvár, Forray (Antal Tímea, Magyar Bianka, Gila Viktória, Szabó Fióna, Gajda Sára, Dunás-Varga Noémi), Arany B (Kalmár Lili, Pogonyi Regina, Bicskei Janka, Virág Csenge, Bihari Nóra, Forray Sára, edző: Béltekiné Kántor Tünde), bronzérmesek: Arany Torna DSE (Jovanov Hanna, Kovács Réka, Kónya Zita, Petrovszki Ramóna, Gyurik Fanni, Halász-Tanács Emma, edző: Béltekiné Kántor Tünde), Szegvár, Forray B (Nadicsán Anna, Börcsök Fanni, Gajda Réka, Farkas Beatrix, Szlapák Nóra, Kiss Enikő, Hajdú Kitti), Szeged, Béke u. (Csányi Réka, Mészáros Hajna, Ménesi Krisztina, Mészáros Luca, Somodi Kitti). Egyéni, ugrás: 1. Apáti Alexandra, Palásti Enikő, 2. Zsók Lili,3. Kerekes Regina, Budai Krisztina. Gerenda: 1. Palásti Enikő és Horváth Hanna, 2. Budai Krisztina, 3. Apáti Alexandra, Szabó Róza és Horpácsi Dóra. Talaj: 1. Palásti Enikő, Horváth Hanna, 2. Szabó Róza, Apáti Alexandra, Horpácsi Dóra, Mácsai Kincső, Szabó Fióna, 3. Dömsödi Tekla, Kerekes Regina, Zsók Lili, Budai Krisztina, Labát Vivien, Gajda Sára. Egyéni összetett: 1. Palásti Enikő, 2. Apáti Alexandra, 3. Horváth Hanna, Budai Krisztina.III. kcs., csapat: 1. Kiskunfélegyháza, 2. Arany (Márton Evelin, Pető Luca, Csóti Lilla, Borbély Réka, Balogh Gréta, Molnár Ivett, edző: Béltekiné Kántor Tünde), 3. Szegvár, Forray (Antal Tímea, Gila Viktória, Szabó Fióna, Gajda Sára, Mrena Kornélia, Holozsai Leila, Szabó Virág). Egyéni, ugrás: 1. Gombás Bora, 2. Nagy-Pál Eszter, Retkes Dorka, Balogh Gréta, 3. Németh Anna. Gerenda: 1. Gombás Bora, 2. Nagy-Pál Eszter, 3. Retkes Dorka. Talaj: 1. Gombás Bora, 2. Nagy-Pál Eszter, 3. Retkes Dorka, Gajda Sára. Egyéni összetett: 1. Gombás Bora, 2. Nagy-Pál Eszter, 3. Retkes Dorka. IV. kcs., csapat: 1. Arany (Vecsernyés Laura, Ladányi Eszter, Baranyi Kitti, Hajzer Kata, Szekeres Szonja, Miklós Dorina, Erdei Melitta, edző: Béltekiné Kántor Tünde), 2. Szegvár, Forray (Sipos Ilona, Gráfik Vivien, Tulipán Petra, Tóth Viktória, Ágoston Zita, Morzsik Antónia). Egyéni, ugrás: 1. Miklós Dorina, 2. Gyuricza Kinga, 3. Szekeres Szonja. Gerenda: 1. Miklós Dorina, 2. Szekeres Szonja, 3. Gráfik Vivien, Vecsernyés Laura. Talaj: 1. Miklós Dorina, 2. Szekeres Szonja, 3. Tóth Viktória. Egyéni összetett: 1. Miklós Dorina, 2. Szekeres Szonja, 3. Gyuricza Kinga (Koszta), Gráfik Vivien.A szegedi Fiona Fitness tánciskola versenyzői részt vettek a ritmuscsapatok moderntánc országos versenyén Soroksáron. A gyerekeket Károlyi Viktória készítette fel.Eredmények, ritmuscsapatok moderntánc országos versenye, egyéni: 2. Farkas Petra (manó kcs., színpadi látványtánc), 3. Rajki Regina (mini kcs., showtánc), 4. Rajki Regina (színpadi látványtánc), 5. Király Borbála (gyerek kcs., színpadi látványtánc), duók: 1. Farkas Petra, Rajki Regina (manó kcs., színpadi látványtánc), 3. Farkas Petra, Király Borbála (mini kcs., színpadi látványtánc), trió: 4. Farkas Petra, Rajki Regina, Király Borbála (mini kcs., open), csapat: 1. Farkas Petra, Rajki Regina, Király Borbála (mini kcs., show).Algyőn ifjúsági tíztánc-, valamint junior standard és klubközi táncversenyt rendeztek. A szentesi Szilver TSE párosai szép eredményeket érték el.Eredmények, gyermek II. E, standard: 2. Polónyi Kevin, Dorogi Edina, 3. Őze Csanád, Szircsák Szófia, latin: 2. Polónyi, Dorogi, 5. Őze, Szircsák. Junior I. E, standard: 1. Lantos Marcell, Tiringer Lili, 6. Bartolák Levente, Sass Júlia Zita; latin: 3. Lantos, Tiringer. Junior II. E, standard: 1. Besenyi Norbert, Besenyi Adél, 2. Lantos, Tiringer, 6. Bartolák, Sass, 9. Sonkoly Ákos Gábor, Baráth Luca, latin: 1. Besenyi, Besenyi, 5. Lantos, Tiringer, 8. Sonkoly, Baráth. Junior II. D, standard: 2. Petrás Bene, Máté Virág, 3. Varga András, Bottyán Blanka, latin: 1. Petrás, Máté, 3. Varga, Bottyán. Junior II. C, standard: 2. Dóczi Zsilák László, Prágai Szimonetta, latin: 3. Dóczi, Prágai, 5. Sántha Roland, Bottyán Boglárka. Ifjúsági D, standard: 2. Petrás, Máté, 3. Varga, Bottyán, latin: 3. Varga, Bottyán.