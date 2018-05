Pályán az utánpótlás: több tucat érmet szerzett a Combat, minden éremből szereztek az ifi kajak-kenusok

Nádudvari éremhalmozók. A szegedi Combat „D" SC csapata remekül szerepelt. Fotó: Combat

Fotó: Karnok Csaba

Két versenyen szerepeltek a közelmúltban az ATSK Szeged utánpótláskorú asztaliteniszezői. A Kecskeméten megrendezett régiós újoncversenyen az U11-es lányoknál Erdélyi Blanka második, a fiúknál Kókai Ákos első, Kasa Zsombor második helyet szerzett. Az U13-as korosztályban a lányoknál Szosznyák Emma ezüst-, Hangai Flóra bronzérmes lett, a fiúk között Tanács Bence másodikként, Kasa Zsombor harmadikként zárt. Az amatőr fiúk versenyében Sárai Pál megnyerte az U11-es kategóriát, és harmadik lett az U13-asban.A mohácsi utánpótlás országos bajnokságon ismét sikerült érmet nyerni, az U12-es korosztályban Szosznyák Emma állhatott a dobogó harmadik fokára. Az U11-es fiúk között Kókai Ákos a későbbi győztestől kapott ki a negyeddöntőben. Az ATSK versenyzői közül főtáblára került még Sztanó Krisztina, Pelyva Boglárka, Hangai Flóra, Tanács Bence és Kasa Zsombor.A Szegedi Judo SE versenyzői Magyarországon kívül több nemzetközi dzsúdóeseményen is részt vettek.A klub eredményei, Gymnasiade, Marokkó, 73 kg: 3. Sándor Péter. Kolozsvár, ifjúsági Európa-kupa, 73 kg: 7. Tóth Botond.Citta di Tolmezzo, Olaszország, nemzetközi dzsúdóverseny, 8 ország, 550 induló. U12, 40 kg: 3 Erdélyi Andor; U13, 40 kg: 1. Pölös Milán, 50 kg: 3. Selyben Zsigmond és Szabó Konrád, 60 kg: 2. Huszta Levente; U15, 55 kg: 3. Csányi Tamás, U18, 55 kg: 1. Bóka Botond.V. Oros-Honvéd kupa, Orosháza, serdülő, 36 kg: 1. Bóka Brúnó, 40 kg: 2. Pölös Milán, 55 kg: 3.Csányi Tamás; diák A, 50 kg: 1. Selyben Zsigmond, 55 kg: 3. Sándor Dávid, 60 kg: 3. Hegyi András; diák B, 29 kg: 5. Barabás Gellért, 38 kg: 2. Széll Gergő, 41 kg: 1. Erdélyi Andor; diák C, 27 kg: 4. Oravecz Bendegúz, 39 kg: 2. Kószó Gergő, 50 kg: 1. Katona Zoltán, 55 kg: 2. Balogh Máté.Edzők: Kovács Szabolcs, Neu László, Bacsa Gábor.Női ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 22. forduló: MTK Budapest (4.)–PC Trade Szeged KKSE (10.) 46–31 (28–17). PC TRade Szeged KKSE: Jakab Laura, Csanádi (kapusok), Jakus Luca 1, Fehér V. 3/1, Kovács Sz. 12/2, Balázs A. 6/1, Balog D., Baranyi L. 4, Körtvélyesi V. 2, Szöllősi Zs. 3, Cseh R., Stachó V. Edző: Baunok Bernadett.Női ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 22. forduló: K. Szeged SE (8.)–Nyíradony (12.) 42–25 (22–13). HLKC (5.)–Balmazújváros (2.) 24–25 (16–15).Férfi ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 22. forduló: Makó (1.)–Köröstarcsa (8.) 36–25 (18–11).A szegedi Combat „D" SC sportolói két versenyen is elindultak: az egyiknek Magyarországon Nádudvar adott otthont, amely a III. Kövy-kupa nevet kapta. Ezen az egyik legmagasabb létszámmal, 29 sportolóval neveztek a szegediek a három szabályrendszerben. Ezen az eseményen 11 arany-, 22 ezüst- és 5 bronzérem volt a termés.A másik viadal Ausztriában zajlott, az X. ASVÖ Junior Challenge-en csak utánpótlás korosztály indulhatott. 6 ország közel 400 versenyzője küzdött meg az igazán szép trófeákért. Itt szintén 3 szabályrendszerben nevezhetett a Combat „D" SC 7 fiatal versenyzője. A termésük: 8 arany-, 6 ezüst- és 1 bronzérem.Eredmények, Kövy-kupa, Nádudvar, light-contact, kadett I., aranyérmesek: Nádasdi-Vad Tamás (–42 kg), Bogos Botond (–47 kg); ezüstérmesek: Vági Viktória (+47 kg), Szloboda László (–28 kg), Sashegyi Olivér (–32 kg), Juhász Kevend (–37 kg), Pataki Botond (–42 kg); kadett II., aranyérmes: Bálint Roland (–47 kg), ezüstérmesek: Prajda Szonja (–50 kg), Sárdi Rebeka (–60 kg), bronzérmesek: Sebők-Papp Lilián (–60 kg), Lévai Szabolcs (–69 kg); juniorok, aranyérmes: Miklós Alexandra (–60 kg), ezüstérmes: Kurai Soma (–63 kg).Kick-light, kadett I., aranyérmesek: Sashegyi Olivér (–32 kg); Juhász Kevend (–37 kg), Nádasdi-Vad Tamás (–42 kg), Bogos Botond (–47 kg); ezüstérmesek: Vági Viktória (+47 kg), Gazsó Ármin (–37 kg), Bálint Roland (–47 kg), Rácz Nimród (–42 kg); bronzérmes: Pataki Botond (–42 kg); kadet II., aranyérmes: Sárdi Rebeka (–60 kg); ezüstérmesek: Prajda Szonja (–50 kg), Sebők-Papp Lilián (–60 kg); bronzérmes: Süli Ákos (+47 kg); juniorok, ezüstérmesek: Miklós Alexandra (–60 kg), Kurai Soma (–63 kg).Felkészítő edzők: Stricz Richárd, Zsarkó Péter, Szabó Norbert, Tóth Gábor.Mattersburg (Ausztria), ASVÖ Challenge, kadet II. korosztály, point-fighting, aranyérmesek: Nagy Ramóna (–60 kg), Kovács Laura Fanni (–50 kg); ezüstérmes: Németi Zsófi (–50 kg).Light-contact, aranyérmesek: Nagy Ramóna (-60 kg), Kovács Laura Fanni (–50 kg), Pataki Klaudia (+65 kg); ezüstérmesek: Németi Zsófi (–50 kg), Ábrahám Zoltán (–52 kg); bronzérmes: Szabó Dániel (–52 kg).Kick-light, aranyérmesek: Nagy Ramóna (–60 kg), Kovács Laura Fanni (–50 kg), Szabó Dániel (–52 kg); ezüstérmesek: Németi Zsófi (–50 kg), Gazsó Ákos (–42 kg), Ábrahám Zoltán (–52 kg).Felkészítő edzők: Tóth Gábor, Zsarkó Péter.A felnőttek mellett az ifjúságiak is Szegeden versenyeztek a kajakos, kenus rangsorolón, amelyen minden éremből szereztek. Az ifjúsági korosztályban a kenusok vitték a prímet. Molnár Csenge, Csorba Zsófia és Zombori Dominik egyesben nyert rangsorolót, de a Nagy Bianka, Molnár Csenge páros (képünkön) is egy aranyéremmel bizonyította, hogy nincs náluk jobb egység a 18 év alattiak mezőnyében.Eredmények, aranyérmesek: Molnár Csenge (C1 ifjúsági, 200 méter), Csorba Zsófia (C1 ifjúsági, 500 méter), Zombori Dominik (C1 ifjúsági, 1000 méter), Nagy Bianka, Molnár Cs. (C2 ifjúsági, 500 méter). Ezüstérmesek: Csorba Zs., Kálmán Brenda (C2 ifjúsági, 200 méter), Zombori D., Kocsis Ádám (C2 ifjúsági, 1000 méter). Bronzérmes: Kocsis Á. (C1 ifjúsági, 1000 méter).