Pályán az utánpótlás: FIT-KID Európa Kupára utaztak a vásárhelyiek

A Rácz Ildikó vezetőedző irányította csapat holnap kel útra a november 9–11. között megrendezendő eseményre, amelyre 25 vásárhelyi sportoló kvalifikálta magát. Fotó: Hód-Fitness SE

Pölös bajnok lett. Fotó: SZJSE

Ifjúsági csapatbajnokság, Cegléd, fiúk: 3. Szegedi Judo SE (42 kg: Bóka Brúnó, 46 kg: Pusztai Botond, 50 kg: Nagy Bence, 55 kg: Bóka Botond, 60 kg: Csányi Tamás, 66 kg: Fekete Károly, Sánta László, 73 kg: Sándor Péter, 81 kg: Szecsei Viktor, 90 kg: Ménesi Gergő, +90 kg: Tompa Márton). Edzők: Kovács Szabolcs, Szabó Miklós, Szabó Csaba, Nagy István, Raus Tamás.Diák A, B országos bajnokság, Szombathely, a Szegedi Judo SE eredményei, diák A korcsoport, 41 kg: 1. Pölös Milán, 49 kg: 2. Selyben Zsigmond, 66 kg: 3. Huszta Levente, 54 kg: 5. Szabó Konrád, 60 kg: 5. Sándor Dávid; diák B korcsoport, 29 kg: 3. Barabás Gellért, 41 kg: 5. Erdélyi Andor. Edzők: Bacsa Gábor és Kovács Szabolcs.A Szatymazi SE cselgáncsozói is részt vettek több viadalon, így például a ceglédi csapatbajnokságon is, valamint az eszéki nemzetközi versenyen.Eredményeik, EuroIiga nemzetközi verseny, Eszék (Horvátország), elsők: Kónya Ádám (34 kg, U14), Nagy Viktor (55 kg, U18); harmadikok: Rafael Ábrahám (38 kg, U12), Kőhegyi Fanni (57 kg, U14); ötödik: Balogh Márton (60 kg, U16).Ifjúsági csapatbajnokság, Cegléd, nők: 4. Szatymazi SE (Farkas Ramóna, Tóth Eszter, Sipos Dorina, Katzenmajer Kira, Ménesi Beatrix), fiúk: 5. Szatymazi SE (Szűcs Milán Zsolt, Godó Áron, Andrási Gellért, Béres Vince, Zádori Bálint, Alacsony Bátor Levente, Ország Dávid, Lénárt Benedek).A Hód Judo SE sportolói nagy csatákat vívtak a diák A és B korosztályos országos bajnokságon Szombathelyen, és mind a hat induló pontszerző helyezéssel zárta a versenyt, sőt érmeket is szerzett.Eredményeik, diák B, fiúk, –50 kg: 2. Ocsák Nimród Zsombor; diák B, fiúk, +60 kg: 2. Ocsák Soma Zénó; diák B, nők, +49 kg: 5. Nagy Noémi Katalin; diák B, fiúk, –32 kg: 5. Varga Szabolcs Dominik; diák A, nők, –38 kg: 5. Zaka Rebeka; diák A, nők, –35 kg: 7. Zaka Petra.Edzők: Hangyási Dávid Botond, Pfeffer Árpád és Ocsák Zoltán.Női ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 8. forduló: Hajdúnánás (11.)–PC Trade Szeged KKSE (14.) 33–27 (14–15).PC Trade Szeged: Gyovai S., Kovács Sz. 10/2, Baranyi L. 1, Farkasinszki D., Lantos Sz. 1, Tóth S. 3, Szöllősi Zs. 2, Lukács B., Molnár K. 1/1, Csécsei N. 4, Zsemberi Z. 4, Bali R., Kis V. 1, Pördi R., Körmendi K., Csáki F. Edző: Zsadányi Sándor.Női ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 11. forduló: Bácsalmás (7.)–PC Trade Szeged (8.) 18–30 (13–14).PC Trade Szeged: Jován É., Fehér I. (kapusok), Tóth A. 2, Gordos Á. 4, Kárász Sz. 8/1, Bondár Zs. 6, Finsztál J. 2, Kádár H. 4, Koós K., Gion D., Vörös V. 4. Edző: Baunok Bernadett.Férfi ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 8. forduló: PICK Szeged (2.)–DEAC (14.) 36–18 (12–7).PICK Szeged: Marczika – Krivokapics L., Lőrincz M. 8, Józsa Á., Csíki Cs. 3, Nagy B. 1, Csíki R. 3, Rea B. 2, Bajusz B. 2, Balán N. 1, Kurai Z. 2, Tőkés M. 6, Becski L. 3, Oltványi B. 5. Edző: Velky Péter.NB I/A csoport, fiúk, U20: Alba Fehérvár U20 (1.)–Naturtex-SZTE-Szedeák U20 (5.) 70–63 (22–22, 13–19, 10–15, 25–7). Naturtex-SZTE-Szedeák: Goldring 18/9, Vágvölgyi 10/3, Varga 15, Szatmári 6, Mayer 2. Csere: Tráser 4, Balogh 4, Polányi 2, Ótott-Kovács 2, Polányi 2. Edző: Kiss Zsolt.Harmincnégy versenyzővel vett részt Romániában a 20. Arad Kupán a NICS- HSÚVC. Katona Zsolt, Paku Zoltán és Sibalin Dávid csapatai a korosztályokat tekintve a hétévesektől a tizenhét évesekig megmérettettek, és kiváló felkészülési viadalt tudhatnak maguk mögött.A már megszokott sok egyéni csúcs mellett összesen 28 érem született (4 arany, 8 ezüst és 16 bronz), ami a csapatversenyben az előkelő 3. helyhez és az ezzel járó kupa megszerzéséhez volt elegendő. Külön kiemelendő a négy első helyezett, Kardos Marcell (50 méter pillangó), Szatmári Máté (50 méter mell), Vörös Nándor (50 méter hát) és az a Tót Emma, aki korosztályában, a 2006-osok között az 50 méter mellen elért győzelme, időeredménye és az ezzel járó FINA-pont alapján a legeredményesebb lányversenyző lett.Férfi ifjúsági tekecsapat szuperliga, 1. csoport, 8. forduló: Kazincbarcika (6.)–Szegedi TE (2.) 0:4 (1002:1096). A párok: Dobrosi A.–Ernyesi N. 0:1 (2:2, 525:560), Ivanyik D. (Kramcsák D.)–Lévai G. 0:1 (0,5:3,5, 477:536).