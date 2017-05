Sima győzelem: MOL-Pick Szeged-Balmazújváros 30-24

MOL-Pick Szeged - Balmazújvárosi KK 30-24 (17-12)

Férfi kézilabda NB I, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

MOL-Pick Szeged: Sego - Sostaric 2, Buntic 2, Skube 4/3, Bánhidi 4, Petrus 5, Bóka 2. Csere: Sierra (kapus), Zubai 1, Pedro 2/1, Obranovic, Bodó 7, Fekete B. 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Balmazújváros: Paul - Dioris 1, Sztojanovics 2, Rasic 1, Balázs 2, Curuvija 2, Kekezovics 4/1. Csere: Pásztor I. (kapus), Bali 3, István, Hanták 4/2, Temesvári 2, Jordán 3, Vranac, Martinez. Vezetőedző: Tréki Tamás.

Hétméteres: 5/4, ill. 3/2.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.



NYILATKOZATOK



Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged vezetőedzője: - Nehéz meccset játszani a válogatott hét után, mert mindig vannak problémák. A sérült játékosaink pihentek, akik kevesebbet kézilabdáztak, azok pedig több lehetőséget kaptak, de még hiányzik a ritmus. Sokkal jobban kell teljesítenünk szombaton a Balatonfüred ellen. Sok szerencsét kívánok a Balmazújvárosnak, jussanak vissza mihamarabb az NB I-be.



Fekete Bálint, a MOL-Pick Szeged játékosa: - Gratulálok a Balmazújvárosnak, mert ötven percig jól játszottak. Örülök, hogy sokan kilátogattak a mérkőzésre, szombaton igyekszünk majd jobban kézilabdázni.



Tréki Tamás, a Balmazújváros vezetőedzője: - Gratulálunk a Szegednek a papírforma győzelemhez. Meg kell dicsérnem a saját csapatom is, mert taktikailag nagyon fegyelmezettek voltak végig. Az 52. percben még két gól volt a különbség a két együttes között. Gyakorlásnak szántuk ezt a meccset, mert még van egy bajnokink az Orosháza ellen



Pásztor Imre, a Balmazújváros játékosa: - Gratulálok a Szegednek. Ez a csapat Európa egyik legjobbja, ezt a meccset gyakorlásnak szántuk. Szeretnénk megnyerni majd a Liga Kupát az Eger ellen.



VÉGE



60. perc: Bánhidi kap két percet. Hanták hetesből, 30-24.



59. perc: Ezúttal Pedro áll oda, bepattintja 30-23.



58. perc: Bánhidi Bence harcol ki hétméterest. Skube kihagyja, a kipattanót a hatoson belülről ütik el előle, újabb büntetőt lőhet a MOL-Pick.



57. perc: Skube betörésből, 29-23.



56. perc: Pedro lerohanásból, 28-23. Időt kér a Balmazújváros. István Péter válik le a védőkről beállóban, jól is lő, de Sierra lábához ragad a labda!



55. perc: Bodó kizavarja a pókokat a jobbfelsőből, 27-23.



54. perc: petrus lerohanásból, 26-23. Sierra!



53. perc: Skube és Bodó ne értik meg egymást támadásban... Labdát szerzünk, Bánhidi ziccerben mellé.



52. perc: Buntic szépen megy be, 25-22. Bali, 25-23.



51. perc: Sztojanovics szépen lövi át a szegedi falat, de Sierra megfogja!



50. perc: Thiagus Petrus lökésért kiáll két percre.



49. perc: Curuvija lerohanásból, 24-22. Időt kér Juan Carlos Pastor. Bodó sokkal fölé.



48. perc: Balázs fineszes gólja, 24-21. Sierra átlövést véd.



47. perc: Sierra érkezik a szegedi kapuba.



46. perc: Fekete Bálint tetszetős gólja, 24-19. Jordán a balszélről, 24-20.



45. perc: exszegedi pillanatok. Pásztor Imre véd, majd Curuvija átlövésből, 23-19.



44. perc: Bodó tarthatatlan, 23-18.



43. perc: Martinez megy bele Petrusba.



42. perc: szigorú ítélete Fekete Bálint ellen, kiállítják a játékvezetők.



41. perc: Buntic lerántja Kekezovicsot, hetes és két perc. Hanták értékesíti a büntetőt, 22-18.



40. perc: Bánhidi harcol, de gól, Rasicot kiállítják, 22-17.



39. perc: Temesvári lerohanásból, 21-17.



38. perc: Jordánt blokkolják, jöhet a Szeged.



37. perc: Bodó kíméletlen, 21-16.



36. perc: Jordán, 19-16. Bánhidi Bodó passza után,20-16.



35. perc: Bodó átlövésből, 19-15. Sostaricot könyöklik le, valószínűleg az egyik foga bánta, megy is az öltözőbe...



34. perc: Hanták, 18-15.



33. perc: zúgó újvárosi kapufa után, Bánhidi rendezetlen védelem ellen beállóból 18-14.



32. perc: Temesvári a balszélről, 17-14.



31. perc: a Balmazújváros kezdte a második félidőt. Hanták, 17-13.



FÉLIDŐ



30. perc: Pedro szerez labdát, 16 másodperccel a szünet előtt Pastor időt kér. Bunticot megfogják, időn túli szabaddobás, Bodót blokkolják.



29. perc: Skube a harmadik hetest is belövi, 17-12.



28. perc: Jordán ellépi, Obranovic megy, rossz a passza, Jordán rohanhat, most belövi 16-12.



27. perc: Bodó kap sárgát. Sego véd. Bodót szorítják ki, de belövi, 16-11.



26. perc: Bodó lendületből, 15-11.



25. perc: Hanták talpról, Sego véd, de oldalt megy ki. Hanták ugyanúgy, kapufa.



24. perc: Vakhnovics kap két percet. Pedro a szélről, Paul véd.



23. perc: Bali lövését fogja Sego. Jordán szép bejátszása után Rasic 14-11.



22. perc: Bodó kilenc méterről, 14-10.



21. perc: Sztojanovics átlövésből Sego lábai között, 13-10.



20. perc: Bali, 13-9. Buntic fölé.



19. perc: Zubai, 13-8.



18. perc: Rasic ziccerben, Sego! Újabb hetest kap a Balmaz, Kekezovics a kapufára lövi.



17. perc: Skube szerez labdát akrobatikus mozdulattal, Hanták értetlenkedik. Skube kiszorított helyzetből lő, véd a kapus.



16. perc: Petrus látja a rést a falon, 12-8.



15. perc: Petrus kap sárga lapot. Kekezovics értékesíti a vendégek büntetőjét, 11-8.



14. perc: Bánhidi kiharcolja, Skube belövi a hetest, 10-6. Bali átlövésből, 10-7. Petrus nagyot ugrik, szép gólt lő a brazil 11-7.



13. perc: Kekezovics ismét a szélről, 9-6.



12. perc: jó a szegedi blokk, Skube indítja Sostaric, aki nem hibázik 9-5.



11. perc: indít a Balmaz, de Petrus lefüleli. Buntic, 8-5.



10. perc: Sostaric lerohanásból, 7-4. Kekezovics ütemtelenül, 7-5.



9. perc: Bali lövése a keresztlécen hal el. Petrus labdát szerez és végigviszi, 6-4.



8. perc: először vezet a Szeged, Bóka középről szerez gólt 5-4.



7. perc: Balázs 3-4. Bánhidi beállóból, 4-4.



6. perc: Petrus rendezetlen fal ellen, 3-3.



5. perc: Sego véd, Bóka indul, 2-3.



4. perc: Sztojanovics, 1-3.



3. perc: Kekezovics a szélről, 1-2.



2. perc: Skube hétméteresből, 1-1.



1. perc: a Szeged kezdte a mérkőzés, az első gólt pedig a vendégek szerezték Dioris révén lerohanásból 0-1



17.56: érkeznek a csapatok a pályára, a vendégeknél a legnagyobb tapsot a Szegeddel EHF-kupát nyerő Kekezovics kapta.



17.53: a már biztosan kieső balmazújvárosiaknál több egykori szegedi is ott van a mai keretben. Többek között a kölcsönben levő kapus, Pásztor Imre, valamint az itt nevelkedett Temesvári János, és a két egykori balszélső, Marko Curuvija és Marinko Kekezovics.



17.50: a szegedi együttesből Alen Blazevic és Szergej Gorbok hiányzik sérülés miatt, míg a válogatottból visszatérő Balogh Zsolt pihenőt kapott a mai mérkőzésre. Ezk függvényében ott van a meccskeretben Fekete Bálint, Stefan Sunajko és Bóka Bendegúz is.



17.40: üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata 20 perc múlva kezdi meg utolsó előtti hazai mérkőzését.



Korábban:



Kedd délelőtt már edzésen vettek részt a válogatott kézilabdások, így teljes lett a MOL-Pick Szeged kerete. A magyar együttes két meccset játszott az olimpiai bajnok dánok ellen, hazai pályán döntetlen lett az eredmény, míg idegenben vereséget szenvedtek a mieink az Eb-selejtezőn. Mindkét meccsen remek gólokat szerzett a jobbátlövő Balogh Zsolt.



– Ha valaki a budapesti meccs előtt azt mondja – kezdte a beszélgetést Balogh –, hogy egy pontot szerzünk a dánok ellen, akkor kiegyeztem volna vele. Utólag viszont sajnálom a pontvesztést, hiszen végig uraltuk a meccset, megérdemeltük volna a győzelmet. Dániában már más volt a helyzet. Többen sérülés miatt nem tudtak játszani, így 14 játékos alkotta a keretet, ebből pedig négy beállós volt. Egy remek első félidő után a második harminc percre teljesen elfogytunk.



Ma és szombaton hazai pályán játszik a MOL-Pick Szeged. Előbb 18 órakor a Balmazújvárost fogadják, majd az alapszakasz utolsó fordulójában a Balatonfüred lesz az ellenfelük.



– Ma nem játszom, pihenőt kaptam Juan Carlos Pastor vezetőedzőtől. A hazai meccs után még nem voltam fáradt, a vasárnapi találkozó után azonban igen, sokat játszottam, és az utazás sem volt egyszerű, nagyon megviselt. Ma a lelátóról szorítok a fiúknak.



Az említett két bajnoki után a jövő héten kezdődik a bajnoki döntő. Idén oda-vissza vágós rendszerben zajlik a csata a Szeged és a Veszprém között. Ha a Szeged első lesz – erre minden esélye megvan –, akkor 20-án (szombat) idegenben kezdi a párharcot, a második meccset május 24-én (szerda) rendezik az újszegedi sportcsarnokban.



– Persze hogy már beszélünk a fináléról. Az idény utolsó komoly feladata következik majd, amely minden bizonnyal parázs csatát ígér. Eddig szoros, az utolsó pillanatig kiélezett küzdelmet vívtunk a nagy rivális Veszprémmel, most nagyon bízunk benne, hogy mi kerülünk ki győztesen, ezért dolgozunk mindennap.