Pályán az utánpótlás: taroltak a kick-boxosok és a táncosok is

Játékos élménynap



A PC Trade Szeged kézilabdacsapata játékos élménynapra hívja hatéves kortól a gyerekeket a szegedi Árkádba. A klub játékosai megmutatják, hogyan lehet a digitális technológia előnyeit alkalmazva sportélményeket átélni, barátokat szerezni, közösséghez tartozni. Ki lehet próbálni az interaktív táblát kézilabda-applikációval, a VR-szemüveget, lehet játszani robottal, de a célba dobást is kipróbálhatják a gyerekek, sőt kézilabdaedzésen is részt vehetnek az Árkádban felállított kis kézilabdapályán. A PC Trade Szeged KKSE élménynapja az egészséges és modern gyermekekért pénteken és szombaton várja az érdeklődőket.

A cselgáncsozók junior magyar bajnokságának Siklós adott otthont. A viadalon a Szatymazi SE versenyzője, Tompa Márton a –100 kilogrammos súlycsoportban a harmadik, míg Godó Lívia (–63 kg) és Lénárt Benedek (+100 kg) egyaránt az ötödik helyen végzett.Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 14. forduló, Békéscsaba.PC Trade Szeged KKSE: Cseh R., Jakab L. (kapusok), Kovács Sz. 5, Bognár A. 11/2, Kertész K. 6, Fehér V., Balázs A., Balogh D., Stachó V., Baranyi L. 1, Körtvélyesi V., Stachó N. Edző: Baunok Bernadett.– Bátortalanul kezdtünk, és a szerencse sem állt mellettünk a mérkőzés elején. Utána már lendületesen, harcosan, jól játszottunk. A második félidőben többször megfordíthattuk volna a mérkőzést, de nem a mi hibáink miatt nem sikerült. Sajnos vannak mérkőzések, amikor egy csapat állandó emberhátrányban játszik. Megérdemeltük volna, hogy ponttal térjünk haza.Női ifjúsági II. osztály, 14. forduló, Szentendre.A szegedi gólszerzők: Czifra D. 15, Szilágyi A. 2, Jakabovits F., Perényi, Prágai.Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 14. forduló, Eger.HLKC: Áncsán – Bálint 1, Blaskovics 5, Földesi 3, Klemm 13, Kovács 2, Kandó 5. Csere: Becsei, Pataki, Tarján, Ocsovszky, Rácz, Ötvös.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 13. forduló, Gyomaendrőd.FKSE-Algyő: Szabadkai – Korom, Koltai 2, Benák 2, Ágoston 1, Fejes 5, Simon 6. Csere: Koncz (kapus), Aracsi 6/1, Dudás 1, Sóbester 1, Balog, Túri, Székesi. Edző: Almási Dóra.– Az első 15 percben pontatlanul játszottunk. Az időkérést követően „felszívták magukat" a lányok, és Ágoston Lili védekező munkájának, Szabadkai Betti bravúrjainak köszönhetően feszes védelem jellemezte a csapatot. Köszönjük Aracsi Vivinek, hogy vállalta nálunk is a játékot, illetve Simon Polettnek, hogy betegsége ellenére is végig segítette a csapatot.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 13. forduló, Abony.Makói KC: Stefanik (kapus), Bozsó, Dénes Dom. 5/1, Dénes Dor. 8/1, Farkas 1, Hadobás 4, Halasi 1, Kakuszi, Rácz, Szűcs 2. Edző: Balázs Erika.– Első idegenbeli mérkőzésünkön sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, kifejezetten masszív védelmünk és türelmes támadójátékunk volt ebben a szakaszban. Azonban a második félidő derekán volt egy hosszabb megingásunk, amivel az ellenfelet előnyhöz juttattuk. Dolgozunk tovább, hogy ezeket a pontatlanságokat kijavítsuk az elkövetkezendő meccsekre.Fiú ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 14. forduló, Cegléd.A PICK Szeged gólszerzői: Martonosi M. 6, Tóth J. 5, Szabó B. 5, Csányi R. 3, Dobay 2, Lőrincz M., Vetési B., Bajusz B., Tőkés M., Szilágyi Z.Fiú ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 14. forduló, Szeged.A PICK Szeged gólszerzői: Kocsik 6, Szőke 5, Gitay-Gorzó 4, Földi 3, Gercsó 3, Tóth-Molnár 3, Mokcsay 2, Juhász 2, Tusjak 1.: – A mérkőzést végig vezetve sikerült megnyernünk, mindenkinek tudtam játéklehetőséget adni. A győzelemnek örülhetünk, megfelelő önbizalmat adhat a fiúknak az előttünk álló nehéz mérkőzésekhez. A hibáink kijavításán azonban sokat kell még dolgoznunk.Fiú ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 14. forduló, Balassagyarmat.A ContiTech FKSE-Algyő gólszerzői: Vass P. 14, Pap N. 7, Kiss M. 5, Kovács K. 4, Mészáros Cs. 4, Kremer Á. 2.Fiú ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 13. forduló.A legjobb makói góldobók: Sándor R. 10, Zsiga R. 6, Szabó R. 4, Lajtár K. 4, Faragó B. 4 góllal.A szlovákiai Pozsonyban, a Szlovák Open 2018 elnevezésű nemzetközi versenyen 11 ország 90 egyesületének közel 1000 versenyzője vett részt. Ott voltak a Combat „D" SC sportolói is, összesen 10 utánpótlás-versenyző, akiknek a fele most lépett először nemzetközi mezőnyben pástra. A fiatalok összesen 5 arany-, 4 ezüst- és 7 bronzérmet hoztak el, ezzel a 90 klub közül a 7. helyen végeztek.Eredményeik, Németi Zsófia, light-contact: 3.; Rajos Léna, kick-light: 3., light-contact: 2.; Sebők-Papp Lili, kick-light és light-contact: 3.; Pataki Klaudia, kick-light: 1., light-contact: 2.; Kelsch Patrik, light-contact: 3; Szabó Dániel, light-contact: 3.Edzők: Tóth Gábor, Stricz Richárd, Szabó Norbert, Mamedov Csaba.A Szegedi Király Team Kick-box Akadémia csapata három versenyzővel képviseltette magát a Battonyán megrendezett Barátság-kupa tekvandóversenyen. A pontszerző Szlovák Open ranglistaversenyre felkészülést kiválóan szolgálta ez a nyílt országos tekvandóviadal. A kick-boxban megszokott kor- és súlycsoportoktól eltérő lebonyolítási rendben Csala Botondnak és Solymosi Bencének 8-as, míg Karai Zéténynek – a verseny legnépesebb súlycsoportjában – 16-os tábláról kellett az érmekért harcolnia.Csala Botond és Solymosi Bence kezét 3-3, míg Karai Zétényét 4 mérkőzésen emelték magasba a bírák, ami azt jelentette, hogy mindhárman, kategóriájukat megnyerve, a dobogó legfelső fokára állhattak. A Szegedi Király Team Kick-box Akadémia három versenyzője így összesen 10 mérkőzést megnyerve hibátlanul zárta a versenyt.A szegedieket a dr. Gyuris Gábor, Jároszkievicz Krisztián edzőpáros készítette fel.A szegedi Fiona Fitness tánciskola versenyzői részt vettek a Soroksáron rendezett ritmuscsapatok moderntánc országos versenyén, Budapesten.Eredmények, egyénik, manó korcsoport, színpadi látványtánc kategória: 2. Farkas Petra; mini korcsoport, show-tánc kategória: 3. Rajki Regina, színpadi látványtánc kategória: 4. Rajki Regina; gyerek korcsoport, színpadi látványtánc kategória: 5. Király Borbála. Duók, manó korcsoport, színpadi látványtánc kategória: 1. Farkas P., Rajki R.; mini korcsoport, színpadi látványtánc kategória: 3. Farkas P., Király Borbála. Triók, mini korcsoport, open kategória: 4. Farkas P., Rajki R., Király B. Csapat, mini korcsoport, show kategória: 1. Farkas P., Rajki R., Király B. A versenyzőket Károlyi Viktória készítette fel.Leány országos ifjúsági bajnokság, elődöntő, C4 csoport, 1. forduló, Nyíregyháza: Nyíregyházi SC–Szegedi RSE 3:0 (19, 17, 7), Szegedi RSE–Közgáz SC 3:1 (16, –24, 12, 17). Szegedi RSE: Cseh, Fürdök L., Molnár, Kádár, Baráth, Kaszás. Csere: Borsi (libero), Mátyus. Edző: Strezeneczki Gyula.Strezeneczki Gyula: – A Nyíregyháza megérdemelten nyert, az első két játszmában küzdöttek a lányok, kis szerencsével akár szettet is nyerhettünk volna, a harmadikban sajnos kiütközött a mentális fáradtság, és sajnos nem volt lehetőségem cserékkel frissíteni a csapatot. A Közgáz elleni meccsen szépen küzdöttek a lányok, felülkerekedtek a második szett végi holtponton, és biztató sikert értek el.Leány országos minibajnokság, 6. forduló, Tatabánya: Szegedi RSE I.–Dág KSE 3:0 (7, 6, 18). DSE–Szegedi RSE I. 0:3 (–12, –8, –4), Szegedi RSE I.–Tatabányai RSE 2:0 (17, 20), Szombathelyi SI–Szegedi RSE I. 0:2 (–20, –22). Szegedi RSE I.: Mányai Maja, Pap Kata, Nagy-Hegyesi Réka, Verebes Dorina, Paksi Kitti, Sojnóczky Sára, Baksa Panna, Makai Emma, Vincze Dorka, Békési Dóra, Kiss Nóra, Simon Lili. Edző: Dávid Tibor, Váradi Zoltán. Különdíjas: Paksi Kitti.Szombathelyi SI–Szegedi RSE II. 3:0 (14, 6, 11), Felsővárosi FRA–Szegedi RSE II. 0:3 (0, 0, 0), Szegedi RSE II.–Tatabányai RSE 1:2 (–16, –19, 23), Szegedi RSE II.–DSE 2:1 (–20, 28, 15). Szegedi RSE II.: Balla Niké, Kasztner Zsófia, Varga Szonja, Kocsispéter Réka, Szabó Emma Panna, Munkácsi Márta, Herceg Viktória, Mihály Annamária, Deák Angelina, Gigacz Maja. Edző: Dávid Tibor, Váradi Zoltán.– Örülök a tornagyőzelemnek, mert ez a csapat 6. aranyérme a bajnokságban, amit az év elején nem gondoltam volna. Ezzel az eredménnyel az év végén a legjobb négy csapat között léphetünk a döntőbe. A kettes együttesnek a csoportmérkőzéseket követően az 5. hely megszerzése kötelező volt. A 4. hely reális eredmény lehetett volna, de a nehezebb csoportnak köszönhetően nem sok esélyünk volt a 4 közé jutni.Fiú országos minibajnokság, Tatabánya: Szegedi RSE–DSE 2:1 (21, 14, –23), Pénzügyőr SE–Szegedi RSE 0:3 (–15, –12, –11), Szegedi RSE–Herkules 3:0 (6, 8, 7), Szegedi RSE–Szombathelyi ES 2:1 (–15, 16, 16), Szegedi RSE–Dág KSE 0:2 (–16, –15). Szegedi RSE: Bálint Ákos, Elek Botond, Fitor Patrick, Apáti Márk, Pintér Gergely, Pintér Barnabás, Vörös Szabolcs, Papp Zsolt, Lázár Balázs, Tápai Bendegúz. Edző: Honti Szilárd. Különdíjas: Elek Botond.– Jól szerepeltek a srácok, a nehéz pillanatokat igazi csapatként sikerült átvészelni a pályán és azon kívül is. Köszönet a minket elkísérő szülőknek a szurkolásért, akik végig a csapat mögött álltak.Fiú ifjúsági országos bajnokság, 17. forduló: Szegedi VPS (12.)–Honvéd (9.) 17–16 (4–2, 1–4, 4–4, 4–3, 4–3). A szegedi gólszerzők: Börcsök M. 7, Rácz-Fodor B. 3, Holka D. 2, Szepes Á. 2, Lakatos S. 2, Zatykó L. Vasas (8.)–Legrand-Szentes (6.) 10–11 (3–4, 4–3, 1–3, 2–1). A szentesi gólszerzők: Bozó P. 4, Yingyi 4, Katona P., Tóth Gy., Mácsai G.Fiú serdülő országos bajnokság, 17. forduló: Szegedi VPS (12.)–Honvéd (8.) 6–14 (1–3, 1–3, 1–4, 3–4). A szegedi gólszerzők: Tóth Á. 2, Antal Cs. 2, Almási Gy. 2. Vasas (7.)–Legrand-Szentes (10.) 11–7 (2–1, 2–0, 5–4, 2–2). A szentesi gólszerzők: Barna M. 3, Korom Zs. 2, Gila P., Mácsai G.Fiú gyermek országos bajnokság, 17. forduló: Szegedi VPS (6.)–Honvéd (11.) 15–11 (5–3, 3–2, 5–3, 2–3). A szegedi gólszerzők: Berkó Á. 7, Mikházi Zs. 2, Lakatos S. 2, Vojnár G. 2, Tanács P. 2. Vasas (9.)–Legrand-Szentes (7.) 20–9 (4–1, 5–3, 5–3, 6–2). A szentesi gólszerzők: Gila P. 4, Makán R. 3, Kudella M., Tonomár Z.