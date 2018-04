Pályán az utánpótlás: kiemelkedő karate-eredmények, közel 30 kick-box érem Békéscsabáról

Két aranyérmet nyertek. Vidovenyecz Andrea (balról) csapata remekelt. Fotó: Fallaway

Mezőhegyes adott otthont a meghívásos, nemzetközi Nyuszi-kupának.Az SZVSE eredményei, serdülők, lányok, 60 kg: 2. Kun Nadin, diák I., 69 kg: 1. Fődi István, +69 kg: 2. Kopasz Márk, 32 kg: 1. Kispéter Ákos, diák II., 32 kg: 3. Kun Nikolász, 5. Csejtei Rajmund, gyermek I., 35 kg: 1. Virágh Bekény, 29 kg: 2. Szuck Márton Mózes, 23 kg: 1. Hajlik Vince.Harmadik alkalommal rendezték meg a nemzetközi Halas-kupát Kiskunhalason. Az SZVSE eredményei, gyermekek, 32 kg: 1. Szuck, 35 kg: 1. Virágh, diák II., 32 kg: 3. Kun Nikolász, 5. Kun Noel; diák I., 32 kg: 3. Kispéter, 63 kg: 1. D. Nagy Dominik, 39 kg: 1. Fődi. Felkészítők: Bárkányi Zoltán, Szokoly Tamás, Nagymihály Ferenc.Az U12-es korosztály sikerei után a hétvégén az U14-eseknél is megrendezi a szegedi Tisza Pakk-kupát a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata. Szombaton és vasárnap összesen tíz mérkőzést rendeznek az ötcsapatos tornán.A program, szombat, 9: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Szpartak Szabadka (szerbiai), 10.50: FTC A–FTC B, 12.40: Szpartak–Hatvani Gigászok, 14.30: FTC A–Szeged, 16.20: FTC B–Szpartak, 18.10: Szeged–Hatvan, 20: extra játékok, vasárnap, 9: FTC A–Hatvan, 10.50: Szeged–FTC B, 12.40: Szpartak–FTC A, 14.30: FTC B– Hatvan, 15.30: eredményhirdetés.A szegedi Bodor Karate és Rekreációs KHSE kiemelkedően szerepelt a wadokai magyar bajnokság 3. fordulójában.Eredményeik, első nap, magyar bajnokság, 3. forduló, 14–15 évesek, kumite +54 kg: 3. Abonyi Henrietta Ágnes, 4. Tóth Virág, 10–11 évesek, kata: 4. Boros Patrik, kumite +35 kg: 3. Boros, kadettek, kumite, –63 kg: 4. Csibi Gyula, 12–13 évesek, kata: 4. Furka Dániel, 10–11 évesek, kumite, +40 kg: 1. Séllei Csenge.A wadokai vb második pontszerző állomása, 10–11 évesek, kumite, –50 kg: 3. Roka Dario Ramond, juniorok, 16–17 évesek, kumite, –68 kg: 2. Hegedűs Adrián, juniorok, 16–17 évesek, kata: 4. Hajagos Norbert.Fehér öves bajnokság, 8–9 évesek, kata: 2. Kazi Krisztián, kumite: 3. Kazi, 5–6 évesek, shiko dachi: 3. Török Máté, szivacs kumite: 3. Török, 8–9 évesek, zenkutsu dachi: 3. Zhaoo Aron, szivacs kumite: 1. Zhaoo, 8–9 évesek, kata: 1. Nyári Dominik, kumite: 1. Nyári, 10–11 évesek, kata: 3. Laczkó Georgina, szivacs kumite: 2. Laczkó. Felkészítő edző: Bodor Gábor.Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 19. forduló: Vác (3.)–PC Trade Szeged KKSE (10.) 36–21 (18–9). A szegedi gólszerzők: Kovács Sz. 7, Fehér V. 6, Stachó V. 5, Szöllősi Zs. 2, Balog D. 1.Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 19. forduló: K. Szeged SE (10.)–Göd (11.) 39–20 (19–11). KSZSE: Kovalcsik (kapus), Csáki 4/1, Balogh V. 4, Mike 4, Czifra 3, Tisóczki, Bitó 1, Jakabovits 6, Perényi 1, Szabó 8/1, Naszradi 1, Koczkás 3, Sorensen 4/1. Edző: Komáromi Endre.Kispest (8.)–HLKC (4.) 22–25 (10–13).Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 18. forduló: FKSE-Algyő (4.)–Szeghalom (1.) 27–31 (10–15). FKSE: Szabadkai – Fejes 12/5, Ágoston, Korom 1, Simon 3, Dudás 1, Sávai 1. Csere: Koncz (kapus) Mircse 6/1, Benák 2, Koltai, Igaz, Balog 1, Túri. Edző: Almási Dóra.Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 19. forduló: Gyöngyös (5.)–PICK Szeged (2.) 27–31 (12–16).Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 19. forduló: PICK Szeged (6.)–Vecsés (8.) 47–27 (21–14). A Szeged gólszerzői: Földi 9, Tusjak 6, Csutak 5, Szabó 5, Mokcsay 4, Gitay-Gorzó 4, Szőke 4, Kocsik 3, Tóth-Molnár 2, Beszédes 2, Makula 1, Juhász 1, Gercsó 1. Lajosmizse (7.)–ContiTech FKSE-Algyő (10.) 35–24 (19–13).Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 18. forduló: Kunszentmárton (12.)– ContiTech Makói KC (1.) 18–46 (7–22).A legjobb makói góldobók: Sándor R. 17, Graur B. 8, Varga R. 7, Pusztai 4, Lajtár 3.A békéscsabai országos nyílt diákbajnokságon, amely a teljes kick-box utánpótlást megmozdította, a Szegedi KirályTeam Kick-box Akadémia összesen 18 arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet szerzett.Eredményeik, kadett I., point-fighting, –32 kg: 1. Bárdos Inez, 5. Fülöp Anna, –47 kg: 1. Nagy Bálint, 2. Galgóczi Gergő, +47 kg: 1. Lázár Erik, light-contact, –32 kg: 1. Bárdos, –47 kg: 1. Nagy B., 2. Galgóczi, +47 kg: 1. Lázár, csapatban: 1. Lázár, kick-light: 1. Bárdos, csapatban: 1. Bárdos, –47 kg: 1. Galgóczi, 2. Nagy B., csapatban: 1. Nagy B. Kadett II., point-fighting, lányok, –42 kg: 2. Haider Katrin, csapatban: 1. Haider, fiúk, –42 kg: 3. Karai Zétény, –47 kg: 1. Solymosi Bence, –57 kg: 3. Solymosi Máté, light-contact, –42 kg: 1. Karai, –47 kg: 2. Solymosi B., kick-light, –47 kg: 1. Solymosi B., csapatban: 3. Solymosi B. Gyerekek, point-fighting, +32 kg:2. Nagy Emília, –28 kg: 3. Kapuvári Pál, csapatban: 1. Kapuvári, –32 kg: 1. Csala Botond, csapatban: 1. Csala.A versenyzőket Jároszkievicz Krisztián és Gyuris Gábor készítette fel.Békéscsabán küzdött a szegedi Combat „D" SC is. A klub 15 versenyzője hat aranyat, 10 ezüstöt és 13 bronzot szerzett.Eredményeik, Ábrahám Zoltán, light- contact és kick-light: 3., Bogos Botond, light-contact: 2., kick-light: 3., Gazsó Ákos, kick-light: 2., Gazsó Ármin, light-contact és kick-light: 3., Kovács Laura Fanni, light- contact és kick-light: 2., Nagy Ramóna, light-contact és kick-light: 1., Nádasdi-Vad Tamás, kick-light: 1., light-contact: 3., Németi Zsófia, light-contact és kick-light: 3., Pataki Botond, light-contact és kick- light: 3., Pataki Klaudia, light-contact és kick-light: 1., point-fighting: 2., Prajda Szonja, light-contact és kick-light: 3., Sashegyi Olivér, kick-light: 1., light- contact: 2., Sebők-Papp Lili, light-contact és kick-light: 2., Szabó Dániel, light-contact és kick-light: 2., Szőke Barnabás, kick-light: 3.Felkészítő edzők: Tóth Gábor, Mamedov Csaba, Szabó Norbert (kick-box), Zsarkó Dániel Péter és Lőkös Zoltán (tekvandó).A makói Continental KirályTeam Kick-box Akadémia öt versenyzővel vett részt a békéscsabai országos diákbajnokságon, ők három aranyérmet, három ezüstöt és négy bronzot szereztek. A csapatversenyről a három makói egy aranyat és két bronzot hozott haza.Eredményeik, kadett I., point-fighting, –28 kg: 3. Szabó Hanna Panna, –46 kg: 3. Olajos Hanna, light-contact, –28 kg: 2. Szabó, kick-light, –28 kg: 2. Szabó. Kadett II., lányok, point-fighting, –60 kg: 1. Túri Edina, –65 kg: 1. Selmeczi Amina, csapatban: 3. Túri és Selmeczi, fiúk, point-fighting, –52 kg: 2. Loós Dominik, csapatban: 1. Loós. A versenyzőket Veres Richárd és Loós Csaba készítette fel.Fiú országos minibajnokság, Varjú Lajos-emlékverseny, Kecskemét: Szegedi RSE–RÖAK KÉK 1:2, SZRSE–KESI Vásárhelyi 1:2, PTE-PEAC–SZRSE 0:2, DSE–SZRSE 2:0. A hatodik helyen végző SZRSEkerete: Vörös Szabolcs, Bálint Ákos, Pintér Barnabás, Pálinkó Máté, Mikle-Baráth Milán, Tápai Bendegúz, Fitor Patrick, Pintér Gergely, Papp Zsolt, Elousta Dzsáfár. Edző: Honti Szilárd, Kovács Zoltán.Leány országos gyermekbajnokság, elődöntő-helyosztó, C5 csoport, 2. forduló, Budapest: SZRSE I.–RÖAK Kaposvár KÉK 0:3, RS Ajka–SZRSE I. 0:3, SZRSE I.– Közgáz SC 3:0. A csoportmásodik SZRSE I. kerete: Szalay Kata, Bálint Viktória, Nyers Noémi, Deák Blanka, Szatmári Júlia, Béres Blanka, Rácz Lilla, Kiss Boglárka, Nagy Léna, Mészáros Dorka. Edző: Hulmann Zsolt.Elkezdődött a Magyar Torna Szövetség sorozata: a szegedi Arany Torna DSE a hétvégén az országos vidékbajnokságon szerepelt.Eredményeik, lányok, ifjúsági II. osztályú csapat: 2. Arany Torna DSE A (Fontos Hanna, Piti Bianka, Fontos Gréta, Szekeres Szonja, Miklós Dorina), 4. Arany B, egyéni összetett: 4. Szekeres Szonja, serdülő II. osztályú csapat: 6. Arany A, 8. Arany B, felnőttek, II. osztályú csapat: 4. Arany, fiúk, serdülő II. osztályú csapat: 3. Arany (Rozinka Ábel, Páli Levente, Szászi Zétény, Csala Botond), kadett II. osztályú csapat: 1. Arany A (Nagy Dominik, Benkó Balázs), 6. Arany B, egyéni összetett: 3. Benkó Balázs, 5. Nagy Dominik, ifjúsági II. osztályú csapat: 1. Arany A (Bonecz Máté, Bélteki Péter), 4. Arany B, egyéni összetett: 1. Bélteki Péter, 5. Bonecz Máté.Ezüst Hóvirág néven nemzetközi tánc- és zenei fesztivált rendeztek Romániában, Aradon. A nemzetközi táncverseny keretein belül a szegedi Fallaway Táncegyesület is részt vett, és a növendékek (Hajdu Henrietta, Tóth-Pósa Levente, Kürti Dorka, Schmidinger Olívia, Környei Zsófi, Hortobágyi Virág, Papdi Szabina, Ujvári Zsófia, Vince Petra és Vincze Dorka) két aranyérmet szereztek. Felkészítő: Vidovenyecz Andrea.BENU fiú országos ifjúsági bajnokság, 22. forduló: Legrand-Szentes (6.)–A-Híd OSC (14.) 13–6 (2–1, 4–2, 3–1, 4–2).A szentesi gólszerzők: Bozó 4, Yingyi 3, Katona 2, Barna M. 2, Badó, Tóth Gy.Szegedi VPS (11.)–AVUS (10.) 12–10 (3–1, 5–4, 3–4, 1–1). A szegedi gólszerzők: Vidovics 4, Börcsök 2, Lakatos 2, Mekkel 2, Szepes, Berkó.BENU fiú országos serdülőbajnokság, 22. forduló: Legrand-Szentes (10.)–A-Híd OSC (14.) 8–5 (2–2, 2–0, 1–3, 3–0).A szentesi gólszerzők: Bozó 2, Barna M. 2, Kürti-Szabó 2, Szporny, Gut.Szegedi VPS (13.)–AVUS (12.) 9–10 (3–3, 3–3, 1–2, 2–2). A szegedi gólszerzők: Mekkel 5, Antal 2, Kresák 2.BENU fiú országos gyermekbajnokság, 22. forduló: Legrand-Szentes (8.)–A-Híd OSC (11.) 14–9 (2–2, 7–2, 3–2, 2–3).A szentesi gólszerzők: Kasza 6, Kürti-Szabó 3, Nagyistók, Makán, Rébeli Szabó Á., Félegyházi Török, Tóth B.Szegedi VPS (6.)–AVUS (12.) 17–7 (5–0, 4–4, 4–2, 4–1). A szegedi gólszerzők: Berkó 4, Lakatos 3, Vojnár 3, Savanya 3, Mikházi, Tanács, Tatár, Katona.