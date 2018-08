Rangadó vár a SZEOL SC-re

Fiúk, az ilyen meccsekért játszunk! – hangsúlyozza Siha. Fotó: Karnok Csaba

Lapunk tegnapi számában már írtunk a hétvége egyetlen Csongrád megyei NB III-as labdarúgó-mérkőzéséről (Makó–Honvéd II.), most jöjjön régiónk többi, idegenben szereplő együttesének bajnokija.A váratlan, Szekszárd elleni hazai vereség után ma 17 órától Budapesten a Rákosmente otthonában javíthat a Szeged-Grosics Akadémia.– Voltak beszélgetések a csapat játékosaival, és átvettük azokat a dolgokat, amelyek nem tetszettek. Minden meccsen a győzelem reményében lépünk pályára, ezt a labdarúgóknak fel kell dolgozni, át kell gondolni és megpróbálni javítani, akárki is az ellenfél. Az NB III-ban nehezebb feltérképezni a riválisokat, de vannak információink a Rákosmente együtteséről. Nekünk azonban mindig is a saját játékunkat kell ráerőltetni a riválisokra – nyilatkozta Popovits Pál, a Szeged-Grosics Akadémia vezetőedzője.Rangadóra készül a SZEOL SC: ma 17 órától Pécsett lép pályára.– Jól kezdtünk, most pedig egy olyan rangadó vár ránk, amelyre tavaly mindkét helyszínen közel ezer néző volt kíváncsi. Biztos vagyok benne, hogy a Pécs nem a kiesés ellen kell, hogy küzdjön, kimondottan jó futballt játszanak, egy motivált, jó összetételű együttesről van szó. A tavalyi csapatból is maradtak játékosok, ezen túl olyan csapatokból igazoltak, mint a ZTE, a Paks, a Dorog vagy a Cegléd. Szeretném, hogy ne úgy szerepeljünk ezeken a rangadókon, mint a tavalyi idényben. A srácoknak igyekszem azt hangsúlyozni, hogy várhatóan olyan meccsen lépnek pályára, amelyért érdemes ezt a sportágat választani, és legyenek büszkék arra, hogy itt játszhatnak, valamint élvezzék ki ezt a szituációt – mondta a csapat vezetőedzője, Siha Zsolt.Két döntetlen és egy vereség után a HFC már nagyon szeretné megszerezni első idénybeli győzelmét, erre vasárnap 17 órától a Paks II. otthonában lesz lehetősége.– Világosabb célunk nem is lehetne, legyen meg az első siker! – mondta határozottan Szűcs Róbert, a hódmezővásárhelyiek trénere. – Két fiatal csapat összecsapása lesz, egy fokkal talán több rutinnal rendelkezünk, és pont a tapasztalat hiányzott az első találkozóinkon. Egy picivel több koncentráció és rutin esetén kilenc ponttal is állhatnánk. A kiállításaink bosszantó felelőtlenségből adódtak, így most a szokásosnál jobban követelem a fegyelmezettséget. Sokat dolgozunk, és szerintem a futball végső soron igazságos sport, így a munka kifizetődik – véli a tréner.